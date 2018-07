L'horoscope du 28 juillet 2018

publié le 28/07/2018 à 06:47

Bélier

La seule planète à ne pas être en phase, en-dehors de Saturne, c'est Vénus. Si vous êtes né après le 13 avril, vous trouverez les autres avares de leurs sentiments. Ils vous donneront l'impression de se retenir, ou alors d'être un peu insensibles. Mais, cela dit, vous pouvez vous aussi être moins sensible que d'habitude, être moins démonstratif, ou tout simplement avoir la tête occupée ailleurs. La Vénus actuelle est plus cérébrale que romantique, mais plus pour longtemps.

Taureau

Deuxième décan, l'opposition de Jupiter est activée aujourd'hui, souvent pour le meilleur, c'est-à-dire un mariage, une rencontre ou encore une association professionnelle. Mais il arrive aussi que Jupiter ait un impact moins positif (cela dépend de ses états dans votre thème natal) et que vous soyez en procès, en plein divorce ou encore face à une forte concurrence dans vos affaires. Le problème va bientôt être réglé, au plus tard fin août, début septembre.

Gémeaux

Né après le 11 juin, Vénus se trouve en-dessous de votre ligne d'horizon et privilégie votre monde émotionnel, celui-là même qui vous dérange plus qu'il ne devrait. Les Gémeaux, en général, ont du mal à gérer les émotions, ils les tournent en dérision, font de l'humour ou les analysent au point de leur enlever leur charge sensible. Peut-être que, dans votre enfance, on a raillé vos réactions émotionnelles et que vous avez pris l'habitude de les refouler pour ne plus être moqué.

Cancer

Je vous rappelle, 1er décan, qu'Uranus est en bon aspect avec vous et qu'en dépit des freins saturniens vous êtes en train de, ou vous allez entrer dans une nouvelle vie. C'est encore une fois une question de choix à faire et vous vous posez mille questions. Plus le temps passe, plus vous avez du mal à y répondre, surtout si vous êtes du tout début du signe (21 au 25 juin). Mais Saturne va bientôt s'éloigner, et en ce qui vous concerne c'est à partir de novembre que vous serez débarrassé.

Lion

3éme décan, votre argent et vos acquisitions sont au premier plan, mais vous ne dépenserez que si vous pouvez obtenir un rabais, même s'il est minime. Ce qui comptera c'est de convaincre votre interlocuteur de faire un geste. Et si c'est vous qui êtes vendeur, sachez vous-même faire le geste commercial qui incitera le client à acheter. En fait, ce que vous dit la conjoncture, c'est que vous avez intérêt à vous adapter aux circonstances et à ne pas faire preuve de rigidité. Votre intérêt avant tout !

Vierge

Vénus s'installe dans votre 3e décan, une bonne chose si vous êtes né après le 13 septembre. Mais évitez d'analyser tout ce que vous ressentez, laissez-vous aller. Oubliez vos principes, vos idées toutes faites sur ce que doit être l'amour et comment on doit vous l'exprimer, ou comment vous devez le vivre. Laissez-le être créatif et vous montrer de nouveaux chemins. Né le 13, l'harmonie Vénus/Pluton donnera encore plus de profondeur à ce que vous ressentez.

Balance

Que vous partiez en vacances ou que vous en rentriez, vous serez satisfait de votre sort. Et si vous êtes du 1er décan, il y a du changement à venir très bientôt. A moins que ça ne soit déjà en cours ; un vieux schéma, probablement familial, est en train d'évoluer et vous allez vous sentir plus libre. En outre, toujours 1er décan, une fois que Saturne vous aura lâché, vous serez plus productif, vous gagnerez mieux votre vie et rien ne vous fera plus plaisir.

Scorpion

Ce qui vous ennuie le plus, ces jours-ci et si vous êtes du 1er décan, c'est de ne pas savoir ce que l'avenir vous réserve. Dites-vous que le pire n'est pas toujours sûr. En bon pessimiste que vous êtes, vous envisagez toujours le pire de manière à ne pas avoir de mauvaise surprise, mais ce faisant vous vivez ce pire par anticipation et votre corps y croit ! Vous vous faites du mal pour rien, juste par anticipation et peut-être même par superstition.

Sagittaire

Vénus se trouve à présent au zénith de votre zodiaque, 3e décan. Né après le 5 décembre, vous serez content de vos résultats mais avec une petite réserve. Vous ne vous laisserez pas aller totalement à votre auto-satisfaction, peut-être parce que vous serez très légèrement désappointé et que vous ferez une sorte de fixation sur un point précis. Disons que vous valoriserez le détail qui ne va pas, alors que vous devriez plutôt êtes content de l'ensemble.

Capricorne

Jusqu'au 6 août, Vénus vous offre des occasions de faire battre votre coeur plus fort si vous êtes du 3e décan. Une petite aventure pourrait vous faire palpiter. Une aventure amoureuse ? Oui, pour une majorité d'entre vous. Mais il peut aussi s'agir de partir en voyage et d'aller à la découverte d'un endroit qui ne vous est pas familier et qui vous procurera du dépaysement. Vous serez moitié content, moitié mal à l'aise, puis vous vous adapterez.

Verseau

La Lune est encore chez vous, 2e décan, et elle se trouve en dissonance avec Jupiter. En conséquence, vous devrez défendre vos droits et faire preuve de détermination. Une question juridique, légale, peut vous tracasser depuis un certain temps, notamment si vous êtes né autour du 2 février. Jupiter ayant repris une marche directe, on peut penser que le problème ne tardera pas à être réglé, au plus tard fin août si vous êtes né vers le 2.

Poissons

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 août, Vénus se trouve face à vous et vous invite à sortir, à vous amuser et parfois à faire des rencontres pleines de charme. Rien ne dit que cela ne sera pas l'affaire d'une seule soirée, qu'il n'y aura pas de suite, mais en tout cas évitez de vous faire tout de suite un roman, profitez juste de l'instant présent sans vous projeter plus loin. Mais il se peut aussi que quelqu'un vous " colle " un peu, ce qui est flatteur mais peut vite vous agacer !