L'horoscope du 28 mars 2018

publié le 28/03/2018 à 06:49

Bélier

Vous serez très soucieux et ce n'est rien de le dire quand on sait à quel point vous pouvez aller dans les extrêmes. Et vous ne pourrez pas passer à autre chose ! Vous êtes coincé, surtout 1er décan, par la conjonction Mars/Saturne qui vous envoie des influx qui vous immobilisent ; vous avez beau faire des efforts, cela ne sert à rien, et si une partie de vous veut bouger, avancer, l'autre ne le veut pas ou ne le peut pas. En revanche, né après le 16 avril, un agréable imprévu au programme ?

Taureau

Vous serez sensible à une harmonie Lune/Mars si vous êtes né en avril. C'est un aspect de courage, de volonté et de force intérieure. Vous serez un vrai roc ! Cela dit, il semble que le bon aspect que Saturne vous envoie aussi, plus durable que celui de Mars, vous éclaire et vous aide à comprendre certaines choses auxquelles vous ne portiez pas attention auparavant. Vos réflexions, vos lectures, vos échanges vous ont peut-être invité à être plus tolérant, plus bienveillant à l'égard des autres.

Gémeaux

Vous aimez le changement, la variété, et vous vous demandez si vous ne devriez pas faire quelques travaux chez vous. Mais ça devrait vous passer rapidement. En fait, vous avez besoin d'avoir des idées en tête, des idées qui agrémentent votre quotidien et vous permettent d'en supporter l'ennui, lié à la répétition des choses. Par ailleurs, pour vous distraire, vous pourriez avoir invité quelques amis chez vous pour le dîner, ou convié des amis de vos enfants pour passer ce mercredi.

Cancer

Encore dans le doute par rapport à un choix, vous pourriez recevoir un bon conseil natif du 1er décan. Il y aura en tout cas quelqu'un pour vous écouter et vous guider. Du coup, ne restez pas dans le silence par rapport à ce qui vous préoccupe : parlez-en à cette personne dont vous savez qu'elle est discrète et de bon conseil. 3e décan, il y a toujours la conjonction Vénus/Uranus et vous êtes totalement absorbé par le problème relationnel qui vous occupe depuis des mois (né après le 19/7).

Lion

La rencontre entre Vénus et Uranus pourrait vous imposer un petit virage, un changement positif dans l'orientation d'un projet, surtout 3e décan. Né après le 20 août, le projet sur lequel vous étiez depuis longtemps s'est concrétisé ou est en train de se concrétiser, mais il y a peut-être encore un aspect financier, un coût supplémentaire mais vous l'absorberez sans vous poser de question car il correspondra à une amélioration. Si vous en avez les moyens, bien sûr.

Vierge

La Lune passe par votre 1er décan et s'harmonise avec Mars, une bonne conjoncture pour montrer ce que vous avez dans le ventre. Vous pourrez vous imposer, imposer vos conditions dans une affaire et vous serez plutôt content de vous. 1er décan toujours, la prochaine arrivée de Vénus en Taureau se fait sentir et crée des moments chanceux, où vous éprouvez de la reconnaissance. 2e décan, né autour du 8 septembre, une négociation semble être à l'arrêt. Pour le moment.

Balance

Pour ceux de début octobre, un retour au calme est prévu en fin de semaine prochaine, d'ici là n'essayez pas de forcer les choses, cela ne sert à rien. Face aux dissonances de Saturne, la meilleure attitude à adopter est de réfléchir pour savoir quel genre de renoncement elle vous demande, ou quel lâcher prise... Et c'est toujours plus difficile pour vous, Balance, car s'y mêle la peur de l'abandon et du rejet, quelle que soit la situation que vous vivez.

Scorpion

L'amitié et la solidarité seront au 1er plan pour ceux d'octobre, vous serez très stimulant pour vos amis qui ne vont pas bien, vous leur redonnerez la pêche. Vous avez de très bons aspects en ce moment et c'est justement pourquoi vous pouvez aider autrui et communiquer de cette force morale que Saturne et Mars vous donnent. Cela dit, il n'est pas exclu aussi que l'un de vos proches ait un gros problème et que vous tentiez, avec difficulté, de lui remonter le moral.

Sagittaire

Des obligations un peu ennuyeuses pour les natifs de novembre, mais un petit grain de folie pour le 3e décan, qui aura besoin de plaire, de séduire tous azimuts. Vous ferez des rencontres, pas forcément amoureuses et vous ferez tout pour éblouir l'autre. Cela dit, cela ne concerne que ceux qui sont nés après le 18 décembre, épris de liberté, et qui vont agir encore une fois comme bon leur semble, en se fichant des codes en vigueur.

Capricorne

La conjonction de Mars et de Saturne risque d'être un peu épuisante pour ceux de fin décembre. Courage, vous allez remonter la pente après mercredi prochain. Encore huit jours fatigants, moralement ou physiquement, mais soyez patient car l'arrivée d'Uranus en Taureau au mois de mai (sensible déjà en avril pour le début du 1er décan) va changer la donne et créer de l'espoir. Vous remonterez la pente grâce à quelque chose de nouveau et qui peut même vous changer la vie.

Verseau

La tranquillité intérieure, je ne sais pas si vous la connaissez vraiment, ou alors à de rares moments. Et aujourd'hui encore, vous manquerez un peu de zénitude. Probablement que quelque chose que vous imaginez vous angoissera, mais ce sera très fugace et réservé au 1er décan (né en janvier). Quant au 3e décan, l'espoir est là, si vous êtes né après le 15 février en tout cas. Une activité mise en place il y a quelques mois pourrait vous rapporter, ce qui vous surprendra.

Poissons

Une invitation, amicale ou professionnelle pourrait vous être faite si vous êtes du 1er décan. Apparemment, votre compagnie plaît beaucoup en ce moment. Il faut dire que vous semblez être bien dans votre peau et que c'est quelque chose qui se communique, votre entourage en a besoin ! Par ailleurs, vous avez éventuellement un projet en tête et quelqu'un pourrait vous aider à le concrétiser. Evidemment, il faut que vous fassiez taire votre timidité et que vous parveniez à demander.