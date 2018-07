L'horoscope du 27 novembre 2017

publié le 27/11/2017 à 07:34

Bélier

Une semaine très houleuse pour ceux qui sont nés après le 12 avril, quelque chose est proche de son dénouement et cela peut créer de fortes tensions en vous. Des tensions liées à l'espoir, à l'attente, et à l'évolution que peut connaître votre situation. Les nouvelles que vous espérez risquent de tarder, ne l'interprétez pas négativement. 2e décan, une pleine Lune un peu confuse en fin de semaine, gare aux lapsus et autres erreurs de lecture. 1er décan, vous pouvez foncer !

Taureau

Une conjonction durable entre Mercure et Saturne pourrait vous gêner si vous avez une négociation financière à mener, ou si vous voulez effectuer une opération. 3e décan, il peut autant s'agir d'une opération financière que d'une opération chirurgicale probablement prévue depuis longtemps. C'est le bon moment. 2e décan, la pleine Lune de dimanche pourrait vous éclairer sur une histoire d'argent un peu bizarre. 1er décan, des factures et encore des factures, c'est lassant à la fin...

Gémeaux

Le 3e décan sera exposé à la conjonction de Mercure et Saturne et si vous êtes né après le 18 juin, quelqu'un peut vous bloquer ou même vous voler une victoire. Mais cela peut aussi venir de vous et d'une volonté inconscience de refuser un changement que pourtant, consciemment, vous semblez souhaiter. 2e décan, méfiance face à une pleine Lune (dimanche) qui peut encore plus compliquer votre situation professionnelle ou personnelle. 1er décan, une offre, une invitation ?

Cancer

Pour vous aussi ça déménage, mais cela peut autant être dans votre tête que dans la réalité avec, chez certains natifs du 3e décan, l'obligation de quitter un endroit. Ce qui, pour un Cancer, est un vrai crève-coeur car vous êtes attaché, très attaché même aux lieux où vous vivez. Mais, un changement de situation peut vous y obliger. 2e décan, une pleine Lune très agréable en fin de semaine, propice à un moment d'évasion si vous êtes de début juillet. 1er décan, surveillez vos arrières.

Lion

C'est du tout cuit pour ceux qui sont nés après le 16 août, cependant vous devez éviter d'étaler votre science pendant quelque temps, ça risque d'être agaçant. D'abord pour vos proches, ensuite vos collègues et même peut-être vos supérieurs si vous en avez. Si c'est vous le supérieur, ne demandez pas la lune à vos subordonnés. 2e décan, la pleine Lune du week-end est favorable à d'agréables projets. 1er décan, utilisez la flatterie s'il le faut, mais avec parcimonie svp.

Vierge

Evidemment, quand la machine se grippe ça marche moins bien et surtout ça va moins vite. Vous risquez donc de beaucoup vous énerver, surtout 3e décan. La conjonction Mercure/Saturne dure toute la semaine, n'essayez pas d'abattre les obstacles ; identifiez-les et ensuite vous trouverez le moyen de les contourner. 2e décan, la pleine Lune du week-end jettera, une fois encore, la confusion sur l'une de vos relations - ou le doute ! 1er décan, élargissez votre champ d'action.

Balance

Ce sera tout ou rien cette semaine pour ceux du 3e décan qui sont nés après le 15 octobre. Ça passe ou ça casse, vous n'avez aucun contrôle, il faut lâcher prise. Bon, vous avez probablement déjà trop réfléchi, vous le savez, et vous n'aboutirez pas avec Mercure rétrograde jusqu'au 23 décembre. Elle sera de nouveau en phase avec vous après le 3 janvier. 2e décan, la pleine Lune vous éclairera et éclairera surtout votre jugement. 1er décan, Vénus vous fera un charme d'enfer après vendredi.

Scorpion

Tout pour le 2e décan à présent, grâce à Jupiter qui est chez vous jusqu'au 21 janvier. Il y a du profit à faire et vous vous débarrasserez de ceux qui vous gênent. Ou des permissions à demander, des protocoles à suivre. Vous serez un électron libre, et c'est tout ce que vous aimez et désirez ! Ce que vous ferez peut vous rapporter gros, et même des honneurs. 1er décan, évitez les dépenses somptuaires et 3e décan, ne cherchez pas à contrôler ceux qui vous aimez (début de semaine).

Sagittaire

1er décan, un agréable cadeau du ciel pour vous cette semaine : l'arrivée de Vénus dans votre décan ce vendredi. Amour, amour-propre et argent seront au menu. Vous n'aurez peut-être pas tout en même temps, mais le dénominateur commun c'est que, quoi qu'il se passe, vous serez en phase avec vous-même. 2e décan, la pleine Lune vous verra confus, manquant de limites (né autour du 4 décembre). 3e décan, né après le 18/12, quelque chose risque de coincer toute cette semaine !

Capricorne

Vous avez failli recevoir Mercure, mais elle rétrograde et si vous êtes du 3e décan vous risquez d'avoir quelques difficultés à communiquer avec votre entourage. Cela peut se placer sur un enfant adolescent, un collègue ou un frère ou une soeur et on risque de vous reprocher, justement, votre manque de communication. 2e décan, la pleine Lune de dimanche vous est favorable et booste votre perfectionnisme dans le boulot. Il sera apprécié. 1er décan, après vendredi, l'argent pourrait être un souci très provisoire.

Verseau

Vous êtes en vedette cette semaine si vous êtes né après le 11 février, les planètes indiquent que votre rapidité d'action, bien connue, jouera en votre faveur. Oui, parce que parfois vous allez trop vite, vous devancez les situations et les anticipez trop ; du coup, il arrive que vous passiez à côté ou que vous soyez déçu parce que vous imaginiez mieux. 2e décan, la pleine Lune de vendredi peut être généreuse côté argent ou achats. 1er décan, Vénus valorisera vos amitiés après vendredi.

Poissons

Vous serez sensible aux états de Mercure cette semaine, surtout 3e décan. Vous pourriez attendre un rendez-vous, un contact et vos nerfs seront mis à rude épreuve. Soit ou ne vous rappellera pas tout de suite à l'issue d'un rendez-vous, soit une proposition que vous avez faite ne trouvera pas d'écho. Pour l'instant seulement. 2e décan, la pleine Lune mettra l'accent sur la situation embrouillée ou toxique qui vous mine (né début mars). 1er décan, un petit succès vous attend en fin de semaine.