L'horoscope du 28 mai 2018

publié le 28/05/2018 à 06:19

Bélier

Ce n'est pas l'envie d'agir qui vous manquera, ni l'énergie, mais alors la patience... vous n'en aurez pas beaucoup. Tout sera urgentissime à vos yeux. Du coup, vous serez un peu trop nerveux et il vous arrivera de parler trop vite et de dire des choses que vous regretterez. Mais il est toujours question d'un espoir à entretenir ou d'un projet à préparer pour ceux de fin mars, qui ont pourtant des bâtons dans les roues avec la dissonance de Saturne.

Taureau

A quelques exceptions près, vous serez satisfait de cette semaine, surtout né après le 2 mai. Une nouvelle ou un proche pourrait vous faire un immense plaisir. Et même si vous êtes de ceux qui ont un problème judiciaire, ou un adversaire coriace qui cherche à les dégommer, vous trouverez une bonne idée pour contrecarrer le problème. Mais il ne sera pas vraiment réglé avant que Jupiter ne revienne face à vous en marche directe, c'est-à-dire fin juillet ou en août.

Gémeaux

Bon anniversaire à ceux qui le fêtent, le ciel vous offrira Mercure dès demain, accompagnée d'une pleine Lune qui annonce une année riche en relations. En outre, vous serez gâté, on vous organisera une belle fête, ou tout simplement un anniversaire en tête à tête si vous êtes amoureux. Et avec le bon aspect de Mars dont il était déjà question la semaine dernière, vous aurez un ou des projets qui tiendront la route. Il y aura des obstacles lorsque Mars rétrogradera, mais vous y arriverez !

Cancer

Vous aussi vous êtes gâté cette semaine, surtout si vous êtes né après le 2 juillet. Les influx de Vénus et de Neptune peuvent vous voir très amoureux. En particulier si vous êtes né autour du 8 juillet, mais ce sera plutôt dans la 2e partie de la semaine. Si vous êtes déjà amoureux, vos sentiments se feront très fusionnels pendant quelques jours, vous aurez l'impression de ne faire qu'un. Mais les natifs de fin juin sont toujours face à un choix difficile ou qu'ils regrettent.

Lion

Cette semaine encore, vous serez en plein désaccord et furieux après quelqu'un, ou à cause d'une décision qui a été prise et qui ne vous convient pas, 1er décan. Les influx sont moins violents que la semaine dernière ou même celle d'avant, mais il y a des conséquences qui vont vous préoccuper pendant un certain temps car Mars reste à l'opposition de votre décan jusqu'en août, mais elle rétrogradera à partir du 27 juin et sera donc moins active-agressive. 2e et 3e décan, tout baigne.

Vierge

Né en août, vous allez déguster les bons influx d'Uranus pendant à peu près 18 mois, une période où la vie vous apprendra beaucoup ; une phase évolutive. A travers des études pour les uns, des formations pour les autres et même parfois des voyages. Certains pourraient partir à l'étranger pour une mission de longue durée, ou être propulsés dans un milieu, un univers qu'ils ne connaissent pas et dont ils ont tout à apprendre. Quelle belle et intéressante période de votre vie !

Balance

Pas de doute, c'est une bonne semaine, avec des nouveautés suffisamment intéressantes pour vous faire oublier, 1er décan, les méchancetés de Saturne. Son premier passage, celui qui crée l'événement, la situation à affronter, est terminé et vous ne la retrouverez en activité qu'à partir de septembre, le problème en question devant être réglé d'ici mi-décembre. Le temps que vous digériez les choses et qu'elles n'aient plus de pouvoir sur vos émotions.

Scorpion

1er décan, vous continuerez à être à fleur de peau cette semaine, il ne faudra pas trop plaisanter avec vous, votre sens de l'humour sera carrément absent. En revanche, de votre côté, cela ne vous gênera pas d'envoyer des petites piques à droite et à gauche et il faut le dire : vous ne serez pas très facile à vivre. Mais il y a de bonnes raisons à cela, si on considère l'opposition d'Uranus et les difficultés relationnelles qu'elle provoque.

Sagittaire

Votre meilleure amie dans les prochains jours et jusqu'à la fin du mois, c'est Mars. Si vous avez des idées et parfois un projet à défendre, c'est le bon moment. Mars est offensive en Verseau, le signe qui gère justement les projets et les espoirs ; mais avec Mars il y a toujours une notion de bagarre ou de défi que vous vous lancez à vous-même ou qu'on vous lance. Peut-être que vous entreprenez de changer les mentalités autour de vous : un travail très difficile !!

Capricorne

Vous serez très chaleureux cette semaine, natif du 2e décan. Il faut croire que les choses se passeront comme vous le voulez car vous serez d'une humeur de rêve. Il est vrai que vous avez des atouts de taille, avec le bon aspect que Vénus (face à vous, dans votre secteur des unions et associations) reçoit déjà de Neptune et Jupiter. On pourrait vous faire une offre difficile à refuser, et certains pourront faire une rencontre qui fera battre leur coeur plus vite.

Verseau

Normalement, la présence de Mars dans votre 1er décan devrait vous booster, mais avec cette planète on ne sait jamais ; vous pouvez aussi avoir de la fièvre. Au propre comme au figuré : au lit avec 39°, ou fiévreux parce que vous avez un projet qui vous excite beaucoup. Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 24 et le 28 janvier. Attention, pour certains, à ne pas être trop impulsifs dans vos décisions ou à ne pas vous faire mal en vous coupant ou en vous brûlant.

Poissons

2e décan, né après le 5 mars, non seulement Jupiter et Neptune appellent la chance, mais Vénus s'en mêle cette semaine et l'amour sera au rendez-vous. L'argent aussi, pour certains. C'est vraiment une belle période, une phase agréable, qui ne doit pas vous faire oublier que Neptune, conjointe à votre Soleil, peut certes vous rendre heureux mais elle peut aussi vous faire oublier la réalité, les limites, ou tout simplement vos devoirs, personnels ou professionnels.