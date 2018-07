L'horoscope du 28 juin 2018

publié le 28/06/2018 à 06:59

Bélier

Il y a un problème à gérer, 1er décan, mais il n'est pas nouveau. Il concerne un domaine important de votre vie, travail ou famille selon votre thème natal. Et comme cette pleine Lune fraye avec Saturne, il y a de la frustration, du renoncement dans l'air, que vous le souhaitiez ou non. Mais Saturne étant au zénith de votre thème, on peut aussi penser que vous avez atteint, après beaucoup de temps, l'un de vos principaux objectifs. Mais ce n'est pas du gâteau !

Taureau

Pour vous, il y a un côté prise de tête avec la pleine Lune de ce jour. Elle n'est pas négative, mais elle vous invite à réfléchir et donc à ne pas agir à l'instinct, ce que vous feriez volontiers. Cela dit, elle concerne surtout ceux nés autour des 26 et 27 avril, qui reçoivent un bon aspect de Saturne, laquelle est conjointe à la Lune. La raison l'emporte nettement, mais cela vous demande de ne pas vous laisser mener par vos sentiments et cela peut carrément vous casser les pieds.

Gémeaux

La pleine Lune est frustrante pour ceux de mai, dans la mesure où elle vous prive d'un plaisir. A moins que vous ne soyez devenu raisonnable avec votre argent et que vous ne renonciez à une dépense qui vous ferait très plaisir : si c'est le cas, je vous tire mon chapeau, bravo ! Il est vrai que vous y êtes un peu obligé puisque Saturne (planète de la raison, des renoncements) se trouve dans l'un de vos secteurs financiers et que vos caisses sont peut-être vides.

Cancer

En écho avec la pleine Lune, vous serez le plus sensible, le plus émotif du zodiaque, surtout aujourd'hui. La difficulté à faire des choix risque de s'intensifier, d'autant plus que la configuration est en relation étroite avec Saturne. Si vous êtes né aujourd'hui (3 jours avant, 3 jours après) la période n'est pas facile à vivre, mais ce n'est pas quotidien, heureusement. C'est par périodes de quelques jours que le problème se pose et se posera jusqu'à ce que vous ayez pris votre décision finale.

Lion

La pleine Lune oppose des secteurs liés aux petits et gros soucis. Les natifs du 1er décan ont peut-être un gros souci, mais pour les autres ce sont des détails. Des détails auxquels ils accorderont une importance qu'ils n'ont pas, mais ce sera l'effet de cette pleine Lune. En outre, elle vous fera beaucoup réfléchir sur votre travail, ce que vous allez faire dans ce domaine et les opportunités que vous allez devoir vous créer vous-même (toujours 1er décan).

Vierge

Une pleine Lune positive pour vous, qui oppose des secteurs affectifs ; entre amour et amitié, il se peut que votre coeur balance, que vous soyez dans l'incertitude. En même temps, la pleine Lune est en relation très proche avec Saturne, qui est en harmonie avec vous : l'ambiance n'est pas déplaisante, elle va même dans un sens très constructif puisqu'à terme, elle vous apprend à mieux vous connaître et à révéler les forces qui sont en vous (1er décan).

Balance

Vous n'êtes pas très gâté, natif du 1er décan, la pleine Lune et Saturne étant en relation, vous allez être obligé de faire un choix ou d'en accepter un déplaisant, que vous auriez préféré zapper. Mais vous êtes obligé d'en passer par là, il semble que c'est une des étapes normales de la vie, ce qui ne vous empêche pas d'être attristé et parfois déprimé. Et vous vous retournez sur le passé en vous disant que c'était mieux avant, ce qui n'est pas forcément la réalité. Vous idéalisez cet " avant ".

Scorpion

Vous serez plus distant avec eux qui vous entourent, mais ce sera une manière de leur montrer que vous avez plus de respect pour eux qu'ils ne le pensent. Pas de crise de jalousie ou de possessivité, au contraire : vous prendrez du recul, même si vous êtes envahi par vos émotions. Et c'est en effet la meilleure manière de réagir, en particulier si vous êtes du 1er décan. Essayez cependant de ne pas rester trop silencieux, la relation se nourrit de la communication.

Sagittaire

Eh oui, il est encore question d'argent avec la pleine Lune et comme elle est conjointe à Saturne, vous serez en manque et ne pourrez pas payer une facture. A moins que vous ne receviez une somme qui ne correspond pas à ce que vous attendiez... Cela dit, si vous êtes du 1er décan né fin novembre, il se peut que vous ayez le choix entre dépenser et placer de l'argent ; le dépenser étant votre premier mouvement alors que Saturne vous dit qu'il vaudrait mieux épargner.

Capricorne

Vous êtes l'autre acteur de la pleine Lune, natif du 1er décan, et elle ne vous fait aucun cadeau. Accrochez-vous à l'espoir qu'Uranus devrait avoir fait naître. Plusieurs situations peuvent être issues de la conjonction de Saturne, nous en avons souvent parlé, mais là il semble que vous avez un choix à faire : ménager un partenaire, un associé, ou au contraire lui faire comprendre que vous ne voulez plus de lui/elle. Toutefois, une question de santé peut aussi vous contrarier.

Verseau

Vos conditions de travail au quotidien sont concernées par la conjoncture. Il se peut qu'on vous impose des horaires qui ne vous conviennent pas du tout. Ou que vous partiez peut-être en vacances dans les prochains jours et que vous soyez obligé de travailler deux fois plus pour être à jour au moment de votre départ. Mais Saturne étant dans la conjoncture, il se peut aussi que vous soyez fatigué, comme vidé de votre substance (né autour du 27 janvier en particulier).

Poissons

Une pleine Lune qui devrait vous réjouir 1er décan, car décidément tout vous réjouit en ce moment. Elle vous dit cependant de canaliser vos élans amoureux. On vous connaît : soit vous êtes désespérément amoureux en silence, soit vous êtes envahissant, soit vous fuyez devant l'amour. Mais avec Saturne pour vous guider, vos comportements ne devraient plus être aussi peu fiables, au contraire. L'autre peut compter sur vous à tout moment, vous êtes beaucoup plus structuré.