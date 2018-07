L'horoscope du 28 janvier 2017

publié le 28/01/2017 à 08:14

Bélier

Le ciel vous parle amitié, solidarité, fraternité, des valeurs que vous défendez souvent bec et ongles, même si vos comportements sont en contradiction. Il arrive qu'on vous reproche d'être un fieffé égoïste, de ne parler que de vous, de ne penser qu'à vous, mais si le Verseau est fort dans votre thème, vous développez la faculté d'aider les autres et surtout d'être en colère à leur place. Et chez le Bélier, la colère peut être une forte motivation !

Taureau

La nouvelle Lune du Verseau n'est pas la plus facile car vous vous sentez obligé, contraint par votre sens du devoir à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais l'un de vos objectifs peut également être difficile à atteindre, soit parce que vous avez placé la barre trop haute, soit parce qu'on vous met des bâtons dans les roues (né fin avril surtout). Et Mars étant donc entrée en Bélier, vous n'avez pas vos armes habituelles pour imposer votre point de vue.

Gémeaux

Une bonne configuration pour votre signe, cette nouvelle Lune est bienveillante et vous offre des opportunités que vous ne manquerez pas de saisir, 1er décan. Vous n'aurez qu'à vous baisser pour ramasser, mais ça doit être le cas déjà depuis quelque temps. Maintenant que vous n'avez plus de dissonance sur votre signe et qu'en plus Mars vous envoie des influx dynamiques : vous pouvez tout oser, tout vous permettre, sauf bien sûr de vous jouer des lois.

Cancer

La conjoncture vous parle argent, rentabilité, productivité, des termes avec lesquels vous êtes en phase et qui sont au premier plan en période Verseau. Et comme la nouvelle Lune d'aujourd'hui accentue toutes les valeurs Verseau... Il se peut aussi que vous ayez un bien à vendre (Jupiter occupe le secteur qui gère votre patrimoine) et que le prix que vous en demandez soit en question : il faut peut-être, si vous voulez vendre, que vous reconsidériez votre prix.

Lion

La nouvelle Lune vous déconseille de faire cavalier seul, surtout ce week-end. Recherchez la compagnie des autres, ou occupez-vous de votre partenaire. A deux, vous vous sentirez mieux, plus fort, et c'est l'autre qui vous donnera cette sensation d'être plus fort parce que vous vous complèterez. Maintenant, si votre couple va mal ou si vous êtes célibataire, des rencontres sont possibles vous dit le reste de la conjoncture, surtout si vous êtes né en juillet : sortez !

Vierge

La lunaison se fait dans votre secteur du travail, c'est donc dans ce domaine que vous vous sentirez le mieux et que vous pourrez briller, notamment 1er décan. Débarrassé de toute dissonance, vous avez le champ libre et même une autoroute devant vous. C'est le moment de construire, de vous construire une carrière ou une nouvelle carrière. D'ici quelque temps vous recevrez de bons influx de Saturne qui iront dans le sens de vos ambitions.

Balance

Une jolie nouvelle Lune, qui décuple votre pouvoir de séduction, votre capacité à aimer et à vous faire aimer. Né début octobre, la force est avec vous, vous pouvez obtenir ce que vous voulez des autres grâce à un simple sourire, et même parfois grâce à la flatterie. N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez quelque chose, ça ne mange pas de pain ! La NL favorise également les relations avec les enfants, ou la mise en route d'un bébé.

Scorpion

La conjoncture valorise Uranus, laquelle va bientôt entamer une opposition avec votre 1er décan. Des changements parfois importants se préparent. Vous n'aurez plus le contrôle sur votre existence, c'est la vie qui décidera pour vous, tout en restant en phase avec ce que vous désirez inconsciemment. Les changements concerneront, la plupart du temps, votre façon d'être en relation avec les autres, en particulier dans votre couple et avec votre partenaire.

Sagittaire

La nouvelle Lune décuple plusieurs de vos qualités, 1er décan, vous ouvre des portes et montre à quel point vous pouvez être un excellent communiquant. Elle sera encore active toute la semaine prochaine, mais on peut penser qu'elle vous a également influencé cette semaine et que certains ont pu prendre parole avec quelqu'un d'important, ou réussir un entretien, un rendez-vous. En particulier si vous êtes né autour du 30 novembre et du 1er décembre.

Capricorne

La Lunaison a lieu dans un secteur matériel de votre thème et montre que vous savez créer les bonnes occasions pour gagner de l'argent ou en économiser. Certes, il n'est pas exclu que vous ayez un important achat à faire, comme nous l'avons vu quand la période Verseau a débuté, et la nouvelle Lune pourrait justement vous permettre de vous décider (né fin décembre). En revanche, né au tout début du signe (22, 23), vous risquez de vous décider sans réfléchir.

Verseau

Si vous fêtez votre anniversaire, cette nouvelle Lune donne un bel élan à vos projets, qui semblent surfer sur la bonne vague, celle qui mène au succès. Vous avez souvent du flair, vous sentez ce qui est dans l'air du temps et vous ne vous trompez pas. Parfois vous êtes un peu trop en avance, et il faut vous y reprendre à plusieurs fois pour faire passer vos idées... Attention à celles qui peuvent être marquées du sceau de l'utopie, cela arrive malheureusement.

Poissons

La nouvelle Lune éclaire vos zones d'ombre et surtout cette tendance qui est fréquente chez le Poissons : vous mettre vous-même dans une sorte de prison. L'un de vos comportements vous porte toujours, que ce soit conscient ou inconscient, à vouloir plaire à l'autre, à vous en faire aimer, et comme l'amour vous rend dépendant et incapable d'avoir un jugement objectif sur les personnes que vous aimez, vous n'avez pas toute votre liberté.