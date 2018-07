L'horoscope du 28 décembre 2017

publié le 28/12/2017 à 07:28

Bélier

Compenser, voilà ce dont vous aurez besoin aujourd'hui. Offrez-vous un petit cadeau, une gourmandise ou un moment rien qu'à vous. Il vous faut du plaisir. Surtout si vous êtes du 1er décan et que Saturne contrarie vos plans de carrière ou votre vie familiale. Notamment si vous avez 29, 36, 43, 50 ou 57, 58 ans. 2ème décan, il se peut que vous vous battiez contre un virus, ou que vous ayez une dent contre quelqu'un du boulot. 3ème décan, vous vivez une situation révélatrice de votre courage.

Taureau

Chez vous la Lune est fêtée par d'autres planètes : vous serez d'excellente compagnie et on aura besoin de votre habileté, de vos conseils toujours très avisés. Vous sentirez que vous pouvez être totalement vous-même, 1er décan, aucun de ces faux-semblants que la vie en société vous oblige parfois à adopter face aux autres. 2ème décan, un rapport de force pourrait s'installer, et évidemment vous ne lâcherez prise en aucune circonstance. 3ème décan, vous êtes plus dans le lâcher-prise que le 2ème.

Gémeaux

Sous l'emprise de Vénus, cette journée doit vous engager à la discrétion, à la réserve sur toute question liée à Vénus, c'est-à-dire vos amours ou votre argent. En amour, si le doute s'est installé 1er décan, ne faites rien avant d'avoir confirmation que vos doutes sont fondés. Côté argent, ne vous plaignez ni ne vous vantez d'en manquer ou d'en avoir. 2ème décan né le 5, faut-il ou ne faut-il pas prendre une offre au sérieux ? Réfléchissez bien. 3ème décan, un projet se développera après le 3 janvier.

Cancer

Votre problème n'est pas réglé mais vous vous sentirez mieux aujourd'hui, en possession de tous vos moyens et surtout ceux qui vous aident à réfléchir, 1er décan. Vous penserez plus positif que les jours précédents et cela vous permettra peut-être de voir où sont les points positifs (car il y en a) et comment les développer. 2ème décan, vous avez le pouvoir, natif des 3, 4, 5 juillet, de prendre des décisions à l'instinct, à l'intuition, foncez ! 3ème décan, évitez de donner trop de pouvoir à l'ami ou au conjoint.

Lion

Vous ne serez pas très réceptif aux douceurs vénusiennes, au contraire. Vous valoriserez la fermeté et la rigueur et en oublierez que l'autre a une sensibilité. Ne soyez pas trop entier et sûr de votre fait, laissez le doute faire son travail car il peut vous empêcher de faire des erreurs dans vos comportements avec autrui (1er décan). 2ème décan, l'heure n'est pas aux tergiversations si vous êtes né vers les 4, 5, 6 août ; prenez une décision tranchée. 3ème décan, vous étendez le champ de vos compétences.

Vierge

Une bonne journée vous attend natif du mois d'août, vous vous sentirez libre d'être vous-même, moins contraint par la discipline que vous vous imposez avec sévérité. Plusieurs planètes participent à ce sentiment d'espace et de liberté, une configuration qui s'installe durablement pour beaucoup d'entre vous. 2ème décan, Mars est votre alliée mais attention à ne pas parler trop vite ou trop franchement. 3ème décan, Jupiter commence à vous faciliter la vie si vous êtes né avant le 20 septembre.

Balance

1er décan, difficile d'avoir l'équilibre et l'harmonie que vous appelez de tous vos voeux et c'est peut-être du côté de l'argent que les choses sont le plus compliquées. Il peut manquer ou vous savez qu'il va vous manquer et vous en avez assez de vous faire du souci à ce propos. En conséquence, l'ambiance n'est pas très fun à la maison ! 2ème décan, né les 8, 9 octobre, de bonnes nouvelles en prévision ? Ou alors c'est vous qui aurez quelque chose à transmettre. 3ème décan, votre schéma affectif évolue.

Scorpion

Vous pourriez vous apercevoir que quelqu'un qui évolue à vos côtés mais que vous ne regardiez pas vraiment, eh bien ce quelqu'un pourrait vous convenir, 1er décan. Vous avez en tout cas des choses en commun, c'est en train d'apparaître mais comme il n'y a pas de passion, de frissons, vous n'êtes pas en terrain connu. 2ème décan, Mars et Neptune sont bien reliées et toute action généreuse, oblative, portera ses fruits. Vous en aurez de la reconnaissance. 3ème décan, votre travail est encore aléatoire (né après le 17/11).

Sagittaire

2ème décan, né après le 7 décembre, vous pouvez compter sur Mercure si vous avez à négocier ou à vendre l'une de vos idées. Aucune déconvenue n'est à prévoir, sauf si vous êtes déjà sensible aux influx de Neptune, qui n'est pas très loin de vous. Dans ce cas, vous prendrez toute parole pour argent comptant, alors qu'il faudrait douter. 1er décan, Soleil et Vénus sont conjoints et valorisent vos biens, vos acquisitions. C'est le moment de faire un achat. 3ème décan, vous avez gagné votre liberté (après le 3 janvier).

Capricorne

Vénus fait les gros titres ce matin, elle est dans votre 1er décan et se détache de Saturne. Aussi serez-vous plus serein et surtout moins dans la nostalgie. Vénus en Capricorne nous fait penser/croire que c'était mieux avant. Mais il y a toujours quelque chose de bien aussi dans le présent. Une philosophie à adopter. 2ème décan, Mars et Neptune sont toujours en phase et vous donnent une totale confiance en vos actions/décisions. 3ème décan, Pluton arrive : pertes ou enrichissement ?

Verseau

La Vénus d'aujourd'hui vous porte plus à conclure définitivement que vous adorez ou que vous détestez votre famille. Avec vous on ne sait jamais à quoi s'attendre. En tout cas ce n'est pas une Vénus sensuelle, sauf dans le domaine de la bonne bouffe. Les natifs du 1er décan pourraient déguster un bon repas qui réjouira leurs papilles. Alors que le 2ème décan sera encore en bisbille avec quelqu'un, ou parfois avec lui-même. 3ème décan, a priori il n'y a pas d'événement, juste vos projets en tête.

Poissons

Comme souvent, vous chercherez à vous faire aimer de tout le monde, mais je vous jure, ça n'est pas payant : soyez plus sélectif. Ou mieux, ne faites pas d'effort, vous pouvez plaire avec ce que vous êtes, pas besoin de trop en faire. Sauf si vous avez une personne en particulier à séduire (1er décan). 2ème décan, né autour des 2, 3 mars, Mars vous donne une confiance aveugle en vous, en l'autre. Ce qui me gêne c'est le côté "aveugle" ; méfiez-vous de vous. 3ème décan, apprenez à vous aimer.