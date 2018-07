L'horoscope du 27 avril 2018

publié le 27/04/2018 à 06:53

Taureau

Vénus domine le ciel jusqu'à dimanche, votre besoin d'amour et surtout de preuves d'amour sera en vedette. Né ces jours-ci, vous devriez être gâté. A la fois vous aurez les preuves que vous attendez, les câlins et autres manifestations dont vous avez besoin, mais si c'est votre anniversaire vous recevrez de beaux cadeaux. Par ailleurs, 3e décan, Mars vous rend plus sûr de vous, plus confiant en vos idées et opinions que vous défendrez avec force si on les conteste.

Bélier

Votre couple, et vos relations avec les autres en général, seront au centre de ce week-end. Attention aux petits accrochages si vous êtes du 2e décan. Sinon, le plus souvent vous serez avec votre groupe d'amis ou votre famille et ça se passera bien, dans une ambiance chaleureuse. Seuls les natifs des 10, 11, 12 avril risquent d'être moins gâtés à cause de la rencontre Mars/Pluton, responsable d'un gros orage dans votre vie ou d'une colère mémorable.

Gémeaux

Un joli week-end en perspective, vous serez bien dans votre peau dès aujourd'hui, et tout ce qui est création et récréation sera au programme. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être prévu de faire quelque chose de spécial avec eux et vous y prendrez autant de plaisir qu'eux. Sinon, une exposition, un film, un spectacle pourraient vous réjouir ; de toute manière, tout ce que vous verrez vous plaira et même l'amour pourrait vous sourire (1er décan).

Cancer

Vous aurez besoin d'intimité, seul ou à deux, et vous sentirez mieux chez vous qu'à l'extérieur. Mais il est vrai que le Cancer peut avoir un côté très casanier, comme le Taureau d'ailleurs ; vous avez des points communs dans ce domaine. Toutefois, selon son ascendant, le Cancer peut aussi avoir du mal à se stabiliser et passer d'un endroit à un autre sans jamais se sentir vraiment chez lui. Mais ça ne vient pas du lieu, cela vient de l'intérieur de vous...

Lion

Tout ce qui est communication, échanges et déplacements est favorisé entre aujourd'hui et dimanche. Vous aimerez beaucoup changer de crèmerie ! Bouger sera un besoin et si on tente de vous immobiliser, cela vous mettra en colère. Côté cœur, le 1er décan est valorisé par Vénus et par la présence d'amis que vous appréciez. De bons moments vous sont promis tout au long du week-end, surtout donc si vous êtes né en juillet.

Vierge

Vous penserez à votre âme-sœur, que vous êtes sûr d'avoir rencontrée mais qui, souvent, appartient plus au domaine du rêve qu'à celui de la réalité. Néanmoins, il est vrai qu'on peut rencontrer quelqu'un qui est de la même " famille " que soi, qui a des aspirations semblables aux vôtres et beaucoup de choses en commun. Mais c'est malgré tout un "autre" et quand vous en prenez conscience, le concept d'âme sœur se met à battre de l'aile.

Balance

La Lune passe le week-end chez vous et son harmonie avec Vénus vous promet des moments tendres, sensuels et très gourmands si vous êtes de septembre. Vous partagerez beaucoup avec l'élu/e de votre cœur, ou même avec des amis ou avec vos enfants, et vous aurez un sentiment d'accomplissement, d'être là où vous devez être... 2e décan, ça pourrait être un peu moins calme, l'un de vos proches vous cherchant querelle. Restez très ferme.

Scorpion

Vous ne détesterez pas la solitude, on peut même dire que vous la rechercherez parce que vous aurez besoin de silence pour vous reposer et vous ressourcer. 1er décan, en particulier, vous avez du mal à vous stabiliser en ce moment et vous avez l'impression d'en être au même point qu'il y a un an. A part que la situation va évoluer davantage dans les prochaines semaines, mais elle n'ira pas toujours dans la direction que vous avez prévue.

Sagittaire

On aura l'impression, en vous observant, que tout est facile pour vous, que vous avez de la chance en permanence, 1er décan. Et c'est vrai en ce moment. Cela dit, vous avez bien dégusté il y a quelque temps, cela doit être encore présent à votre mémoire et vous en appréciez d'autant plus la vie que vous avez aujourd'hui. Une petite fête pourrait être au programme de ce soir ou de demain, vous ne penserez qu'à profiter et vous aurez bien raison.

Capricorne

Il faudra vous montrer diplomate, jouer le rôle du conciliateur si vous êtes du 2e décan. Quelqu'un vous cherchera, ne rentrez surtout pas dans son jeu. Même si votre orgueil doit en souffrir, mieux vaut apaiser les choses car vous finiriez par dire ce que vous n'avez pas envie de dire. 3e décan, la conjonction Mars/Pluton est toujours active et vous incite à exercer un pouvoir sans partage, ou au contraire à subir un pouvoir que vous ne contrôlez pas.

Verseau

Pour vous aussi, un super week-end, surtout si vous êtes de janvier. Il n'est pas exclu que vous soyez séduit par quelqu'un et au bord du coup de foudre. Vous pourriez en effet tomber rapidement, trop rapidement, amoureux de quelqu'un qui vous semblera correspondre à votre idéal. Mais il faut se méfier de son idéal, il ne correspond que très rarement à ce dont vous avez réellement besoin. Il est fait des manques de votre enfance et c'est à vous de les combler, pas à l'autre.

Poissons

En amour, vous aimez faire des mystères et imposer à l'autre qu'il ou elle devine vos sentiments. Mais tout le monde n'est pas aussi réceptif que vous ! Et du coup, on ne capte pas toujours ce que vous ressentez, ou on se trompe, on ne sait pas très bien ce que vous voulez... Vous jouerez ce petit jeu ce week-end et, comme souvent, celui ou celle à qui il s'adressera n'y comprendra rien. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose, soyez plus explicite.