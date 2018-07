L'horoscope du 27 mai 2017

publié le 27/05/2017 à 08:29

Bélier

Comme les autres signes cardinaux, vos humeurs seront très labiles et vous passerez parfois d'un extrême à l'autre, surtout 3e décan qui est face à une décision difficile. Soit il doit la prendre lui-même, soit on la prend pour lui et elle n'est pas du tout souhaitée. De quoi vous sentir rejeté si c'est votre cas. Mais peut-être serait-il bon que vous vous demandiez si votre caractère n'y est pas pour quelque chose ? Avec Uranus sur votre Soleil, vous êtes dans une révolte permanente contre tous les systèmes.

Taureau

La Tradition nous dit que vous n'êtes pas d'un courage exceptionnel mais quand même, vous êtes tellement persévérant que cela va parfois au-delà du courage. Quand vous voulez " tenir ", il n'y a rien qui peut vous en empêcher quoi qu'il se passe autour de vous... C'est une force que n'ont peut-être pas les courageux qui se font remarquer sur un coup d'éclat mais ne tiennent parfois pas la route sur la longueur, comme les Bélier par exemple. Vous, vous n'êtes pas un sprinter mais un coureur de fond.

Gémeaux

Un week-end profitable si vous fêtez votre anniversaire. Vous serez gâté en termes de cadeaux et si ce n'est pas votre anniversaire, vous vous ferez vous-même un cadeau. Attention, la Lune est en Cancer et quand elle est dans ce signe vous avez une irrépressible envie de dépenser, de vous faire plaisir, d'avoir un sentiment de confort... Encore faut-il que votre compte en banque soit à la hauteur de vos désirs ! Et cela ne doit pas être le cas pour tous les Gémeaux !

Cancer

Comme à chaque fois que la Lune transite votre signe, vos humeurs passeront par des hauts et des bas, vous serez hyper susceptible et souvent à fleur de peau. Cela vaut surtout pour le 1er décan aujourd'hui, mais il y a aussi des avantages à recevoir la Lune : votre intuition est décuplée et vous êtes très réceptif aux autres. Mais c'est peut-être justement ce qui peut vous mettre à fleur de peau : si ceux que vous croisez vous envoient des ondes négatives, vous les absorberez.

Lion

On connaît votre tendance à théâtraliser, à enjoliver les histoires que vous racontez. Vous serez nettement enclin à jouer un rôle ce week-end, tragique ou comique. Etant donné que vous n'avez pratiquement que des bons aspects, on pourrait penser que vous essayerez de faire rire les autres et de les séduire de cette manière (3e décan). Si vous avez des enfants, faites-leur plaisir en les emmenant découvrir quelque chose de nouveau, un endroit que vous avez apprécié dans votre enfance par exemple.

Vierge

2e décan, vous qui recevez l'opposition de Neptune, vous aurez la possibilité de voir plus clair dans votre situation grâce à une discussion avec quelqu'un qui s'y connaît. Et même peut-être avec un spécialiste... S'il s'agit de quelque chose de médical, vous pourriez être dans le brouillard et les médecins aussi, alors attention aux erreurs de diagnostic. S'il s'agit de quelque chose de relationnel, ne vous accrochez pas à une relation où vous sentez que l'autre cherche à vous manipuler.

Balance

1er décan, le Soleil Gémeaux vous donne envie de vous élever, d'obtenir une reconnaissance, ou alors de vous évader d'un quotidien qui peut être pesant. En tout cas aujourd'hui, vous aurez l'impression (comme souvent) que tout le monde se repose sur vous en famille et que vous n'avez pas de temps pour vous. Et vraiment, cela vous donnera envie de vous évader, d'être ailleurs, ou même de revenir en arrière, à une période où vous n'aviez aucune responsabilité !

Scorpion

Un agréable week-end, surtout pour le 2e décan qui découvrira tout d'un coup une vérité, ou qui aura une sorte de révélation sur quelqu'un de l'entourage proche. Et pour les autres, il y aura de l'évasion au programme, la possibilité de sortir de votre cadre habituel et d'élargir votre horizon. En revanche, ce n'est pas terrible côté cœur et ça fait longtemps que ça dure ! Sachez que Vénus vous enverra enfin de bons influx à partir du 7 juin, alors tenez bon !

Sagittaire

On ne revient pas sur les déboires du 3e décan, au maximum ce week-end. Le mieux loti est le 1er décan, dont le seul souci sera d'avoir à choisir entre deux invitations. Vous serez en effet très sollicité mais aussi très hésitant sur ce que vous avez réellement envie de faire. 2e décan, il faudrait arrêter de vous auto-flageller, vous n'êtes pas responsable de tout ce dont vous vous accusez, ou pas complètement responsable d'une situation que vous ne contrôlez pas.

Capricorne

3e décan, Vénus entame un aspect dynamique avec vous, et pour le coup ça va remuer, surtout la semaine prochaine. Un immense ras-le-bol pour certains. L'envie de " jeter " l'autre, que ce soit votre partenaire, un parent, un enfant... Quoi qu'il en soit, cette personne vous prive de votre liberté et cela s'est fait cruellement sentir ces derniers temps. Et cela va vous reprendre dans les prochains jours, à cause de cette dissonance entre Vénus, Uranus et vous. Un peu explosive pour certains.

Verseau

Un souci jouera le rôle d'un moustique invisible et qui ne se laisse pas attraper. En fait, c'est une pensée qui vous dérangera, sans que vous sachiez très bien quoi. Elle sera là, proche de votre conscience mais difficile de mettre la main dessus pendant quelques heures. Peut-être s'agira-t-il d'un rêve que vous avez fait cette nuit et qui vous a réveillé tellement il était chargé en émotions ; mais vous ne pouvez plus vous souvenir si vous vous êtes rendormi. Ce qui est très agaçant !

Poissons

Votre imaginaire sera tellement en forme que ses productions vous feront oublier la dure réalité, les sales coups et autres tuiles, que vous soyez du 2e ou du 3e décan. Vous subissez en ce moment 3e décan, mais le 2e n'a pas été épargné non plus et ce n'est pas terminé, en tout cas pas avant l'année prochaine pour le début du décan (né début mars). Le 3e s'en sortira plus rapidement car Saturne, tout en étant lente dans sa course, est plus rapide que Neptune. Elle s'en ira en fin d'année.