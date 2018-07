L'horoscope du 27 juillet 2018

publié le 27/07/2018 à 06:53

Bélier

Vous bénéficierez d'amitié, de fraternité et d'entraide ou en ferez bénéficier d'autres, mais certains du 1er décan ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Saturne est en dissonance et bride leur volonté d'aller de l'avant et d'agir comme ils le font d'habitude. Vous devez faire preuve de prudence avec Saturne dominante, or ce n'est pas votre tempérament. La Terre de Saturne en Capricorne éteint le Feu du Bélier et vous oblige à passer par la case réflexion, voire à reculer.

Taureau

Changement d'ambiance pour ceux du 1e décan qui auront du mal à se dégager de contraintes pesantes, lesquelles accentuent fortement leur besoin de liberté. En particulier ceux qui sont nés autour des 22, 23 avril : vous avez la sensation d'être enfermés dans un problème et si vous en sortez, vous ne pouvez que faire de la casse, ce dont vous ne voulez pas. En revanche, vous vous sentirez au top de votre séduction si vous êtes né autour du 9 mai.

Gémeaux

Vous êtes de nouveau dans un cercle plus vertueux, 2e décan, mais aujourd'hui ce sont surtout les natifs de mai qui auront les faveurs de plusieurs planètes. Mars et la Lune seront une source d'énergie pour votre mental et si vous devez trouver des idées, dans le domaine professionnel ou privé, vous n'en manquerez pas. Cela dit, avec la Lune et Mars en Verseau, vous pouvez aussi partir en vacances ce week-end, les deux astres seront en phase avec vous depuis votre secteur des voyages !

Cancer

Vous serez tenté de faire une fixation sur une question matérielle. Cela cache un autre problème, plus fondamental si vous êtes de juin et qui concerne vos choix. Nous en parlons souvent, c'est la présence de Saturne face à vous en Capricorne qui vous oblige à vous poser des questions et à creuser pour savoir quel est votre réel désir (1er décan). Si ce choix n'est pas professionnel (il l'est pour une majorité), il s'agit de votre couple dont vous n'êtes pas satisfait. Mais il vous est toujours difficile de quitter quelqu'un.

Lion

Des turbulences pour le 1er décan, mais vous commencez à avoir l'habitude. Vous aurez envie de tout contester, mais faites-le au bon moment et à bon escient. Ainsi cela ne se retournera pas contre vous, c'est ce qui risque de se produire avec la conjoncture Lune-Mars dans votre 1er décan. Certains se sont mis à rejeter le (un) système, peut-être parce qu'ils ne se sentent pas acceptés. Demandez-vous si vous avez fait ce qu'il fallait pour vous adapter et gagner les sympathies.

Vierge

Vous aurez l'impression que tout ce que vous avez à faire est urgent, mais inutile de vous mettre les nerfs en pelote : vous aurez tout votre temps, soyez-en sûr. Le temps est ce qu'on en fait : un temps qui s'allonge quand on y va doucement et qui se raccourcit quand on ne maîtrise pas ses nerfs. Un temps court, ou un temps long, c'est vous qui décidez de ce que vous faites de celui qui vous est alloué. Même si vous avez un délai à respecter : restez zen si possible.

Balance

Un bon week-end vous attend, la plupart des planètes sont en harmonie et vous mettent dans la lumière. Vous serez très attirant, tout en gardant une réserve. Vous ne le ferez peut-être pas exprès, mais vous aurez l'oeil qui frise et on vous remarquera. En outre, vous dégagerez quelque chose de positif et forcément cela aura un grand pouvoir d'attraction sur les autres. Sauf 1er décan né autour des 25, 26 septembre, vous avez peur de perdre quelque chose, votre statut, votre job...

Scorpion

Le climat du jour est orageux, surtout pour le 1er décan, vous aurez du mal à garder votre calme mais vous serez conscient qu'il ne faut pas jeter d'huile sur le feu. Tout est un peu explosif en ce moment et cette ambiance va continuer quelques jours. Si vous ne voulez pas regretter vos décisions, ou vos actions, ne faites rien et attendez que cela passe. Votre relation aux autres est en train d'évoluer, parfois brusquement, mais vous ne pouvez rien faire pour l'éviter.

Sagittaire

Ça bouge pour le 1er décan ce week-end, mais dans le bon sens. Si vous avez envie de changer d'idée au dernier moment concernant un projet, ne vous gênez pas. On ne peut pas toujours s'en tenir à ce qui a été prévu et que vous n'avez peut-être pas planifié vous-même ! Vous en discuterez avec votre entourage et réussirez à imposer votre volonté. 2e décan, vous échappez à Vénus-Neptune, mais surtout ne jetez pas de voile sur ce qui s'est passé, analysez la situation.

Capricorne

La rencontre de la Lune et de Mars se fait dans votre secteur d'argent. Ce n'est pas souvent que je vous le conseille : évitez toute dépense impulsive et inutile. Vous n'êtes pas comme ça d'habitude, mais une situation particulière pourrait vous inciter à vous dire : je m'en fiche, j'ai envie de ce truc et je vais me l'offrir, même si c'est une petite folie. Il faut bien sortir du rang de temps en temps ou se faire plaisir ! Mais ceux des 25, 26 décembre ne feront pas de folies, Saturne veille.

Verseau

Pour vous aussi la route est chaotique, natif de janvier, prenez-en votre parti, ça se calmera en fin de semaine prochaine. Sauf peut-être né les 22, 23 janvier. En effet, Mars rétrograde retrouvera (et c'est déjà en cours) sa dissonance électrique avec Mars et il pourrait y avoir de nouveau un événement imprévisible et déstabilisant. Mais vous n'êtes pas tous concernés de la même manière et certains sont sur un projet qui semble difficile à monter, il y a des obstacles à dépasser.

Poissons

Vous constaterez, pour la énième fois, que vous vous êtes mis dans une situation qui vous emprisonne, juste parce que vous avez fait une promesse à quelqu'un. Sur le moment vous étiez bien décidé à la tenir, mais aujourd'hui vous n'en avez plus envie, vous auriez d'autres choses à faire et ne savez pas comment vous sortir de cette situation. Mais vous avez des armes à présent, 1er décan notamment, vous êtes beaucoup moins dépendant du jugement des autres.