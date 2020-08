L'horoscope du 28 août 2020

publié le 28/08/2020 à 05:30

Bélier

Ne vous laissez pas déborder par le manque de temps, c'est une question d'organisation, elle est quasi obligatoire pour vous lorsque la Vierge est au pouvoir. Ne vous imaginez pas que vous ne pourrez pas terminer ce que vous commencez, si vous faites les choses dans l'ordre et dans le temps que vous aurez fixé à l'avance, il n'y aura pas de souci.

Taureau

Un bon, et même très bon week-end vous attend. Il est possible que vous preniez la route pour rentrer chez vous, à moins que vous ne partiez pour des vacances tardives. Quoi qu'il en soit vous serez content, pour les uns de retrouver votre maison, vos habitudes, et pour les autres de changer d'air et de pouvoir penser et vibrer à autre chose.

Gémeaux

Une dépense à faire pour la maison vous préoccupera à l'arrière-plan ce week-end. Vous aurez du mal à ne pas y penser, l'argent étant souvent un gros souci pour vous. Vous n'en avez jamais assez et cela peut être mis en relation, dans certains cas, avec un manque plus profond, un manque d'amour peut-être, que vous compensez par l'argent...

Cancer

Une invitation ou une agréable soirée à deux sont au programme de ce vendredi, une journée propice à vos relations avec vos proches que vous chouchouterez. C'est votre plaisir que de vous occuper de ceux que vous aimez, d'une manière souvent très maternelle ou paternelle. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est dans votre ADN !

Lion

Mars étant en train d'échapper à Saturne, vous allez retrouver votre énergie et votre envie, que dis-je, votre besoin de dépasser tout le monde et de gagner. Le problème étant, peut-être, que vous vous mettez en compétition avec des personnes qui n'ont pas envie d'être en compétition avec vous... Réfléchissez avant de vous lancer (3ème décan).

Vierge

Une bonne journée en prévision, vous serez content de vous et de la façon dont les autres vous traitent, c'est-à-dire amicalement. Que ce soit votre anniversaire ou non ! Il se peut aussi que l'on vous fasse des compliments et pour une fois vous aurez le sentiment que ce n'est pas de la flatterie, mais que c'est sincère. On ne cherche pas à vous manipuler.

Balance

Vous ne serez pas d'une humeur de rêve, un problème familial peut-être, mais vous n'en montrerez rien parce que vous voulez embêter personne avec vos problèmes. Ce qui est ennuyeux, c'est que vous garderez pour vous ce que vous auriez intérêt à " sortir ", pour ne pas accumuler à l'intérieur de vous ce que vous jugez négatif.

Scorpion

Si vous avez une démarche à faire ou deux mots à dire à quelqu'un, cette journée s'y prête : on vous écoutera avec attention et vous ne perdrez pas votre temps. Or le temps est important pour vous, non pas qu'il vous stresse, mais vous n'aimez pas le gaspiller et c'est souvent l'impression que vous avez quand on ne vous écoute pas.

Sagittaire

Essayez de prendre les choses du bon côté aujourd'hui, même si on vous contrarie en vous faisant une remarque que vous trouverez injustifiée. N'y faites pas trop attention, vous avez tendance à prendre tout au sérieux en ce moment et il y a des paroles qui, parfois sont blessantes, mais qui sont dites en l'air, comme ça, sans réfléchir.

Capricorne

La Lune est chez vous jusqu'à dimanche, vous serez un peu trop sensible aux humeurs des autres et du coup vous vous protègerez en gardant vos distances. C'est un moyen de protection qui, s'il est efficace, vous éloigne malgré tout des autres et ce n'est peut-être pas ce dont vous avez envie. Nous avons tous besoin les uns des autres.

Verseau

Le distrait ce sera vous aujourd'hui, vous serez dans les nuages, plongé dans vos réflexions et vous risquez d'oublier un rendez-vous, ou d'égarer quelque chose. Un sujet en particulier vous préoccupe - peut-être financier ou technique - et vous y pensez quasiment H 24 ! Même si vous arrivez à passer à autre chose, vous y revenez rapidement.



Poissons

Vous préférez toujours oublier ce qui vous dérange, mais cela vous incite aussi à oublier ce qui pourrait vous faire plaisir, comme appeler un ami par exemple. C'est ce que vous devriez faire aujourd'hui, histoire de lui montrer que justement vous ne l'oubliez pas et que votre amitié compte à vos yeux. Il/elle pourrait penser que vous êtes indifférent.