L'horoscope du 28 août 2018

publié le 28/08/2018 à 06:43

Bélier

Au contraire des autres signes, vous serez dopé par Mercure et Jupiter, vous pourrez vous affirmer et prouver que vous ne manquez pas de répondant, 2e décan. Mais c'est enfoncer un clou : vous répondez toujours, vous êtes extrêmement réactif et parfois même vous répondez trop vite ou trop fort. Cela pourrait être le cas, Jupiter vous servant de caisse de résonance ; aussi attention à ne pas aller trop loin en paroles, surtout si vous sentez que l'on vous provoque.

Taureau

Vous êtes de ceux qui sont sensibles à la brouille Mercure/Jupiter et vous risquez de mal interpréter tout ce qu'on vous dira, 2ème décan. Aussi, prenez du recul. Mais vous serez peut-être agacé par une personne en particulier, qui vous fera des remontrances ou vous dira des choses que vous ne pouvez pas accepter, notamment si vous êtes né après le 5 mai. Mais ne réagissez pas de manière exagérée, vous pouvez très bien dialoguer calmement, ne pas vous emporter.

Gémeaux

Vous ne serez pas très touché par la querelle Mercure/Jupiter, sauf que vous parlerez un peu trop et trop vite. En conséquence, on ne vous écoutera pas. Vous vous en rendrez très vite compte, on ne fait aucunement attention à ce que vous dites, en particulier si vous êtes du 2ème décan. Evitez aussi de faire de l'humour mal à propos, vous n'obtiendriez pas les rires que vous espérez : faire rire les autres étant un des grands plaisirs de votre existence.

Cancer

Comme je vous l'ai dit hier, Vénus et Pluton ne s'entendent pas, 2e décan, et certains pourraient avoir affaire à un partenaire qui cherche à les changer. Qu'on vous aide à vous améliorer est une chose, mais qu'on vous dise que finalement tout doit changer parce que vous n'êtes soi-disant pas vous-même est une aberration. Et si vous êtes de ceux qui sont sensibles à l'opposition de Pluton, vous pourriez être aux mains d'un partenaire qui a cette volonté.

Lion

2e décan, vous serez sensible à la brouille entre Mercure et Jupiter. Surveillez ce que vous direz à vos proches et ne faites pas de l'autorité à tout bout de champ. Cela ne concerne peut-être pas tout le 2ème décan, éventuellement ceux nés après le 8 août, mais la conjoncture fait vibrer les quatre signes qui vous constituent (le vôtre, plus le Scorpion, le Verseau et le Taureau), ce qui peut avoir un léger impact sur les autres membres du signe. Toutefois, ce n'est qu'une éventualité.

Vierge

La mésentente entre Mercure et Jupiter est exacte aujourd'hui, 2ème décan vous allez devoir défendre vos idées et opinions, mais attention aux maladresses. Mercure occupe en effet votre secteur 12, un secteur qui se trouve dans l'ombre de votre signe et qui est celui des erreurs, des fautes, des oublis. Il vous est conseillé d'être attentif à vos propos, surtout si vous parlez de politique ou de religion : Dans ce cas, il faudra que vous justifiez ce que vous avez dit.

Balance

Vous ne serez sensible à Mercure et Jupiter 2ème décan, qu'à travers les propos que vous trouverez critiques et surtout très exagérés de la part de l'un de vos amis. A votre place, je n'y ferais même pas attention, tant cette personne sera à côté de la plaque. Ne lui démontrez pas qu'elle a tort, que ce qu'elle dit est injuste, votre silence parlera beaucoup plus fort que des mots. Mais cela ne touche que très peu de Balance et surtout ceux qui sont nés autour des 10, 11 octobre.