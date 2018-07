L'horoscope du 28 novembre 2017

publié le 28/11/2017 à 06:24

Bélier

Né après le 14 avril, Mars et Uranus s'adressent directement à vous et vous mettent face à une situation que vous connaissez bien, mais que vous ne contrôlez pas. Et c'est là tout le problème, car cela vous met d'une humeur de dogue : pour la première fois peut-être, vous n'êtes pas tout à fait maître de votre destin. 2e décan, on dirait que Jupiter ne vous facilite rien dans le boulot, surtout avec vos collègues ou employés. 1er décan, la Lune sera chez vous ce soir, restez en famille.

Taureau

Il se peut que vous ayez une décision à prendre concernant votre participation à une organisation ou à une action collective. Des irrégularités vous posent problème. Et ce n'est pas la première fois, 3e décan, cette question pourrait vous contrarier depuis plusieurs mois. Mais vous remettiez à chaque fois la décision à plus tard. 2e décan, Jupiter s'oppose à vous jusqu'au 21 janvier, une procédure pourrait être en cours, ou à mettre en route. 1er décan, un peu de fatigue en fin de journée : vous ne dormez pas assez ?

Gémeaux

Vous êtes parmi les bénéficiaires de la conjoncture, 3e décan né après le 13 juin. Mais pour progresser comme vous le voulez, il faut lâcher prise sur quelque chose. Et c'est là le plus difficile car vous vous accrochez à des avantages que vous avez obtenus et que vous êtes persuadé de perdre si vous changez. Il y en aura d'autres ! 2e décan, la pleine Lune de dimanche risque de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. 1er décan, prévoyez une soirée sous le signe de l'amitié.

Cancer

C'est toujours comme ça depuis quelque temps, vous êtes le dernier averti, on vous met devant le fait accompli et c'est encore ce qui est en train de se produire. Mais cela ne concerne que le 3e décan, qui reçoit les dissonances formées par l'opposition Mars/Uranus. Votre travail ou votre vie intime en sont impactés. 2e décan, le ciel et surtout Jupiter vous gâtent, vous pourriez être très amoureux, ou acquérir une forme de notoriété. 1er décan, une fin de journée un peu mouvementée.

Lion

1er décan, le Soleil et la Lune ont rendez-vous avec vous, les deux luminaires seront en harmonie en fin de journée et vous aurez l'occasion de vous faire remarquer. Est-ce que vous plairez à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vous plaira ? En tout cas il y aura probablement un jeu de séduction qui vous amusera et vous valorisera. 2e décan, né autour du 4/8, quelques tracasseries liées à la maison, mais ça passera rapidement. 3e décan, vous pourriez bouleverser l'un de vos projets ces jours-ci.

Vierge

Le 3e décan, et surtout ceux nés après le 20 septembre sont à la peine en ce moment, mais c'est quelque chose qui s'est déjà manifesté en avril ou en mai. Vous savez donc de quoi il s'agit et vous avez des armes pour vous défendre. Mais ne cherchez pas d'autres solutions que celles que vous avez déjà expérimentées. 2e décan, Jupiter facilite tout ce qui est du domaine de la communication et de la transmission d'un savoir (jusqu'au 21/1). 1er décan né le 29/8, trop sensible ?

Balance

Aïe ! Mars est dans votre 3e décan et s'oppose à Uranus, il va y avoir ou il y a déjà du grabuge chez vous ou autour de vous. De fortes tensions et de l'anxiété à prévoir. Cela va durer quelques jours et il faudra que vous preniez une décision définitive si vous êtes né autour des 17/18 octobre ; vous avez jusqu'au 1er février prochain. 2e décan, si vous avez des ennuis d'argent, hélas Jupiter les entretient. Mais elle peut au contraire améliorer votre confort. 1er décan, vous opposeriez-vous à votre conjoint ?

Scorpion

Vous aimeriez pouvoir agir pour le bien commun, vous vibrez d'ailleurs à tout ce qui pourrait vous permettre d'aider les plus démunis, mais les obstacles s'accumulent. C'est parce que vous êtes dans l'idéalisation et pas dans quelque chose de concret, de pragmatique. Commencez à une petite échelle, ce sera déjà très bien (3e décan). 2e décan, vous expérimentez une des faces de Jupiter, la positive ou la négative... 1er décan, né autour du 29/10, une petite rentrée, un bénéfice mineur ?

Sagittaire

Mars et Uranus s'opposent toute la semaine, 3e décan, et vous donnent envie de prendre une décision drastique. Qui peut vous aider à mieux rebondir en 2018 ! En effet, Uranus doit créer les conditions d'une libération de votre créativité, ou d'une liberté personnelle, mais elle est rétrograde (moins active) jusqu'au 3 janvier. 2e décan, Jupiter peut générer des tracasseries, administratives ou autres, jusqu'au 21 janvier. Rien de très grave. 1er décan, vous séduirez ou serez séduit ce soir.

Capricorne

Né après le 12 janvier, vous serez très réceptif à l'opposition Mars/Uranus, elle crée de fortes tensions à propos d'un projet sur lequel vous avancez et reculez. Et cela fait longtemps que ça dure, nous en avons souvent parlé. Né autour du 15 janvier, ça passe ou ça casse, mais vous devez aller de l'avant, vous ne pouvez plus tergiverser. 2e décan, vous devez surveiller une forte tendance à faire de l'autorité et à n'écouter que vous ; mais vous en rendez-vous compte ? 1er décan, un peu irritable.

Verseau

En ce qui vous concerne, l'opposition Mars/Uranus est comme un accélérateur de particules, 3e décan. Mais attention à ne pas vous exprimer trop vite et trop fort. Vous serez un peu " grande gueule " car quelque chose se libère ou s'est libéré dans votre tête et vous n'avez plus les éventuels blocages que vous aviez auparavant. 2e décan, Jupiter peut autant vous valoriser ou valoriser votre entreprise, que créer un conflit avec un supérieur. 1er décan, vous vous faites du souci pour l'un de vos proches ?

Poissons

Saturne terminera sa dissonance avec le 3e décan le 10 décembre et il faut en retenir, pour certains, qu'il est impératif de changer votre rapport à l'argent, et à la possession en général. Il se trouve que vous auriez peut-être dû faire des économies, prévoir les moments difficiles et vous ne l'avez pas fait. 2e décan, de bons influx de Jupiter vous accompagnent toute la semaine et facilitent toutes vos entreprises. Foncez ! 1er décan, vous aurez besoin d'un petit plaisir ce soir.