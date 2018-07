L'horoscope du 28 juin 2017

publié le 28/06/2017 à 06:38

Cancer

Ce n'est pas encore aujourd'hui que vous allez pouvoir vous calmer 2e décan, vous serez trop émotif et réactif pour que vos échanges ne soient pas très tumultueux. Cela fait quelques jours que ça dure, mais comme la conjoncture se déplace, ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont concernés, heureusement ! Il faut savoir que Mercure et Mars sont en très étroite conjonction et ceux qui sont nés autour des 6, 7, 8 juillet auront du mal à avoir le dernier mot. Et aucun accord ou consensus au programme.

Bélier

Vous prendrez du recul et surtout vous aurez l'esprit plus critique que d'habitude. Au final, vous ne réagirez pas de manière trop impulsive comme les jours précédents. Cela dit, la conjoncture demeure très colérique et vous aurez parfois du mal à garder votre sang-froid... Ecoutez le conseil que vous donne la Lune en Vierge : de la retenue en toute circonstance ! Plus vous serez vigilant à ne pas dépasser les limites et mieux ce sera pour vous.

Taureau

De tout le zodiaque, vous serez le signe le plus raisonnable, le plus à même de ramener le calme autour de vous car vous saurez intervenir au bon moment ; et c'est le 2e décan qui aura cet avantage, grâce aux bons influx de certaines planètes. Vous serez plus compréhensif que d'autres, mais sans être pour autant naïf et crédule. En outre, vos conseils seront tout à fait adaptés à ceux à qui vous les donnerez ; ils ne pourront pas faire autrement que de les suivre.

Gémeaux

Ce n'est pas souvent un conseil que je donne, mais il serait bon que vous soyez dans le contrôle aujourd'hui. Et ce sont vos nerfs surtout que vous devrez maîtriser ! Vous risquez en effet de les perdre face à une situation où on ne vous donnera pas le choix. Or, un Gémeaux qui n'a pas le choix est un Gémeaux qui peut se révolter très fort... Vous avez probablement déjà été confronté à ce genre de situation dans le passé, voire dans votre enfance, et cela ne vous rappelle pas de bons souvenirs.

Lion

Vous subirez l'ambiance un peu électrique qui règne mais vous n'y serez pour rien ; d'ailleurs toutes ces querelles vous sembleront lassantes et inintéressantes. Vous n'aurez qu'une hâte, c'est de passer à autre chose. Si vous pouviez mettre le poing sur la table pour que ça s'arrête, vous le feriez sans attendre. Hélas, ce n'est pas du tout de votre ressort et les votre intérêt n'est pas de vous mêler de ces querelles. Et encore plus s'il est question de politique.

Vierge

La Lune est chez vous aujourd'hui et en ce qui vous concerne, c'est un différend entre amis qui va vous ennuyer, peut-être parce qu'on vous demandera de prendre parti. Je ne pense pas que vous-même serez impliqué dans la mésentente de vos amis, ou de personnes avec qui vous travaillez, mais cela se passera éventuellement sous votre nez et vous vous retiendrez de ne pas intervenir. Sinon, vous pourriez aussi ne pas être d'accord avec un proche à propos d'un projet.

Balance

Vous serez très en colère, 2e décan, on vous tiendra des propos injustes que vous ne pouvez pas laisser passer. Votre réaction sera adaptée, même si elle est exagérée. Depuis qu'Uranus vous a envoyé ses influx, vous êtes nombreux à avoir décidé de ne plus vous laisser faire et surtout de ne plus donner autant de pouvoir à votre conjoint ou à un supérieur. Du coup, certaines choses qui n'étaient jamais discutées parce que vous les acceptiez d'emblée, sont à présent l'objet de querelles.

Scorpion

Essayez de ne pas provoquer les conflits en vous montrant trop intransigeant. Vous êtes certain de détenir la vérité, 2e décan, mais à chacun la sienne, vous le savez. Et si vous refusez d'écouter les arguments de votre interlocuteur, cela signifie que vous refusez l'échange... Dans un tout autre domaine, il se peut (toujours 2e décan) qu'un voyage soit programmé, ou que vous y réfléchissiez. Il est vrai que, pour certains, les vacances commencent ce week-end.

Sagittaire

S'il y a une chose que vous détestez, c'est être remis en question et critiqué. Mais aujourd'hui vous ne pourrez pas éviter les attaques de personnes jalouses. Et peut-être envieuses de votre situation... Quoique, elle n'est peut-être pas aussi enviable qu'il y paraît 2e décan ! Vous voulez donner l'impression que tout va bien, mais vous cachez les failles et les fragilités qui sont les vôtres derrière un écran de fumée ; c'est ce que disent les influx de Neptune dont nous parlons souvent.

Capricorne

On risque de vous reprocher une décision que vous avez prise 2e décan, ou que vous vous apprêtez à prendre. Mais peut-être que vous ne l'avez pas assez expliquée ? Il faut parfois prendre les sentiments des autres en compte et caresser leur ego dans le sens du poil ; vous ne pouvez pas imposer certaines choses comme ça, sans expliquer pourquoi vous le faites et surtout comment vous allez le faire. La pédagogie a toujours des avantages, mais souvent, votre orgueil vous en empêche...

Verseau

L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit a dit Aristote. Vous en aurez deux sur trois aujourd'hui, à la fois vous douterez et à la fois vous réfléchirez, bravo ! Cela dit, vous risquez quand même de vous prendre la tête parce que vous aurez du mal à trouver une solution au problème qui se pose et qui, semble-t-il concerne votre travail ou, pour certains, votre forme. Si vous avez un symptôme quelconque, prenez rendez-vous chez votre médecin, ne vous angoissez pas pour rien !

Poissons

Vous serez un peu moins protégé des colères célestes aujourd'hui, peut-être parce que vous serez plus sensible que de coutume aux vibrations émises par les autres. On l'a déjà évoqué, vous êtes comme une antenne télé, vous captez tout ! Et, évidemment, ça se bouscule en vous, il faut faire le tri des émotions, des informations et ce n'est pas facile. Surtout qu'il vous en arrive de nouvelles à chaque instant ! Mais c'est uniquement pour aujourd'hui et que pour le 2e décan.