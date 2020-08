L'horoscope du 29 août 2020

publié le 29/08/2020 à 05:30

Bélier

Ce n'est pas la joie ce samedi pour ceux du 3ème décan, des souvenirs vous encombrent, il faut faire le ménage dans votre tête si vous voulez avancer. Cela dit, ce n'est peut-être pas vous qui " coincez " mais les circonstances qui vous barrent la route. Il peut très bien y avoir de nouveau des pics épidémiques quelque part (prévisions écrites en juillet) et vous faites partie de ceux que cela handicape.

Taureau

Vous échappez à toutes les dissonances aujourd'hui, au contraire ce qui se passe dans votre vie, 3ème décan surtout, vous renforce dans vos convictions. Vous avez des certitudes et vous n'en démordrez pas, même si on vous prouve le contraire. Mais il serait étonnant que cela arrive car les aspects sont justement de ceux qui vous permettent de voir juste et d'avoir des opinions basées sur du sérieux.

Gémeaux

Vous serez sensible à l'opposition Mercure/Neptune, laquelle vous met de nouveau en position instable au niveau de votre carrière et surtout de vos objectifs. Peut-être que vous voyez trop grand et que vous devriez descendre d'un cran dans vos attentes ? Parfois, on ne se rend pas compte qu'en demandant un peu moins, on a des chances d'obtenir plus par la suite. Peut-être que vous brûlez les étapes ?

Cancer

3ème décan, une relation, peut-être votre relation de couple ou avec un parent, vous cause de la peine depuis quelque temps. Et le problème n'est pas facile à régler. Vous y arriverez, certainement en fin d'année, mais non sans avoir eu encore des moments difficiles à cause de l'autre. Le mieux que vous ayez à faire c'est de vous protéger, tout en réfléchissant à la manière dont vous pourriez vous dégager sans vous sentir coupable.

Lion

Si vous devez vous atteler à votre comptabilité, un vrai pensum pour vous, soyez très attentif car une erreur a pu se glisser et vous pourrez donc la réparer. Mais ce n'est pas la seule interprétation possible à l'opposition entre Mercure et Neptune qui a pour but d'embrouiller les esprits. Soyez très vigilant, surtout sur des détails qui vous paraissent peu importants ; vous savez bien que le diable se cache dans les détails.

Vierge

Mercure et Neptune se fâchent pour deux ou trois jours, né du 8 au 13 septembre, vous douterez automatiquement de ce qu'on vous dit et vous aurez bien raison. Avec Mercure/Neptune, soit quelqu'un vous ment, cherche à vous induire en erreur, soit c'est vous qui vous trompez, qui donnez de fausses informations ou faites de faux calculs. Mais plus par distraction que volontairement, bien entendu.

Balance

Désolée, mais ce n'est toujours pas le nirvana, en particulier pour le 3ème décan. Toutefois, gardez espoir, tout va s'arranger rapidement à la fin de cette année. Dès que Saturne quittera le Capricorne et que Jupiter fera pareil au même moment (fin décembre), vous serez soulagé d'un poids. Et cela peut même être ressenti avant par certains d'entre vous. 2020 a été dure pour vous, et ce n'est pas fini, mais 2021 vous gâtera.

Scorpion

Pour vous, l'opposition Mercure/Neptune est positive ! Cela signifie qu'une amitié ou un amour prend de plus en plus de place et vous procure du bonheur. Ce n'est pas nouveau, mais vous en prenez davantage conscience ces jours-ci ; ou alors c'est accentué parce que vous allez vous déplacez pour aller voir la personne qui vous procure ces sentiments, ou qu'il/elle se déplacera pour venir vous voir.

Sagittaire

Né entre le 8 et le 13 décembre, ne prenez pas certaines promesses pour argent comptant et essayez de démêler le vrai du faux avec l'un de vos proches. Vous avez peut-être un/e ado à la maison et il est très possible qu'il/elle n'arrête pas de vous mentir... Vous le savez, et vous ne pouvez rien faire pour que cela change. C'est souvent un passage à l'adolescence, le mensonge sert de protection et de fuite devant la réalité.

Capricorne

Chez vous, la Lune rencontre Saturne et Pluton, 3ème décan, vous serez plus sensible que les autres jours aux difficultés passées et qui sont susceptibles de revenir. Les planètes sont rétrogrades pour l'instant, donc ce n'est peut-être qu'une éventualité ; mais elles seront de nouveau directes en octobre et les choses seront alors plus concrètes, ce qui peut vous créer des craintes à l'avance. Mais le pire n'est jamais sûr... (Prévisions écrites en juillet).

Verseau

Si vous êtes en pleine réflexion à propos d'un projet, ou de quelque chose que vous devez produire, et s'il y a une dimension financière, demandez conseil. Ne prenez aucune décision tout seul dans votre coin, il y a probablement des solutions malignes auxquelles vous ne pensez pas parce que ce n'est pas votre job, et les conseils d'un pro en la matière pourraient vous empêcher de vous tromper de voie.



Poissons

Est-ce vous qui allez vous raconter un beau roman, une belle histoire, ou est-ce quelqu'un qui vous fera des promesses auxquelles vous ne devriez pas croire. N'accordez qu'un crédit limité à certaines personnes ces jours-ci, surtout si vous êtes né entre le 6 et le 12 mars. Vous êtes vulnérable aux influences, et on pourrait vous faire prendre une mauvaise direction, ou vous faire croire en des choses qui n'existent pas.