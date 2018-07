L’horoscope du 28 mars 2017

publié le 28/03/2017 à 06:35

Bélier

La nouvelle Lune règne sur votre signe et ses accointances avec Mars vous voient déterminé, fort, et prêt à partir en guerre pour vous imposer, vous et vos idées. Les natifs de fin mars sont les plus en phase avec cette nouvelle Lune qui n'est pas très loin de Vénus, et met aussi en valeur l'amour-passion ou l'argent. Décidément, ce printemps vous voit en vedette, à moins que votre thème natal et surtout votre ascendant ne dise le contraire. Consultez-le.

Taureau

Le Bélier est souvent une source d'ennuis pour vous Taureau, et cette nouvelle Lune indique que vous n'échapperez pas à la règle. Vous avez un problème à gérer, et il est même peut-être déjà d'actualité pour certains natifs qui se retrouvent avec une conjonction de Mars avec leur Soleil qui est souvent un obstacle, un inconfort. Et il n'y a pas que ça : Uranus n'est pas loin de votre signe, ne vous étonnez pas si des remises en question se profilent (né avant le 28 avril).

Gémeaux

En accord avec vos idées, vos projets et vos espoirs, la nouvelle Lune éclaire ces domaines, où vous excellez en général. C'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur pour mettre un projet sur des rails ou pour en parler avec les personnes susceptibles de vous aider à les faire avancer. Mais un seul à la fois, s'il vous plaît, n'allez pas disperser votre énergie à droite et à gauche. Il est important que vous la concentriez sur une seule entreprise à la fois.

Cancer

Votre ambition devrait être dopée par la nouvelle Lune, qui vous dit que vous serez en harmonie avec le ciel si vous vous fixez un objectif. Que vous atteindrez rapidement. Le Bélier, qui est au centre de la conjoncture, est en effet un signe géré par Mars et non seulement il est un facteur de rapidité mais aussi d'impatience, voire de colère. Né autour du 29 juin, vous pourriez d'ailleurs avoir à taper du poing sur la table pour qu'on obéisse à vos directives.

Lion

Une très bonne et dynamique lunaison, en harmonie avec vous car elle stimule l'élément Feu qui vous constitue. Vous ouvrirez quelques portes aujourd'hui. Vous aurez des pistes pour obtenir plus, ou aller plus haut, plus loin. Ce sera votre objectif pendant les quelques jours où la nouvelle Lune vous influencera, surtout si vous êtes né fin juillet et début août. Quant au 3e décan, son projet progresse rapidement, mais il sait aussi, grâce à Saturne, que rien ne se construit sans le temps.

Vierge

La nouvelle Lune accentue votre désir de faire du profit, d'être plus productif, mais rien ne vous facilite la tâche : des obstacles ou un contexte négatif vous freinent. Quand vous n'avez pas un ennemi pour vous déstabiliser psychologiquement, vous qui vous arrangez toujours pour ne pas avoir ce genre de problème... Il se trouve que l'argent est le nerf de la guerre en ce moment et il est très possible qu'on en demande trop à certains, surtout ceux qui sont nés fin août et début septembre.

Balance

Face à vous, la nouvelle Lune vous nargue car elle accentue votre nature conciliante, arrangeante, tout en vous incitant à vous affirmer, à ne pas vous laisser faire. Vous êtes un peu pris entre deux feux, probablement à cause d'un partenaire affectif ou professionnel. Il faudra choisir entre les deux attitudes citées plus haut, à savoir rester ferme sur vos positions ou céder à l'autre parce que vous ne voulez pas d'histoire. Né fin septembre et début octobre notamment.

Scorpion

Eh bien, la nouvelle Lune vous réveille, c'est le moment de sortir de votre hibernation et de rappeler aux autres à quel point vous savez les prendre en défaut. Pour ne pas dire : leur taper sur le système en étant vous-même, c'est-à-dire en vous montrant très critique et même en balayant facilement leurs idées ou ce qu'ils veulent vous vendre... A ce petit jeu, c'est sûr, vous serez le plus fort et vous ne le ferez probablement pas exprès, ce sera instinctif.

Sagittaire

Il y en a qui ont retrouvé leur chance habituelle, n'est-ce pas 1er décan ? En revanche, d'autres ont l'impression qu'on fait tout pour les empêcher de gagner leurs paris. Et là, il s'agit du 3e décan qui, je vous le disais hier, a des opportunités mais vous ne pouvez pas les transformer en réussites parce que vous allez trop vite en besogne ou que vous mettez trop la pression aux autres. Ce que les astres vous disent, c'est qu'il faut contrôler votre nature de Feu et être plus " terrien ", plus pondéré.

Capricorne

Les natifs de fin décembre seront sensibles à la lunaison du Bélier et seront obligés de mettre les bouchées doubles dans leur travail... ou de travailler à la maison. Un petit souci de santé peut en effet vous obliger à rester chez vous, mais cela ne vous empêchera pas de travailler, même si vous avez une forte fièvre. Vous possédez une résistance qui est aussi forte que peut l'être celle d'un Taureau, qui est lui le maître en la matière. Mais ça ne lui rend pas toujours service alors qu'à vous oui...

Verseau

Une belle nouvelle Lune pour les natifs de fin janvier, qui sauront faire parler d'eux ou de leur travail avec un certain brio. Vous en aurez d'ailleurs un retour très rapide. En fait, tout est accéléré en ce moment parce que plusieurs planètes se trouvent en Bélier et non seulement vous êtes rapide et efficace, mais vous poussez votre entourage dans la même direction. Toutefois, vous n'êtes pas facile à suivre tant votre rapidité d'esprit vous donne de l'avance sur votre entourage.

Poissons

Il sera de nouveau question d'argent sous cette lunaison Bélier, mais peut-être du côté des rentrées ou des acquisitions. Notamment pour ceux qui sont nés fin février. Vous pourriez recevoir une somme, un remboursement par exemple, plus vite que vous ne le pensiez... A moins que vous ne décidiez de vous acheter quelque chose et que vous n'hésitiez pas un seul instant. Attention toutefois à ce que cela ne soit pas un achat impulsif et fait pour compenser un désagrément.