L'horoscope du 27 octobre 2017

publié le 27/10/2017 à 06:40

Scorpion

La Lune étant en Verseau, ceux du mois d'octobre seront un peu à fleur de peau, très susceptibles et peu enclins à accepter la moindre remarque, même anodine. Vous serez d'une grande susceptibilité mais cela ne durera que quelques heures. 2e décan, né autour du 8 novembre, Mercure s'est posée sur votre Soleil et vous donne envie de comprendre à tout prix, soit une personne, soit une situation. 3e décan, Saturne est toujours là pour vous empêcher de faire des folies avec votre corps ou votre argent.

Bélier

Il faudra prendre une décision concernant l'un de vos projets, ou l'une des personnes qui fait partie de ce projet. Il se peut que vous ayez à lui remonter les bretelles. On vous demande plus de productivité, or il semble que vous avez des bras cassés autour de vous. 2e décan, né autour du 5 avril, Vénus est face à vous et harmonise vos relations, ou votre relation de couple. On peut également vous avoir fait une offre intéressante. 3e décan, Saturne vous donne force et sagesse pour affronter certaines difficultés.

Taureau

Vous ne serez pas content, en tout cas si vous êtes d'avril, il se peut qu'on se montre injuste avec vous et que vous soyez obligé de vous défendre en vous justifiant. Vous avez horreur de vous justifier et rejetez toute forme de responsabilité dans la situation actuelle (mais vous n'êtes pas tous concernés, 1er décan). 2e décan, vos amours sont un peu trop plan-plan à votre goût ces jours-ci, notamment né autour du 6 mai. Une impression qui ne durera pas. 3e décan, des complications concernant une vente ou un héritage ?

Gémeaux

Une bonne journée pour les natifs de mai, en pleine possession de leurs moyens et qui pourraient se faire remarquer en ayant d'excellents résultats dans leur travail. Surtout si celui-ci est en lien avec la communication. On pourrait vous proposer plus et mieux. 2e décan, né autour du 6 juin, vous serez presque obsédé par un travail, mais vous en aurez des retombées positives d'ici quelque temps. Il se peut aussi que vous ayez à vous expliquer avec un collègue. 3e décan né après le 14 juin, Saturne vous plombe mais Uranus vous vaut des aides imprévues.

Cancer

Evitez de trop vous angoisser pour une situation à laquelle vous donnerez une importance exagérée, natif de juin. Juste une petite discorde familiale, peut-être. Et cela n'ira pas plus loin... Mais vous risquez d'en faire une montagne parce que vous serez troublé émotionnellement. 2e décan, né autour du 7 juillet, une réunion familiale ou d'anciens de l'école pourrait être au programme. C'est quelque chose qui vous plaira beaucoup ! 3e décan, tenez-vous prêt si vous cherchez du travail, vous en trouverez bientôt ; continuez votre recherche.

Lion

La Lune s'oppose à vous, 1er décan, vous semblerez être indifférent, ailleurs, peut-être loin dans le passé et ceux qui vous entourent auront du mal à capter votre attention. Vous risquez de vexer quelqu'un parce que vous l'ignorerez ou ne le/la verrez pas sans le faire exprès. Mais cela ne durera pas ! 2e décan, né vers les 7 et 8 août, Vénus vous invite à adoucir votre langage et à vous montrer le plus aimable possible avec vos interlocuteurs. Surtout vos proches. 3e décan, est-ce que vous ne prendriez pas les choses trop au sérieux ?

Vierge

Vous serez un peu trop soucieux des détails, natif d'août, et résultat vous perdrez du temps, alors que vous avez peut-être un travail à rendre le plus vite possible. Essayez de prendre du recul, de ne pas avoir le nez dans le guidon et vous avancerez plus vite. Vérifiez tout une fois que vous aurez terminé, mais ne traînez pas en cours de route. 2e décan, né vers les 7, 8 septembre, un rendez-vous a des chances de bien se passer, surtout s'il s'agit d'un boulot. 3e décan, Uranus vous impose des hauts et des bas dans le domaine de l'argent (jusqu'en mai 18).

Balance

Mars circule chez vous 1er décan et cela peut autant correspondre à une grosse contrariété, qu'au démarrage d'un travail qui pourrait beaucoup vous plaire. A tel point que vous vous investirez à fond, à l'exclusion de toute autre chose. Gare aussi aux brûlures et aux maux de tête difficiles à supporter. 2e décan, né autour des 8, 9 octobre, une discussion serrée autour de l'argent est possible, à moins que vous ne cherchiez une solution à un problème pratique. 3e décan, vous avez le moral grâce au soutien d'un proche.



Sagittaire

Une journée qui vous plaira car vous vous sentirez curieux de tout. Vous aurez également beaucoup d'occupations, d'échanges et de rendez-vous positifs. En plus de la Lune Verseau, Mars est aussi en harmonie, vous disposerez donc d'une énergie très constructive (1er décan). 2e décan, né autour des 7, 8 décembre, une rencontre amicale, un projet ou même une rentrée d'argent seront comme un petit cadeau du ciel. 3e décan, vous abandonnez tout doucement, à votre rythme, un schéma ou des idées préconçues qui vous freinent.

Capricorne

Il semble que vous vous imposerez vous-même une restriction, natif de décembre. Probablement une dépense dont vous vous direz qu'elle n'a pas d'utilité. Ce n'est pas que vous êtes particulièrement raisonnable aujourd'hui, mais vous avez décidé de ne vous occuper que de l'essentiel. 2e décan, né autour des 5, 6 janvier, vous pourriez avoir des nouvelles d'un projet, ou d'une personne dont vous attendez quelque chose. Cela peut simplement être un ami... 3e décan, vous avez du mal à accepter la réalité telle qu'elle se présente à vous.

Verseau

La Lune est de passage chez vous, 1er décan, votre travail et votre créativité surtout seront au 1er plan, mais certains auront du mal à bien canaliser leur imagination. Probablement qu'ils en auront trop et ne seront pas tout à fait dans la réalité. Cela dit, si vous êtes un créateur, la conjoncture peut vous être utile. 2e décan, né autour du 4 février, il est possible que vous ayez un important rendez-vous, ou une discussion un peu pénible à aborder, mais ça se passera mieux que vous ne le pensez. 3e décan, né après le 15 février, une nouvelle activité vous plaît beaucoup.

Poissons

Vous avez beaucoup d'imagination vous aussi, mais c'est parfois pour vous créer des situations dans lesquelles vous êtes enfermé, sans savoir comment en sortir. C'est souvent très anecdotique, en tout cas pour le 1er décan, qui reçoit toujours le bon aspect de Jupiter qui est au contraire libérateur. En revanche, ce n'est pas anecdotique en ce moment pour le 2e décan (né autour des 1er et 2 mars) qui ne sait pas quoi faire pour que cela change. Quant au 3e décan, la dissonance de Saturne pourrait vous mettre en échec.