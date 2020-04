L'horoscope du 28 avril 2020

publié le 28/04/2020 à 05:30

Bélier

3ème décan, vous avez une dizaine de jours devant vous pour concrétiser un projet qui pourrait vous changer les idées et vous valoir des moments de détente. Il s'agit peut-être simplement de trouver le moyen de vous sentir plus libre, ou de faire quelque chose de sportif qui vous videra la tête... A moins que vous ne vous battiez pour une juste cause, ou pour défendre une personne défavorisée et vous en tirerez une légitime fierté.

Taureau

La communication, en particulier avec vos proches, risque d'être un peu difficile 1er décan. L'un d'entre eux ne veut pas vous parler et n'écoute aucun de vos conseils. Il s'agit peut-être d'un de vos ados qui est mutique et fait comme s'il ou elle ne vous entendait pas. Vous souffrez de cette situation... A moins qu'il ou elle ne souffre beaucoup d'être empêché de quitter la maison où il/elle étouffe.



Gémeaux

Si vous avez des envies de dépenses aujourd'hui, vous serez bien inspiré d'y mettre le holà, les astres sont clairs, vous devez vous faire un petit pécule pour plus tard. Peut-être songez-vous à acheter quelque chose ou à investir de l'argent dans une affaire... Aussi ne cédez pas à votre fièvre dépensière et pensez en termes d'avenir, même si pour cela il faut que vous vous frustriez. De toute façon, ce n'est pas le moment.



Cancer

Chez vous, la Lune est en phase avec Uranus, écoutez votre feeling en ce qui concerne l'un de vos projets, si vous êtes du 1er décan, né après le 26 il avance malgré tout. Ce sont maintenant ces natifs de la fin du 1er décan qui sont les plus sensibles aux influx d'Uranus, nés avant la planète a terminé son travail et ce travail vous a permis de vous libérer de vieux schémas ou d'idées préconçues et de trouver une nouvelle manière d'exister, de travailler, voire d'aimer.



Lion

Vous serez un peu moins efficace que d'habitude, peut-être parce que vous serez gêné par une douleur quelque part. Mal au dos, peut-être, comme la plupart des gens ! Toutefois, vous pourriez être gêné par autre chose, par un problème relationnel dont je vous parle depuis quelque temps et qui est peut-être la conclusion d'une séparation, c'est-à-dire un divorce pour certains. Ou alors vous réfléchissez à l'éventualité d'une séparation, professionnelle ou personnelle.



Vierge

Votre mental est trop sollicité en ce moment pour que vous puissiez vous détendre, même quand vous ne travaillez pas. Votre désir de contrôle y est pour beaucoup. Il serait bon que vous lâchiez un peu prise, vous ne pouvez pas avoir la main sur tout, il faut accepter que certaines choses vous échappent. Par ailleurs, il est possible qu'un de vos proches vivant loin de vous ait des ennuis et vous vous demandez comment l'aider.



Balance

3ème décan, vous serez très aidé par Mars à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 13 mai. Vous serez dynamique, entreprenant, courageux et vos efforts seront payants. Ils vous conduiront au succès de vos entreprises, même s'il y a encore des obstacles dus à la situation actuelle, laquelle ne semble pas évoluer très rapidement. Ou en tout cas pas assez vite à votre goût. Soyez patient, ce n'est qu'une question de temps.

Scorpion

Natif du 2ème décan, le Soleil se retrouve face à vous et votre couple pourrait bien être dans la ligne de mire. Et pour le 3ème, la dissonance de Mars risque de vous irriter. Mars vous ennuiera pendant deux ou trois jours chacun, et terminera sa dissonance le 13 mai. Pendant cette période, attention à ne pas vous faire mal (genou ?). Quant au 1er décan, la situation est un peu difficile, la communication passe mal ou alors vous souffrez d'être immobilisé.





Sagittaire

3ème décan, vous allez recevoir un bon aspect de Mars pendant une dizaine de jours, il vous encouragera à multiplier vos activités sans prendre le moindre risque. Je parle de risques sur le plan financier, ou professionnel... Vous ne vous mettrez pas personnellement en danger, enfin je l'espère ! A côté de cela, il est aussi possible que vous ayez un point de désaccord avec un proche.



Capricorne

Après une année 2019 difficile, 2ème décan, vous avez besoin d'un nouvel équilibre, surtout dans vos relations avec les autres. Resserrez les liens avec vos amis, c'est important. Bon, 2020 n'est pas mieux pour l'instant, mais souvent vous donnez la priorité au travail ou à certaines personnes dont vous pensez être responsable, et vous délaissez vos amis. Et s'ils ne vous en veulent pas c'est qu'ils vous aiment beaucoup !



Verseau

Né après le 9 février, Mars s'installe chez vous jusqu'au 13 aussi allez-vous vous investir à fond dans un projet, y mettre toute votre énergie, quitte à vous épuiser. Vous ne ferez pas les choses à moitié ! Mais peut-être que cela aura une importance capitale... Autre interprétation : vous aurez à lutter contre un adversaire, un concurrent, à moins qu'on ne vous refuse quelque chose, ce qui vous mettra apparemment très en colère.



Poissons

Même si vous avez des gens déprimés autour de vous, vous ne le serez pas et si vous êtes du 1er décan né après le 25, c'est parce qu'il y a du nouveau dans votre vie : c'est un vrai changement qui s'annonce, même pour ceux de début mars. Vous êtes sur le point de casser un schéma sur lequel vous avez fonctionné pendant des années et vous en espérez une forme de libération, ce qui pourrait effectivement être le cas. Mais cela doit être préparé.