L'horoscope du 27 juin 2018

publié le 27/06/2018 à 06:48

Bélier

Aujourd'hui et demain, avec la pleine Lune, vous ne serez pas au top 1er décan, mettez-vous en pause. En revanche, 2e décan, on vous apprécie beaucoup. Pas tous, ceux qui sont nés autour du 5 avril en particulier : c'est un aspect de Vénus, il est rapide, il faut donc profiter à fond du moment présent, demain ce sont ceux du 6 avril qui seront concernés. Pour en revenir au 1er décan, si vous êtes né autour du 26 mars, il se peut que vous deviez renoncer à quelque chose.

Taureau

On vous vole la vedette, ou on essaye de séduire votre chéri/e ? Avant de crier au scandale, prenez du recul et demandez-vous si c'est vraiment important ? Dans le premier cas, cela signifie peut-être qu'on vous jalouse, ce qui est plutôt flatteur, dans le deuxième que vous avez bien choisi, que votre chéri/e est plein/e de charme et que vous pouvez être fier de lui/elle. N'est-ce pas plus positif de réagir comme ça ? En plus, vous ne créerez pas de crise inutile.

Gémeaux

Si vous avez une demande à faire, 2e décan, attendez que la pleine Lune de demain soit passée ; elle est fâchée avec Saturne et on peut vous répondre négativement. Ça ne sera pas le cas à tous les coups, mais ne prenez pas de risque. Cela dit, vous pouvez avoir envie, et on vous comprend, de défier les astres et de faire quand même votre demande aujourd'hui ou demain. A vous de voir, mais pourquoi ne pas vous donner les meilleures chances ?

Cancer

Aujourd'hui, les plus gâtés sont ceux nés autour des 8, 9 juillet. Vous créerez une ambiance chaleureuse, mais ne soyez pas trop étouffant avec votre chéri/e. C'est une tendance connue chez le Cancer, elle est une réaction à sa peur de l'abandon et il a beaucoup de mal à s'en débarrasser ! Ceux du 1er décan sont moins gâtés, comme nous l'avons vu hier car ils sont déjà dans l'ambiance morose de la pleine Lune de demain, dont nous reparlerons.

Lion

Vénus ayant dépassé sa dissonance avec Jupiter, vous serez moins show-off, moins enclin à montrer qu'il est de bon ton de vous aimer, et même de vous adorer. C'est dans votre nature, vous n'y pouvez rien, juste aménager cette tendance pour qu'elle ne vous nuise pas. Sinon, 3e décan né après le 19, vous aurez affaire jusqu'à vendredi à des interlocuteurs que vous ne comprendrez pas, ils ne s'exprimeront pas clairement et vous risquez de mal interpréter leurs propos.

Balance

Si vous êtes né début octobre, on dirait que vous êtes sur un projet vraiment excitant, très innovant parfois, et qui sollicite tout votre potentiel créatif. Cela peut être de nature artistique pour beaucoup d'entre vous : peut-être prévoyez-vous d'exposer vos oeuvres, ou de vous exposer vous-même. Mars, qui est responsable, devient rétrograde demain, vous allez donc longuement travailler sur ce projet, le mettre au point pour le concrétiser probablement en septembre-octobre.

Scorpion

Si le 1er décan affronte des vents contraires, il n'en va pas de même pour le 2ème, qui est en plein développement, en pleine progression professionnelle ou personnelle. Il est possible que, sous la houlette de Jupiter, vous ayez trouvé le moyen de gagner plus, tout en faisant quelque chose qui vous épanouit. Les natifs du 6 novembre sont particulièrement gâtés en ce moment... Mais, à l'inverse, Jupiter peut aussi indiquer que vous avez une affaire administrative ou judiciaire à régler.

Sagittaire

2e décan, prudence avec l'argent ou avec vos sentiments, restez sur la réserve. Vénus et Neptune sont en relation et vous risquez de manquer de limites. En particulier si vous êtes né autour des 7, 8, 9 décembre. Il se peut que vous compensiez un manque, un vide, par la nourriture, la boisson ou autres drogues et vous savez que ce n'est pas la solution. Mais faut-il encore que vous acceptiez l'idée que votre comportement est un problème ; certains sont dans le déni.

Capricorne

Si Saturne vous fait encore des misères, natif de décembre, il y a quand même une petite lumière à l'horizon : le bout du tunnel va se rapprocher avec le temps. Tout est une affaire de temps avec Saturne, surtout quand elle se trouve dans votre signe comme c'est le cas en ce moment. Parfois, les autres décans peuvent aussi ressentir les freins et difficultés liés à Saturne parce qu'une planète de leur zodiaque personnel s'y trouvait à la naissance.

Verseau

2e décan, il est encore question de vous et des chances qui vous sont offertes. On pourrait en effet vous faire une proposition, mais il faudra réagir rapidement. Cela dit, vous n'êtes jamais de ceux qui traînent parce que vous avez compris qu'il fallait dire oui à tout et voir après de quoi vous êtes capable. Tout est expérience pour vous, c'est dans votre nature et il ne faut surtout pas contrarier votre nature en jouant petit-bras ! Il y a des défis qui valent la peine d'être relevés.

Poissons

Ce qui est intéressant avec la conjoncture actuelle, si vous êtes de février, c'est qu'elle vous a permis et vous permet encore de vous poser des limites. Et c'est exactement ce qui vous a manqué le plus auparavant, avant que Saturne ne vous envoie ses bons influx (depuis un an à peu près). Si vous n'avez pas pris le train en marche, il est encore temps car Saturne peut vous aider à vous restreindre si vous avez des problèmes liés à vos excès (argent, alcool, nourriture...).