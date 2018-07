L'horoscope du 27 janvier 2017

publié le 27/01/2017 à 06:26

Bélier

1er décan, Mars arrive chez vous avec ses cliques et ses claques. C'est-à-dire de l'impatience, de l'impulsivité, de la colère et une possible poussée de fièvre. Cela va durer jusqu'au 10 février pour vous, 1er décan, qui pourrez aussi profiter de cette conjoncture pour démarrer un travail sur les chapeaux de roues, travailler d'arrache-pied sur un projet, ou encore faire la bagarre avec quelqu'un. Difficile de savoir exactement sans votre thème personnel.

Taureau

Toute agressivité sera bannie de votre quotidien, vous l'aurez en horreur et fuirez chaque relation, ainsi que chaque conversation pouvant être source de conflit. Mais peut-être que vous ne pourrez pas éviter un conflit intérieur, à cause d'une décision à prendre ou d'un choix à faire (1er décan jusqu'au 10 février). Ou alors vous en voudrez à quelqu'un de votre entourage sans pouvoir lui exprimer ce que vous ressentez, encore une fois par peur du conflit.

Gémeaux

Vous apprécierez Mars en Bélier, car son énergie vous permettra de faire avancer vos projets et peut-être de trouver une personne susceptible de vous aider. Ce que vous avez en prévision nécessite que vous ne soyez pas seul, et même que vous fassiez (pour certains) appel à quelqu'un de spécialisé. 1er décan, vous avez jusqu'au 10 février et après ce sera au tour du 2e décan... Et l'arrivée prochaine de Vénus en Bélier elle aussi (le 3) ne fera qu'ajouter du plaisir à ce que vous ferez.

Cancer

Vous, vous n'aimerez pas tellement Mars en Bélier car vous vous heurterez à l'autorité des autres, ou serez vous-même un peu trop directif au quotidien. Cela ne durera pas, puisque le 1er décan s'en débarrassera après le 10 février et que chaque membre du décan sera sensible à Mars deux ou trois jours, mais ce sera quand même intense parce que c'est la marque de cette planète. Vous pourriez aussi être très en colère contre un parent ou contre l'un de vos enfants (un grand).

Lion

Vous aurez un atout de taille avec Mars en Bélier, c'est que vous n'aurez peur de rien : vous pourrez tout oser, tout décider, bref être plus Lion que jamais. En aucun cas vous ne rencontrerez d'opposition et si cela vous procure une intense satisfaction, il faudra tout de même faire attention car tout être humain a besoin de limites. Or, vous aurez tendance à les effacer, à ne pas vous en préoccuper, et cela pourrait finir par vous gêner à un moment ou à un autre.

Vierge

L'énergie de Mars, sa volonté et sa détermination s'appliqueront, en ce qui vous concerne, dans le domaine financier ; vous décuplerez votre productivité. Evidemment, avec Mars cela ne se passe pas toujours facilement, il faut lutter, mais Vénus prend sa suite la semaine prochaine et on peut penser que vous aurez alors de bons résultats côté finances. Mars en Bélier sera également très dynamique pour votre libido, vous pourriez être attiré physiquement par quelqu'un.

Balance

Aïe ! Il risque d'y avoir ce que vous détestez le plus, à savoir un rapport de force ou un gros désaccord avec un partenaire, dans le boulot ou dans votre vie privée. Cela ne concerne, pour l'instant, que le 1er décan (jusqu'au 10 février) et vous n'aurez qu'une alternative : fuir ou affronter. Fuir ne sera peut-être pas la meilleure idée car cela risque de rendre l'autre encore plus furieux, ou furieuse. Faites un effort et affrontez le problème, mais à votre manière : en douceur.

Scorpion

Mars déversera sa force et sa volonté dans le domaine du travail, mais attention à ne pas semer la zizanie dans votre service. Concentrez-vous sur votre boulot, de manière à avancer plus vite que les autres : vous serez en effet un peu (ou beaucoup) dans la compétition, c'est ce qui vous motivera le plus tant que Mars sera en Bélier (jusqu'au 10 février pour le 1er décan, 2e décan par la suite). Veillez cependant à ne pas vous montrer excessivement provoquant.

Sagittaire

Vous aurez toute l'énergie qu'il faut pour réussir vos entreprises. Vous vous ferez remarquer pour vos talents créatifs, mais vous devrez éviter toute vantardise. En effet, vous serez plutôt content de vous (et à raison), mais dites-vous bien que cela agacera vos proches si vous vantez vos succès à longueur de journée (1er décan jusqu'au 10 février). Par ailleurs, ne soyez pas trop autoritaire avec vos enfants, une dose de fermeté s'avèrera suffisante.

Capricorne

Votre détermination n'aura d'égale que votre volonté et si c'est positif pour votre travail, dans votre vie privée on n'appréciera pas votre côté rouleau compresseur. Essayez de changer d'attitude selon les personnes avec qui vous êtes, de jouer avec cette possibilité qui vous est offerte de dispatcher votre énergie comme vous le désirez. Mais j'ai bien peur que vous ne la mettiez toute entière dans votre travail et que vous ne soyez pas très facile à vivre à la maison.

Verseau

Mars débarque demain en Bélier, une bonne conjoncture pour faire en sorte qu'on parle de vous et de votre travail. Et pour cela, vous ne manquerez pas d'idées. Vous serez même assez offensif en la matière et on ne pourra pas vous rater. Mais Mars peut également vous donner une grande envie de bouger, de ne pas rester en place et il se peut que vous ayez quelques petits déplacements à faire, privés ou professionnels. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous déborderez d'énergie !

Poissons

Avec Mars en Bélier, il sera question d'argent, de vous battre pour qu'on vous paye ce qu'on vous doit, ou de travailler plus pour renflouer votre compte en banque. L'énergie propre à Mars sera donc mise au service du domaine matériel, mais il ne s'arrête pas à l'argent ! Vous pouvez aussi proposer de vous rendre utile une aide concrète à quelqu'un, un coup de main à une association... Enfin, gare à la gourmandise, surveillez ce que vous mangez.