L'horoscope du 28 novembre 2016

publié le 28/11/2016 à 06:21

Sagittaire

Une semaine tonique, dynamique, où des décisions positives seront prises pour le 2e décan et Saturne, qui vous empêche d'avancer, n'aura pas son mot à dire ! C'est bien simple, la planète sera soumise à Jupiter et à Mars, astres de Feu, et rien ne devra traîner. Sauf peut-être aujourd'hui, où la position de Vénus en Capricorne indique que vous courez le risque soit de manquer d'argent pour un achat ou de perdre quelque chose, soit de vous montrer dur vis-à-vis de quelqu'un.

Bélier

Une belle semaine pour la plupart d'entre vous, on vous montre de la confiance et cela vous stimule pour bien faire votre travail, et même en faire plus que prévu. Il n'est pas exclu que vous puissiez grappiller quelques heures supplémentaires, et d'autant plus si elles sont rémunérées, et que cela vous aide à bien terminer ce mois de novembre. Par ailleurs, vous serez dans l'enthousiasme mais attention : cela peut vous empêcher de voir clair sur quelqu'un ; essayez de vous modérer, 1er et 2e décan.

Taureau

Comme les autres, vous aurez droit à votre petit coin de soleil cette semaine, vous serez bien servi dans le domaine des amours et des plaisirs. Un projet de voyage ? Ou quelqu'un qui arrive de l'étranger et que vous avez très envie de revoir... Quoi qu'il en soit, si vous êtes du 3e décan, un plaisir vous sera offert au cours de cette semaine. En revanche pour le 2e décan, ce sera moins facile à cause d'une petite dissonance de Mars qui vous mettra en porte-à-faux avec l'autorité.

Gémeaux

Surveillez-vous vous-même, surtout 1er décan, né fin mai, début juin. Ne faites rien d'inconscient ou d'irréfléchi qui pourrait vous faire mal voir de votre hiérarchie. Vous risquez de perdre votre job... Mais il se peut très bien que vous vous en fichiez parce que vous n'avez pas envie de vous emprisonner quelque part. En revanche, en dépit de Saturne, tout baigne pour le 2e décan et ceux qui sont nés après le 6 juin ; vous aurez vraiment la baraka cette semaine.

Cancer

Une semaine tranquille en apparence, mais vous aurez quelque chose en tête 2e décan et vous aurez du mal à vous l'enlever. La nouvelle Lune n'arrangera rien. Déjà que vous ruminez depuis l'entrée du Soleil en Sagittaire... En outre, c'est sûr qu'avec un aspect dynamique de Jupiter vous ne pouvez que vous tracasser, parfois pour des bêtises, pour de la paperasserie ou des documents officiels à remplir. Mais rien qui vaille la peine que vous vous releviez la nuit !

Lion

Ça fait boum pour le 1er décan, en pleine réussite, mais ça fait crack pour le 2e à cause de l'opposition de Mars qui l'oblige à se réfréner alors qu'il voudrait foncer. Cela dit, plus vous y réfléchissez, plus vous vous dites qu'il faut prendre une décision, que vous avez une chance à saisir et qu'il ne faut pas la laisser passer. Mais peut-être que vous ne voulez pas prendre la place de quelqu'un, ne pas blesser une personne, ce qui est tout à votre honneur.

Vierge

Né début septembre, vous êtes à ça de refaire la même erreur que par le passé, alors que Neptune vous a tiré et vous tire encore les oreilles. Et pas gentiment ! Vous avez pourtant pris conscience des difficultés dans lesquelles vous vous êtes souvent mis vous-même à cause des mauvais choix que vous avez faits ou des influences que vous avez subies. Il est temps à présent d'être beaucoup plus sélectif avec les autres, de ne pas vous laisser avoir à la séduction.

Balance

Une semaine excitante s'annonce, peut-être plus pour le 2e décan qui est en pleine effervescence. Mais c'est également très sympathique si vous êtes de septembre. Pour ceux qui sont nés, en gros, entre le 8 et le 15 octobre, il y a une dynamique dans le ciel qui vous porte à prendre les choses en main et à saisir votre chance. Cela dit, la dissonance Jupiter/Pluton n'étant pas encore terminée, il est possible aussi que vous soyez victime d'une injustice ou d'une sorte de déshonneur.

Scorpion

Vous êtes toujours un peu fâché, 2e décan, avouez-le ! En fait, de tous les signes, vous êtes peut-être celui qui, avec le Taureau c'est vrai, n'oublie jamais rien ! Et surtout pas les petites trahisons ou les coups bas en tout genre. Là, il ne s'agit de rien de très important, c'est vous qui en faites toute une histoire, probablement parce que vous vous sentez mal considéré ou qu'on vous manque de respect. Cela concerne ceux du 2e décan qui sont nés après le 7 novembre.

Capricorne

Ne vous prenez pas trop la tête, les dissonances de la semaine dernière s'estomperont rapidement et vous serez de nouveau au top à partir de mercredi. La nouvelle Lune de demain n'est en effet pas très réjouissante, soit parce que vous avez un problème de santé, que vous avez mal quelque part, ou alors parce que vous avez trop de travail et que vous ne pouvez pas faire les choses tranquillement, à votre rythme, comme vous avez l'habitude de le faire.

Verseau

2e décan, c'est votre semaine, surtout né après le 5 février. Vous serez un peu comme une tornade qui emporte tout sur son passage et impose son tempo. Mars se trouve " sur " votre Soleil et sera également en lien avec Jupiter et avec Saturne, une belle conjoncture pour faire décoller un projet ou pour entreprendre quelque chose d'audacieux, mais sous de bons auspices. Toutefois, avec Mars vous pouvez autant bénéficier de belles chances que trouver un obstacle sur votre route.

Poissons

Né fin février, début mars, Soleil et Neptune seront en conflit toute la semaine. Vous risquez de faire des erreurs ou d'avoir affaire à une personne malveillante. Soyez méfiant, c'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner, ne faites confiance qu'à ceux que vous connaissez bien. Et encore : essayez de ne pas vous laisser influencer en quoi que ce soit. Pour le 3e décan, la semaine sera des plus agréables grâce à un espoir amoureux ; votre coeur sera ému par quelqu'un.