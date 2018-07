L'horoscope du 28 décembre 2016

publié le 28/12/2016 à 06:44

Bélier

Rien ne peut vous abattre en ce moment, vous avez décidé que tout irait bien et la vie semble obéir à vos désirs, même si le 3e décan vit quelque chose de très spécial. Cela peut se manifester dans le bon sens, c'est-à-dire que vous faites une expérience dont vous tirez une très bonne leçon et qui vous ouvre des pistes pour votre développement personnel... Mais cela peut aussi être spécial dans le mauvais sens et l'expérience que vous vivez vous semble être une trop forte contrainte.

Taureau

Lune et Saturne ne vous feront ni chaud ni froid, pourvu que vos affaires financières ne soient pas impactées. Mais ça pourrait être le cas pour le 3e décan. Il se peut que vous ayez quelque chose d'important à payer, ou de l'argent à donner à quelqu'un de la famille. Ce n'est pas que cela vous ennuie mais vous le ferez par obligation et vous n'aimez pas ça. En général, vous faites tout de très bon cœur quand c'est vous qui l'avez décidé de vous-même.

Gémeaux

Le 3e décan n'appréciera pas la conjoncture, un projet semble être bien parti et correspondre à ce que vous désirez, mais il y a un obstacle difficile à éliminer. Vous aimeriez bien l'oublier, ou vous dire que ce n'est pas important, mais cela revient par moments au premier plan et vous êtes obligé de le regarder en face. On peut imaginer que vous avez reçu un offre professionnelle flatteuse et intéressante, mais que cela va vous éloigner plus souvent de la famille. Par exemple.

Cancer

La planète du jour c'est Jupiter et elle vous regarde avec bienveillance 3e décan. Si vous avez un souci dans le domaine du boulot, il va se régler assez rapidement. Peut-être pas pile aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent. Il se peut qu'un collègue ou un employé cherche à vous évincer ou à vous créer des ennuis avec l'administration. Et si vous êtes né autour des 13, 14, 15 juillet ça vous prend la tête. Mais pas de panique, la vie se charge de tout, ne vous mettez pas la rate au court-bouillon.

Lion

On ne peut pas dire que la conjoncture vous facilite beaucoup les choses en ce moment, mais comme vous serez optimiste, ouvert, souriant, le ciel vous obéira. Et même si quelque chose ne tourne pas tout à fait rond (conjonction Lune/Saturne aujourd'hui), s'il y a un fond de frustration ou de tristesse en vous, votre attitude positive vous permettra d'éloigner les mauvaises ondes. Cela dit, la conjoncture liée à Saturne peut très bien n'avoir aucun effet car la planète est en harmonie avec vous (3e décan).

Vierge

Vous, vous serez forcément mécontent de quelque chose, et en particulier de vous-même si vous êtes du 3e décan. Encore une fois, arrêtez de dévaluer vos actions. N'ayez pas honte de vous-même, quoi que vous fassiez et quelle que soit aussi votre apparence physique. Je sais que cela compte, mais ce qui compte encore plus c'est l'intelligence, l'humour, l'ouverture aux autres. Pour ce qui est des deux premiers vous n'en manquez pas, pour le 3e il y a du travail à faire !

Balance

Le seul problème que vous pouvez avoir en ce moment vient de la rétrogradation de Mercure si vous êtes du 1er décan. La communication en famille est difficile. Et probablement avec un de vos proches en particulier : un enfant adolescent, un frère ou une sœur, voire un voisin qui trouble votre tranquillité. N'essayez pas de forcer les choses pour le moment, le mieux est d'attendre que Mercure reprenne une marche directe et ce sera à partir du 8 janvier.

Scorpion

Si Lune et Saturne vous ennuient, ce sera dans le domaine de l'argent ou des moyens dont vous disposez pour vous faire entendre de certains de vos proches. Il se peut que vous ne trouviez pas les mots pour qu'il ou elle comprenne ce que vous voulez, alors que dans votre tête les choses sont très claires. Mais les freins que vous vous mettez sont tout à votre honneur : vous ne voulez peut-être pas blesser votre interlocuteur parce que vous avez quelques sentiments pour lui/elle.

Sagittaire

Lune et Saturne se croisent dans votre 3e décan, mais vous avez de la ressource et il semble que la vie a décidé de tout faire pour vous aider à passer un cap difficile. Parce que la présence de Saturne dans votre décan n'est pas sans effets, même si vous avez par ailleurs de très bons aspects de Jupiter (projets, soutiens) et d'Uranus (volonté d'évoluer, changement). Simplement, quelque chose vous freine, que cela vienne de vous ou du monde extérieur et de l'ambiance sociale.

Capricorne

La Lune passe devant Saturne aujourd'hui et crée un climat très réaliste qui ne peut que vous plaire. Très peu pour vous les rêveries utopiques et les idées fumeuses. Vous appréciez ce qui est concret et sur quoi vous pouvez avoir un contrôle ; ne pas pouvoir contrôler les choses est difficile pour le Capricorne. Toutefois, ceux qui ont été touchés par Neptune, en gros ceux qui sont du 1er décan, ont un peu lâché prise et sont même parfois allés jusqu'à ne plus rien vouloir contrôler.

Verseau

Un projet est en plein essor si vous êtes du 3e décan, mais il risque d'y avoir un petit obstacle aujourd'hui qui vous remettra dans une réalité que vous aviez oubliée. On peut penser que votre enthousiasme vous conduit à voir très grand, très loin, mais gardez au moins un pied sur terre car de toute façon vous redescendrez de votre nuage à un moment ou à un autre. 1er décan, vous aurez des intuitions mais elles ne viendront pas de nulle part : votre expérience les produira, écoutez-les.

Poissons

De la tristesse, de la frustration, un sentiment d'abandon ? Certes, vous les ressentirez aujourd'hui natif du 3e décan, mais juste pendant quelques heures. Il est vrai que la dissonance que vous envoie Saturne peut vous donner l'impression que votre avenir est bouché, que vous ne pourrez jamais changer de boulot, ou en trouver un si vous êtes sans emploi. Mais rien ne sert de vous décourager ; faites feu de tout bois, envoyez des candidatures spontanées faisant état de votre expérience et de vos réussites.