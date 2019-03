L'horoscope du 27 mars 2019

publié le 27/03/2019 à 05:44

Bélier

Travail et sens du devoir étant en vedette, vous ne rigolerez pas et chercherez le moyen de vous isoler pour ne pas être distrait par les bruits du monde extérieur. Il se rappellera cependant à vous, mais de manière sympathique ; vous entendrez parler d'un problème qui touche tout le monde, vous-même en serez touché et aurez envie de faire partie de ceux qui aident (1er décan). Peut-être en participant à une cagnotte, par exemple ?

Taureau

Une harmonie Lune-Vénus vous fera du bien 1er décan. Votre chéri/e vous montrera ses sentiments de manière émouvante, vous en serez tout chose. Du coup, vous lui renverrez ses amabilités et serez encore plus tendre et attentionné que d'habitude. 2e décan, la conjonction Mercure-Neptune est en standby, mais Mercure redevient directe vendredi et si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle ou d'une réponse, ce sera possible, donc, à partir de vendredi.

Gémeaux

La question du jour est matérielle et peut-être qu'il s'agira plus d'une rentrée que d'une dépense. En tout cas si vous êtes né en mai, votre travail paye mieux. A une certaine époque, vous travailliez autant et pour un rapport beaucoup moins intéressant ; vous commencez à recevoir ce qui correspond à la valeur de votre travail et à l'énergie que vous dépensez. Parfois, on a beau se démener cela ne donne rien, alors qu'en ce moment, votre productivité est à la hausse.

Cancer

Né en juin, il est possible qu'une proposition qu'on vous a faite aboutisse et que cela vous ouvre des portes ; mais on peut vous en faire une autre, de proposition. Vous êtes de toute façon dans une période où vous ne pouvez qu'avancer et, de plus, travailler comme vous aimez ou sur ce que vous aimez. Mais il y a aussi de la nouveauté dans l'air, vous abordez peut-être un nouveau milieu, de nouvelles fonctions avec des personnes très différentes et intéressantes.

Lion

Vous aurez l'impression que vous ratez tout, que tout va de travers, mais ça ne sera qu'une impression due à un très passager manque de confiance en vous. Ce n'est pas souvent que vous vous dévalorisez, au contraire, mais vous aurez une petite faiblesse aujourd'hui. Elle sera due à plusieurs dissonances, en particulier celle de la Lune et du Soleil (1er décan). Le point positif, c'est Vénus et une possible rentrée d'argent, ou en tout cas une promesse de rentrée.

Vierge

Au contraire du Lion, vous trouverez que tout va bien si vous êtes né en août. Vous viendrez à bout de la grosse quantité de travail qui vous est imposée. En outre, il n'est pas exclu qu'on vous y aide, et que certains reçoivent une proposition ou une invitation qui leur fera plaisir. Donc, c'est une bonne journée, évitez de penser à ce qui pourrait gâcher cette agréable ambiance : il faut en profiter le plus possible car c'est bon pour la santé.

Balance

Vous ne serez pas d'une excellente humeur, 1er décan, mais on vous comprend ! Votre conjoint, ou l'un de vos proches, fera tout pour vous contrarier. Toutefois, vous avez le choix entre le prendre mal et vous ronger intérieurement, ou réagir de manière plus positive en renvoyant les " méchancetés " qu'on pourrait vous faire. Au moindre reproche, vous faites comme au tennis, vous retournez mais avec le sourire, sans la moindre agressivité : cela peut désarmer l'autre.

Scorpion

Vous êtes parmi les mieux servis par les astres, surtout né en octobre. Votre travail voisinera la perfection, vous serez content de vous et les compliments pleuvront. Bon, j'exagère peut-être mais il est vrai que vous disposez de bons influx pour ce mercredi, que ce soit de la Lune ou de Vénus. Il se pourrait aussi que quelqu'un que vous connaissez déjà soit sous votre charme ; vous le sentirez, vous le verrez dans ses yeux ou même dans sa volonté de vous caresser dans le sens du poil.

Sagittaire

Vous vous sentez en position de force, natif de novembre, et vous l'êtes. Donc inutile de faire de l'autorité, vous vous imposerez sans aucune contestation possible. C'est dû à la présence du Soleil en Bélier, allié à la Lune en Capricorne : vous serez volontairement insensible aux plaintes que vous entendrez autour de vous et doté d'une forte détermination pour que votre travail soit remarqué. Toutefois, né autour du 9 décembre, vous êtes encore très déstabilisé et trop sensible.

Capricorne

La Lune occupe votre 1er décan et se trouve fâchée avec le Soleil. Vos émotions risquent de vous perturber et vous aurez tendance à trop vous en protéger. Vous ne pouvez pas être totalement hermétique et d'ailleurs il vaut mieux pas ! Laissez votre sensibilité s'exprimer un minimum, et vous paraîtrez plus proche, plus humain aux yeux des autres. Vos relations avec votre entourage en seront nettement améliorées (au travail autant qu'en famille).

Verseau

Vous n'aurez pas trop la forme, vous vous trouverez lent sur le plan intellectuel, mais franchement c'est juste une question d'heures, surtout natif de janvier. En outre, vous pouvez avoir de bonnes raisons de vous trouver lent, vous pouvez être patraque, par exemple, ou avoir passé une mauvaise nuit, fait des mauvais rêves, etc. Né après le 15 février, Mars vous donne encore beaucoup de travail et vous crée une contrariété genre rhume, angine... ça va passer très vite.

Poissons

De toute manière, Vénus étant chez vous 1er décan, même si le ciel vous tombait sur la tête vous seriez content ; peut-être que votre coeur bat plus vite ? Maintenant, comme je vous l'ai dit hier, vous devez veiller à ne pas vous faire de film dans votre tête... Toutefois, si vous êtes conscient que vous fantasmez, cela ne peut que vous faire du bien : tout ce qui est positif, tout ce que vous vivez de manière positive est bénéfique d'une manière générale, que ce soit la réalité ou non.