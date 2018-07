L'horoscope du 27 décembre 2017

publié le 27/12/2017 à 07:20

Bélier

Rien n'est facile pour vous, 1er décan, je ne dis pas que vous avez un mauvais karma, mais vous êtes dans une période où la crainte de l'échec domine. Qu'il s'agisse de sentiments ou de boulot, si vous êtes né au début du signe une situation qui date de plusieurs mois pourrait aboutir à une conclusion déplaisante. 2e décan, l'esprit de conciliation, ou même l'esprit d'équipe vous manquera aujourd'hui, soyez moins personnel. 3e décan, vous avez encore des chaînes (né après le 14).

Taureau

Au contraire du voisin Gémeaux, vous n'avez pas l'habitude d'analyser les comportements des autres et cela peut vous faire faire de grosses erreurs. Vous ne les " calculez " que lorsque vos capteurs sont en alerte côté tromperie ou trahison. Essayez d'être un peu plus dans leur tête aujourd'hui, cela vous servira, 2e décan. 1er décan, une pause dans vos activités sera la bienvenue parce que vous avez eu une période intense depuis le 10 décembre. 3e décan, un petit coup de mou ?

Gémeaux

Vous étonnerez votre entourage 3e décan, en montrant que vous vous préoccupez parfois plus des autres que de vous-même. Quelque chose en vous a changé : vous avez gagné en maturité et en responsabilité et cela grâce à la dissonance que Saturne vous a envoyée depuis un an. Les difficultés vous ont fait grandir. 2e décan, gardez bien les pieds sur terre, n'entretenez pas d'espoir utopique, vous seriez déçu (né début juin). 1er décan, c'est la dèche, vous avez du mal à joindre les deux bouts.

Cancer

Vous aurez le sentiment de ne pas être soutenu ni protégé, et cela concerne encore le 1er décan qui a peut-être un choix difficile à faire ou une décision à prendre. Et rien ne peut être satisfaisant à cause de l'opposition de Saturne. Même si vous rencontrez quelqu'un, que vous êtes amoureux, il y aura un obstacle. 2e décan, Mars peut vous faire croire que vous êtes le meilleur, le plus fort, mais gardez-vous de tout excès ! 3e décan, la peur de l'échec peut être surmontée (né après le 17/7).

Lion

Plus de douceur dans votre manière de vous exprimer ne peut que vous aider à mettre vos interlocuteurs dans votre poche. Ne leur dictez pas votre loi, négociez. Vous savez très bien faire quand vous le voulez, alors pourquoi vous montrer trop brusque aujourd'hui ? Il est vrai que Mars vous tarabuste si vous êtes 2e décan. En revanche, 1er décan, le manque d'application de vos collaborateurs ou employés peut vous contrarier. 3e décan, bon an mal an, les choses avancent.

Vierge

Dans l'année qui arrive 1er décan, dites-vous bien que le temps sera votre meilleur ami et que plus vous serez pressé, impatient, moins la vie vous répondra. Les bons influx que vous recevez de Saturne vous aident à construire et toute construction demande du temps si on veut qu'elle soit bien faite et surtout qu'elle soit solide. 2e décan, on peut vous donner à peu près le même conseil, sauf que ces jours-ci Mars vous presse d'agir. Mais ça passera. 3e décan, l'argent manque mais plus pour longtemps.

Balance

Trop de travail, 1er décan ? Il est possible que ce soit souvent le problème cette année et que vous ayez moins de temps à consacrer à la maison et à la famille. Vous pourriez même avoir l'impression que vous les abandonnez, mais ça ne sera qu'une impression. Cependant, elle risque de générer de la culpabilité... 2e décan, né le 5/10, vous êtes en manque de câlins, de tendresse, mais ça reviendra très vite. 3e décan, ce n'est pas le moment de vous attendrir, bien au contraire !

Scorpion

Vous êtes dans un processus un peu négatif 2e décan, soyez vigilant parce que vous pourriez vous mettre des personnes à dos, surtout si vous bossez en équipe. Préservez vos relations, ne les mettez pas mal devant tout le monde, c'est une façon de leur montrer du respect. Un respect indispensable à toute forme de relation. 1er décan, vous construisez du solide et donc du durable ; et vous n'êtes pas négatif ces temps-ci. 3e décan, vous aimeriez bien pouvoir travailler en indépendant.

Sagittaire

Vous avez un projet depuis longtemps, 3e décan, mais Saturne a mis de nombreux obstacles sur votre route depuis un an. A présent, vous êtes en roue libre. Vous avez jusqu'en mai pour réaliser votre projet ou voir l'un de vos espoirs se concrétiser, la période Verseau (20 janvier au 18 février) étant sans doute la meilleure. 2e décan, on ne peut pas dire que vous ayez foi en vous-même en ce moment ; il va falloir que cela change ! 1er décan, il s'agit d'être sérieux avec l'argent en 2018...

Capricorne

Avec la Lune en Bélier aujourd'hui, vous risquez de manquer de douceur, de diplomatie et même d'attention aux autres. Allez, un petit effort 1er décan. Vous n'êtes pas toujours très aimable en ce moment, il est vrai que la conjoncture ne vous aide pas à sourire. Mais ne vous isolez pas non plus des autres. 2e décan, vous non plus vous ne serez pas d'humeur et vous risquez d'avoir des mots avec un ami ou une relation de boulot. 3e décan, vous enverrez tout le monde promener.

Verseau

Vous manquerez nettement de recul, vous aurez le nez dans le guidon et vous attacherez aux détails alors qu'une vue plus large vous éclairerait, 2e décan. Mais tout le signe peut être concerné par ce manque provisoire de vision à long terme, ce qui n'est pas souvent votre problème puisque vous anticipez tout, normalement. 1er décan, la paire Soleil/Vénus se détache peu à peu de Saturne et cela pourrait vous valoir de bons résultats dans le boulot. 3e décan, quelle créativité !

Poissons

Vous serez très motivé pour gagner quelque chose et parfois relever un défi. Vous mettrez tout en oeuvre, 2e décan, et vous donnerez ainsi les meilleures chances. Mars vous envoie des vibrations gagnantes, mais cela ne va pas vous tomber tout cuit, il faudra vous servir de toutes les armes dont vous disposez, quitte à déplaire. 1er décan, l'un de vos amis vous aurait-il laissé en plan ? En tout cas vous pourriez vous sentir mis à l'écart. 3e décan, il vous manque toujours de quoi terminer le mois !