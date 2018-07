L'horoscope du 27 janvier 2018

publié le 27/01/2018 à 08:00

Bélier

Vous ne manquerez pas de culot, d'entregent, de belles paroles, bref vous aurez tous les atouts en mains pour persuader les autres de faire ce que vous voulez ! Nous sommes le week-end, cela ne vous servira donc pas dans votre vie professionnelle (ou ce serait sa meilleure place), aussi n'insistez pas si l'un de vos proches est réticent à se lancer dans des activités un peu extrêmes. Soyez tolérant avec votre entourage. 2e décan, un week-end sous le signe de Vénus et donc de l'amitié ; parfois de l'amitié amoureuse.

Taureau

Ce week-end serait tranquille et ressourçant si vous n'aviez pas un petit vélo dans la tête. Quelque chose qui doit se passer dans l'avenir vous préoccupera de trop. Vous anticiperez cet événement, qui peut être une opération financière ou chirurgicale et en verrez beaucoup plus les effets négatifs que positifs. Vous devriez lâcher prise si vous voulez vous reposer, mais demander à un Taureau de lâcher prise, c'est un peu peine perdue. Heureusement que Saturne est là pour vous rendre raisonnable.

Gémeaux

La Lune traverse votre signe et son amitié avec le signe régnant, le Verseau, dit que vous serez bien entouré et que vous pourriez avoir quelqu'un en tête, 2e décan. Vénus est très bien placée, en Verseau elle aussi, et forme un aspect mineur avec Neptune (né le 3 juin surtout). Vous serez très intéressé par quelqu'un, mais attention à ce que ça ne soit pas une personne qui séduit pour séduire, ou pour manipuler. Cela dit, vous passerez d'agréables moments. Né les 23, 24 mai, un rapport de force ?

Cancer

C'est un peu ric-rac pour le 3e décan, la dissonance Mercure/Uranus va vous faire tourner en bourrique, tant vous changerez d'idées d'un moment à l'autre. Né après le 16 juillet en particulier, l'aspect du jour (qui sera exact demain) vous voit encore réfléchir et résister à l'idée d'un changement qui ne vous plaît pas et qui vous pousse à vous poser des questions sur votre job, son évolution, ou sur votre union et son évolution. 3e décan toujours, né avant le 16, Jupiter vous flatte et accentue votre potentiel créatif.

Lion

C'est un bon week-end pour faire des projets à deux, ou pour concrétiser ceux que vous avez dans votre tête ; mais vos amitiés seront également en vedette. Vous pourriez avoir planifié une sortie avec des amis et prendre du bon temps avec eux, ou vous lancer dans une activité inédite. Vous pourriez aussi visiter un endroit où vous n'êtes jamais allé et être impatient de vous y rendre. Vous aurez de l'énergie à revendre, surtout si vous êtes né en juillet, on ne pourra pas vous faire obstacle !

Vierge

Le sentiment de devoir et les responsabilités que vous vous collerez vous empêcheront de déguster ce week-end. Vous prendrez tout un peu trop au sérieux. La moindre chose à faire ou à dire sera d'une importance capitale à vos yeux, mais peut-être que vous serez en compagnie d'enfants avec qui vous devrez vous montrer ferme, tout en faisant attention à vos gestes et à vos paroles (2e décan surtout). Et peut-être aussi que vous craindrez une réaction si vous ne faites pas comme il faut.

Balance

1er et 2e décan, vous avez tous les atouts en main pour passer un bon week-end, marqué par la possibilité de vous évader, ou de ne faire que ce qui vous plaît. Les uns pourraient en effet aller respirer le bon air de la campagne ou de la montagne, les autres iront au spectacle, voire au musée avec des amis ou avec leurs enfants. Et si vous êtes amoureux, 2e décan surtout, votre chérie/e et vous vivrez des moments tels que vous en rêvez souvent. Le 3e décan ne sera pas du tout au diapason.

Scorpion

Vous n'en raterez pas une, votre humour sera sans limites et il se peut que l'un de vos proches n'ait aucune envie de rigoler car il sera votre cible privilégiée. Il ou elle aura l'impression que vous êtes méchant, que vous vous en prenez à lui/elle pour une raison que vous êtes le seul à connaître. Par ailleurs, 1er décan, si la jalousie ne vous envahit pas, il y aura une question d'argent à régler. Probablement une somme à réclamer et à vous faire verser dans les meilleurs délais.

Sagittaire

Je sais que c'est beaucoup demander, mais si vous faisiez confiance à l'autre pour décider des activités du week-end ? Pour une fois, ne prenez pas tout en main. D'autant que vos mains pourraient être maladroites si vous êtes du tout début du signe, Mars étant conjointe à votre Soleil. Vous pourriez entraîner les autres dans des aventures un peu risquées, comme vous les aimez, mais pas forcément comme eux les aiment. Et ne leur dites pas " qui m'aime me suive " !

Capricorne

Ce n'est pas le moment de procrastiner, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, surtout si du vieux courrier s'est accumulé. Vous avez laissé passer les jours et si ça tombe il y a des factures à payer. Et ce n'est pas en les ignorant, en faisant comme si elles n'existaient pas, que vous allez vous sentir mieux dans votre tête ! 1er décan, n'oubliez pas que le Soleil et Vénus occupent à présent votre secteur d'argent et qu'il faut trouver le moyen de faire rentrer du cash !

Verseau

Ce sera parfois un week-end de rêve pour ceux qui fêtent leur anniversaire et pour le 1er décan en général. L'avenir vous semblera rempli de promesses audacieuses. A la fois grâce à la présence de Mars dans votre secteur des projets, qui pourrait vous aider à en faire marcher un, et grâce aussi à une amusante et festive Lune en Gémeaux. Vous vous sentirez bien dans votre peau. Autre décan valorisé, le 2e : la présence de Vénus chez vous vous promet aussi du plaisir et des réjouissances !

Poissons

Vous n'êtes pas très en phase avec vous-même, 1er décan, vous vous en voulez de quelque chose et en attribuez la faute à l'un de vos proches, totalement innocent. Aussi cela peut provoquer des frottements car même si vous ne dites rien, on lira en vous comme dans un livre ouvert. Les mieux servis sont encore une fois (et pour quelques semaines), les natifs du 3e décan qui reçoivent une harmonie de Jupiter. Il pourrait y avoir une promotion, un honneur, ou alors un beau voyage.