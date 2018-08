L'horoscope du 29 août 2018

publié le 29/08/2018 à 06:30

Bélier

La Lune étant chez vous, vous serez le plus travailleur de tous aujourd'hui, vous ne raterez pas une occasion de montrer combien vous avez de l'expérience. Inconsciemment, vous provoquerez l'envie et la jalousie chez les autres, vous les mettrez en position de rivaliser avec vous ; mais cela ne vous déplaira pas car il faudra alors vous battre pour confirmer vos dires ou vos actions et c'est souvent ce qui vous motive le plus.

Taureau

Votre spécialité, la rumination psychique, sera très active aujourd'hui mais pour une fois vous vous rendrez compte que ça ne sert qu'à mal utiliser votre énergie. Si vous pouviez conserver cet état d'esprit, ce serait top ! De plus, cette rumination vous la gardez pour vous, obligatoirement, et vous ne dites pas ce que vous pensez à ceux qui mériteraient (peut-être) que vous leur disiez ce qui vous chiffonne. Ne vous inquiétez pas, ils ne se vengeront pas pour autant !

Gémeaux

Essayez de ne pas en arriver trop vite à des conclusions qui peuvent être erronées. Vous aurez tendance à juger un peu trop vite les comportements des autres. Réfléchissez : vous êtes capable vous aussi de vous comporter de la même manière dans certaines circonstances, alors pourquoi le reprocher aux autres ? Par ailleurs, 1er décan, vous aurez tendance à tout anticiper pendant quelques heures et vous n'anticiperez pas toujours le côté positif des choses.

Cancer

Vous serez un peu trop réactif, mais c'est parce que tout vous semblera être une agression. Prenez du recul et ne laissez pas vos émotions vous contrôler. C'est vous qui devriez pouvoir les contrôler ; je sais, ce n'est pas facile, surtout si vous leur avez toujours donné la priorité. Mais n'avez-vous pas eu des expériences négatives dans ce domaine et n'en avez-vous pas tiré les leçons ? En tout cas, 1er décan, Saturne est en train de vous apprendre à mieux gérer votre monde émotionnel.

Lion

Du mouvement aujourd'hui pour tout le signe. Soit vous voyagerez à travers le pays, soit vous voyagerez dans votre tête, le monde de vos idées étant très riche. Si vous êtes sur la route, gare aux excès de vitesse pour le 2ème décan : Mercure et Jupiter sont toujours fâchées et vous pourriez avoir affaire à un gendarme qui ne vous pardonnera pas de ne pas avoir respecté les limitations, même 10km au-dessus de la vitesse autorisée.

Vierge

Une question d'argent vous préoccupe, ça vous met les nerfs en pelote. Mais pourquoi vous prendre la tête à ce point ? Vous savez bien que ça s'arrangera ! Vous avez l'impression que c'est urgent, que vous devez payer quelque chose dans l'instant, ou vérifier votre comptabilité sans attendre, mais non, vous avez le temps, le ciel ne va pas vous tomber sur la tête. Surtout essayez de rester zen, ce n'est pas une grosse " affaire ".

Balance

Vos relations sont toujours en vedette mais plus aujourd'hui que d'habitude. Et ce sera du gâteau pour ceux du 2ème décan qui seront en phase avec leurs proches. Vous vous entendrez comme larrons en foire, vos échanges seront instructifs ou distrayants, selon ce que vous recherchez dans l'échange avec les autres. Seuls les natifs du 14 octobre seront momentanément face à un mur, ou à une baisse incompréhensible de l'intensité de leurs sentiments.

Scorpion

Ne vous froissez pas bêtement parce qu'on vous tiendra des propos que vous prendrez de travers. Vous donnerez aux mots un sens qui ne sera pas le bon. Or, il n'y aura pas forcément de critique dans ce que vous dira votre interlocuteur, peut-être qu'il ou elle essayera juste de vous faire comprendre quelque chose (2e décan surtout) parce que vous donnerez l'impression de ne pas vouloir comprendre et même d'être un peu buté. Mais il y a des chances pour que vous restiez persuadé qu'on va a mal parlé.

Sagittaire

Quelle forme aujourd'hui ! Vous brillerez dans tout ce que vous ferez et vous aurez des idées qui en épateront plus d'un. Mais ne soyez pas trop content de vous ! C'est votre petit défaut, vous avez souvent l'air satisfait de vous-même et cela peut être à l'origine de l'hostilité que certains collègues affichent. Cependant, la modestie a été érigée en vertu depuis la nuit des temps, on se demande bien pourquoi car elle cache souvent un manque d'assurance. Ce dont vous ne manquez pas, vous.

Capricorne

Il va falloir être rapide et saisir les occasions qui passent aujourd'hui, surtout si vous êtes de décembre. Soyez à l'affût, écoutez ce qui se dit autour de vous. Surtout si vous êtes de ceux qui cherchent du travail ; il pourrait y avoir une proposition dans l'air et même si elle ne correspond pas tout à fait à votre profil, il serait bon que vous l'examiniez de près, on ne sait jamais. Et puis vous êtes dans une période où vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau.

Verseau

Enfin une journée où on sera en phase avec votre rythme, vous n'aurez pas besoin de mettre la pression sur les autres pour qu'ils soient aussi rapides que vous. Vous pourriez même être un peu jaloux d'un collaborateur ou d'un collègue qui aura compris quelque chose avant vous, ou qui aura réagi en premier... Par ailleurs, né autour des 6, 7 février, dites ce que vous pensez mais sans donner l'impression que vous critiquez ou que vous désapprouvez. Énoncez des faits !

Poissons

Vos plaisirs seront liés à la gourmandise, à l'envie de ne pas avoir de limites et de vous faire plaisir, malgré les conseils de sagesse d'un ami qui vous veut du bien. Il est représenté par Saturne, qui se situe actuellement dans votre secteur d'amitié et cela signifie que l'un de vos proches, ou un thérapeute spécialisé, joue un peu les gendarmes mais vous savez que vous en avez besoin et que votre développement personnel doit en passer par là.