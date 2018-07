L'horoscope du 27 octobre 2016

publié le 27/10/2016 à 06:45

Bélier

Si vous voulez qu'on vous écoute et qu'on réponde favorablement à une de vos demandes, il faudra faire des ronds de jambes. Oui je sais, vous n'aimez pas. Tout ce qui ressemble à un compromis vous paraît être de l'hypocrisie et pourtant, c'est ainsi que les choses marchent. Si vous n'acceptez pas de faire le moindre effort pour vous mettre à la place de l'autre et comprendre ce qui le motive vous serez toujours comme le chêne de La Fontaine : vous préférerez casser que faire comme le roseau.

Taureau

Ne mets jamais les clés de ton bonheur dans la poche d'une autre personne, dit un proverbe. Rien n'est plus vrai pour vous qui êtes très accro à votre partenaire. Et qui, en général, cherchez à le contrôler, à avoir le pouvoir sur lui (elle). Mais, ce faisant, vous lui accordez en effet un pouvoir en retour, celui de disposer de votre bien-être et de votre stabilité. Si l'autre en a assez d'être contrôlé, soupçonné et exposé à votre jalousie, au bout du compte vous ne pouvez que le/la perdre.

Gémeaux

Pour vous aussi, quelques sympathiques journées s'annoncent, notamment si vous êtes né en mai. Vous vous sentirez bien dans votre peau et des plus séduisants. Vous aimerez la vie et les plaisirs qu'elle vous offre et vous en profiterez à fond. Encore une fois, on vous comprend car vous avez vécu des événements plutôt désagréables depuis plus d'un an. En revanche, le 2e décan doit affronter la conjonction Vénus/Saturne et ce n'est pas du gâteau (né autour du 5 juin).

Cancer

À l'instar du Scorpion, vous serez hyper-sensible et n'aurez pas d'autres solutions pour vous protéger que de vous replier sur vous-même ou de rester chez vous. Si vous pouvez travailler depuis la maison, tant mieux, mais si vous ne le pouvez pas, vous rechignerez vraiment à partir au boulot ; ce sera comme un arrachement ! Mais attention parce que vous aurez tendance à dramatiser, à exagérer tout ce que vous ressentirez et votre intérêt serait de rester un peu plus mesuré.

Lion

Vous restez le roi du zodiaque et vous le prouverez encore dans les prochains jours. Vous cumulerez les petits succès et même parfois les démarrages réussis. Si vous avez quelque chose à mettre en place dans votre boulot, une nouvelle branche de votre activité par exemple, c'est le bon moment, surtout 2e décan. Mais vous pouvez aussi, profitant des vacances, entamer un stage, une formation, que ce soit professionnel ou d'ordre privé, pour votre développement personnel par exemple.

Vierge

Aucune dissonance 3e décan, vous disposez à partir de ce jeudi de bons influx de Mars, faits de persévérance et de détermination. Rien ne pourra vous arrêter. Certes, vous aurez un avertissement d'Uranus (Mars est en dissonance avec elle) qui vous dira de ne pas exagérer, de ne pas vous investir trop à fond dans ce que vous faites, au risque de filer droit vers le " burn out ". N'oubliez pas que Saturne entame bientôt une dissonance (si ce n'est pas déjà d'actualité) qui vous obligera à vous freiner.

Balance

La Lune aborde votre signe où elle va rencontrer Jupiter. Donc ne prévoyez que des bonnes choses si vous êtes des 1er et 2e décan. C'est moins facile pour le 3ème. En effet, né autour du 15 (3 jours avant, 3 jours après), vous recevez la dissonance qui s'est formée entre Mars et Uranus et qui peut créer une cassure, une fracture. Peut-être même était-elle déjà là, mais vous en prenez vraiment conscience ces jours-ci. Il faut que vous sortiez d'un schéma relationnel qui vous fait du mal.

Scorpion

Vous serez hyper sensible et un rien vous égratignera ; mais inutile d'en vouloir aux autres car vous constaterez avec amertume que chacun est isolé dans sa bulle. Vous ferez pareil au final et couperez la communication avec ceux qui vous entourent. Sauf si vous êtes né aujourd'hui car vous aurez beaucoup de messages et autres manifestations d'amitié pour votre anniversaire. Mais est-ce que cela suffira à établir une vraie communication avec votre entourage ? Pas sûr.

Sagittaire

En dépit de la future dissonance Vénus/Saturne qui peut vous attrister 2e décan, vous serez dans une ambiance agréable et vous sentirez bien entouré amicalement. Cela ne durera pas car ce climat sera généré par le passage de la Lune en Balance et aujourd'hui c'est le 1er décan qui en profitera. Certains risquent cependant de se poser des questions sur l'attitude d'un proche et parfois sur de possibles mensonges de sa part ; surtout s'il s'agit de l'un de vos enfants.

Capricorne

Mars a pris votre 3e décan d'assaut et forme une dissonance avec Uranus qui peut vous réserver bien des surprises et parfois un soudain retournement de situation. Il sera encore une fois question du problème qui vous préoccupe depuis des mois et qui vous dirige vers un changement obligatoire, que vous le souhaitiez ou non. Hélas, vous ne pourrez rien y faire, juste le retarder mais ce sera reculer pour mieux sauter. En ce moment, né autour du 13 janvier, vous êtes le plus concerné.

Verseau

Préparez-vous à quelques journées délicieuses avant la nouvelle Lune de dimanche qui vous fera redescendre du petit nuage sur lequel vous êtes perchés, 1er, 2e décan. Il y a bien sûr l'influence positive de Jupiter qui joue et qui peut vous entraîner sur des hauteurs enivrantes, mais il faut savoir que tout dépend des états de cette planète dans votre thème natal et si elle n'était pas bien positionnée, ses actuels influx ne vous apporteront pas grand-chose ou juste une opportunité sur le moment (né début février ces jours-ci).

Poissons

Les natifs de février ont la bonne fortune avec eux ces jours-ci, la conjoncture est rapide alors si une occasion d'évoluer se présente, ne tergiversez surtout pas. Que vous disiez oui ou non à ce qui pourrait vous être proposé, faites-le vite, avant le début de la semaine prochaine qui verra les planètes (Soleil, Mercure) ne plus s'intéresser à vous. Le week-end sera très favorable, votre intuition vous soufflera ce que vous devez faire, surtout né fin février et début mars.