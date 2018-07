L'horoscope du 29 août 2017

publié le 29/08/2017 à 06:22

Bélier

Vous serez d'une humeur de rêve parce que finalement tout ira dans le sens de votre désir, notamment 1er décan. En outre, le 3e pourrait bien régler un vieux problème. Vous êtes certainement dans une phase décisive (né après le 15 avril en particulier) et vous êtes, comme on dit, au bout du bout, il va falloir que ça change, que ça passe ou que ça casse ! Difficile de savoir dans quel domaine cela se joue sans avoir votre thème, désolée de ne pas pouvoir être plus précise.

Taureau

Vous vous poserez des questions, et vous aurez raison, sur le rapport entre quantité de travail fourni et rémunération. Celle-ci n'étant évidemment pas à la hauteur. Mais êtes-vous sûr que votre entreprise a les moyens de vous payer ce que vous voulez, ou que vous auriez plus ailleurs, dans une autre boîte ? Maintenant, c'est la rentrée, le gouvernement va peut-être faire quelque chose pour encourager les entreprises à embaucher ou à mieux payer leurs salariés. On peut toujours rêver...

Gémeaux

2e décan, la dissonance du jour entre Lune et Neptune va de nouveau vous mettre dans le flou ou vous exposer à la volonté d'hégémonie d'un proche ou d'un patron. Ce n'est pas nouveau et ce sont les natifs des 3, 4, 5 juin qui sont les plus concernés. Il se peut aussi que vous soyez dans une situation financière difficile, soit parce que vous avez dépensé sans limites, soit parce que vous n'avez tout simplement pas de travail, donc pas de rentrées. Un petit espoir viendra avec Jupiter cet automne.

Cancer

Ce n'est pas pour vous que vous serez inquiet, ni pour la famille, mais pour l'un de vos amis qui vous semble être mal en point. Essayez de ne pas voir le pire. Vous aurez en effet tendance à accentuer le côté négatif de sa situation, mais il faut espérer que vous saurez garder vos pensées pour vous ! Ne soyez pas trop réaliste et essayez de mettre l'accent sur ce qu'il y a de positif dans sa vie. Il ou elle ne peut pas le voir en ce moment, vous si.

Lion

Une très bonne journée, quel que soit votre décan. Et la fin de cette semaine sera de la dynamite pour certains, surtout si vous êtes du 3e décan né après le 18 août. En effet, Mars et en harmonie avec Uranus, les deux sont en phase avec vous et Mercure rétrograde vient se poser sur votre Soleil. Il va forcément y avoir d'importantes discussions et des décisions seront prises avant le 10 septembre. Mais elles ne seront peut-être pas effectives dans l'immédiat (2e partie de septembre ?).

Vierge

Il y aura un peu de raffut dans votre tête, vous chercherez le moyen de prendre de la hauteur par rapport à vos difficultés, mais vous serez trop fixé sur des détails. Ce sont ces détails qui vous embrouillent l'esprit et vous ne parvenez pas à démêler le vrai du faux dans l'attitude des autres ou d'un autre en particulier. Vous revenez sans cesse aux petites choses qui vont dans le sens de votre désir, sans pouvoir voir les grandes lignes du problème, beaucoup plus révélatrices (2e décan surtout).

Balance

Une impression de facilité et de légèreté fera de cette journée une des meilleures de votre semaine, avec dimanche. Et le 1er décan devrait avoir le coeur en fête. L'amour ou l'amitié sont au rendez-vous de la semaine et si vous êtes un peu sur les nerfs (cf. l'horoscope d'hier) on sera là pour vous aider à vous détendre. 3e décan, vous avez toute la semaine pour obtenir l'aide dont vous avez besoin ou pour prendre une importante décision, à mettre à exécution à court ou moyen terme.

Scorpion

On aura besoin de vous, de vos conseils, de votre expertise, bref d'un coup de main. Et ça tombe bien car vous aurez très envie et même besoin de vous rendre utile. En outre, on peut dire que vous serez très efficace, surtout si vous êtes né en octobre ; le Soleil et Mercure sont de bons alliés en ce moment et vous voient très malin et habile, à la fois intellectuellement et manuellement. Vous serez d'ailleurs très satisfait du résultat de ce que vous aurez fait.

Sagittaire

La Lune traverse votre signe et accentue cette impression qui est la vôtre, 2e décan, que les choses vous échappent, que vous n'avez pas le contrôle de la situation. Je n'ai pas les moyens, sans votre thème, de savoir de quelle situation précise il s'agit, mais la dissonance de Neptune a toujours un côté " embrouille ", ou alors la situation n'a pas de limites, pas de début, pas de fin... Vous pouvez aussi être victime de votre appétence pour le jeu ou pour toute autre chose.

Capricorne

Vous serez plus sur la réserve que d'habitude, par prudence semble-t-il, face à quelqu'un qui voudra vous persuader que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous serez perspicace et verrez tout de suite où l'autre veut en venir, mais cette personne sera très persuasive et sans vous faire changer d'avis, elle (ou il) vous incitera à vous poser des questions. Et cela ne sera peut-être pas inutile si vous êtes né après le 15 janvier, vous qui avez une décision à prendre.

Verseau

Une journée comme vous les aimez, surtout né en janvier, elle sera remplie de perspectives exaltantes, vous aurez des idées et les projets se multiplieront. Evidemment, il y en aura des réalistes et des utopiques, mais l'important sera en fait de pouvoir vous projeter dans l'avenir ; c'est la seule chose qui compte pour vous, même si vous n'en êtes pas conscient. L'angoisse de l'avenir, qui est présente chez tous les Verseau, ne peut être combattue que par des projets.

Poissons

Vous pourriez vous faire remonter les bretelles, mais ce sera plus une crainte parce que vous aurez fait quelque chose de travers qu'une réalité tangible. Grandissez ! Vous n'êtes plus dans un système infantile de punition-récompense et quand vous faites mal, assumez-le sans vous chercher d'excuse ou sans accuser les autres. Vous êtes tout à fait capable d'avoir ce courage, et d'ailleurs Saturne vous y oblige depuis bientôt deux ans. C'est le 3e décan qui est concerné en ce moment.