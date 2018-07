L'horoscope du 26 novembre 2017

publié le 26/11/2017 à 07:01

Bélier

Vous aurez besoin de vous mettre à l'écart aujourd'hui, pour savourer un moment un peu spécial ou alors parce que Saturne, déjà, vous cause des problèmes. Le 1er décan va devoir rester dans le rang pendant plusieurs mois et prendre des responsabilités un peu trop lourdes sur ses épaules. Et il lui faudra faire avec ! 2e décan, Jupiter vous envoie des signaux, et qu'ils soient faibles ou forts, ils vous exposent à des jalousies, des rivalités. 3e décan, Mars s'oppose à vous et crée des malentendus.

Taureau

3e décan, les choses sont embrouillées en ce moment, vous recevez des aspects de plusieurs planètes et vous avez l'impression que cela part dans tous les sens. Mais ce n'est pas durable, Vénus la semaine prochaine, Mars celle d'après cesseront d'être en relation avec vous et vous y verrez plus clair. 2e décan, seul l'aspect de Neptune est activé ce dimanche et vous incite à vous occuper d'autrui avec dévouement. Ce que vous ferez. 1er décan, l'amitié sera au premier plan.

Gémeaux

Vous vous poserez beaucoup de questions essentielles si vous êtes du 2e décan, sur votre avenir professionnel probablement, lequel est très instable depuis un an ; voire plus pour certains natifs de début juin. Vous n'avez rien de vraiment solide, mais d'habitude vous ne le vivez pas mal. Toutefois, c'est différent depuis quelque temps. 1er décan, vous aurez une obligation aujourd'hui que vous aimeriez bien zapper, mais si vous le faites, vous vous en sentirez coupable. 3e décan, une proposition va vous faire longuement réfléchir.

Cancer

Une agréable journée pour ceux de juin, qui changeront de crèmerie et pourront donc se changer les idées : elles sont un peu trop pessimistes en ce moment. C'est dû à la prochaine opposition de Saturne qui se fait déjà sentir et vous laisse entrevoir un choix difficile à faire ; d'un côté comme de l'autre, vous avez quelque chose à perdre. 2e décan, tout baigne avec le bon aspect de Jupiter, alliée à Neptune. Une chance importante va vous être offerte. 3e décan, la semaine prochaine sera tendue.

Lion

Saturne a pu ralentir voire bloquer certains de vos projets, 3e décan. Elle vous quittera le mois prochain et ne s'occupera plus de vous avant longtemps. Elle laisse la place à son contraire, Uranus, qui sera en phase avec vous jusqu'en mai. Si vous voulez faire du nouveau, réaliser l'un de vos projets, c'est le moment. 2e décan, Jupiter est en aspect dynamique à présent, il se peut que vous ayez à déménager ou à faire des travaux chez vous. 1er décan, vous vous sentirez jaloux ou en rivalité avec un proche.

Vierge

Une réunion familiale, une invitation, ou peut-être un agréable tête-à-tête pourraient être au programme de ce dimanche, en tout cas si vous êtes né en août. Mais il se peut aussi que ce soit une obligation familiale à laquelle vous n'aurez pas très envie de vous soumettre mais vous ne pourrez pas faire autrement sans peiner quelqu'un. 2e décan, vous vous êtes beaucoup activé hier, aujourd'hui c'est repos ; même si c'est un mot que vous ne connaissez pas ! 3e décan, ambiance encore tristoune.

Balance

C'est peut-être dimanche, mais pas pour vous car vous avez du travail et même si c'est du travail à la maison, vous n'aurez pas un moment pour vous reposer. 1Er décan, impossible de faire la sieste, vous serez sollicité de tous côtés pour aider les uns et les autres, ou pour planter des clous chez vous. Que vous soyez un homme ou une femme ! 2e décan, Jupiter est active et peut vous aider à remonter la pente financièrement (jusqu'au 21 janvier). 3e décan, il y a du ramdam !

Scorpion

Ne croyez pas ce qu'on vous dit, vous êtes un bon signe, qui peut se montrer aussi gentil que généreux avec les autres. Comme le 1er décan le sera aujourd'hui. En outre, vous disposerez d'un charme très attirant et si vous voulez séduire quelqu'un vous aurez tous les atours en main, à vous de les utiliser à bon escient. 2e décan, la chance est au rendez-vous jusqu'au 21 janvier, ne la laissez pas passer. 3e décan, né après le 16/11, Vénus est chez vous et vous valorise.

Sagittaire

Vous ne serez pas très à l'aise, 1er décan, tout simplement parce que vous serez plus émotif et sensible que les autres jours. Ne transformez pas ces émotions en colère. Certes, ce serait pour vous la meilleure façon de les évacuer, mais doivent-elles être évacuées ? Au contraire, vous devriez les accepter et les analyser. 2e décan, né vers le 3/12, une relation fusionnelle avec un parent pourrait avoir une mauvaise influence sur votre vie. 3e décan, de l'énergie à revendre, faites de l'exercice !

Capricorne

Jupiter vous ouvre des portes, 2e décan, et même plus que ça. Vous pourriez avoir d'ici le 20 janvier, une occasion exceptionnelle à saisir natif de début janvier. En effet, la planète de chance est en harmonie avec Neptune et vous êtes en écho avec cette généreuse et chanceuse conjoncture. Chacun à votre niveau. 1er décan, il n'est pas exclu que l'argent circule plus facilement en ce moment et que vous en profitiez au passage. 3e décan, les conseils d'un proche seront une aide à la décision.

Verseau

Internet et certains magasins sont ouverts 7 jours sur 7, vous en profiterez pour effectuer certains achats de Noël, afin de ne pas le faire au dernier moment ! A moins que vous n'ayez envie d vous offrir un petit plaisir, 1er décan, car vous travaillez dur en ce moment et les périodes de récréation ne sont pas nombreuses. 2e décan, vous êtes un peu oublié par les astres aujourd'hui, mais c'est une liberté et elle n'a pas de prix pour vous ! 3e décan, une nouvelle excitante ou une visite imprévue ?

Poissons

La Lune est chez vous si vous êtes de février et vous donne envie de séduire. La version 2.0 de votre personnalité a l'air de beaucoup plaire autour de vous. Vous avez en effet beaucoup évolué après avoir connu des moments difficiles ; vous êtes quasiment quelqu'un de neuf aujourd'hui et qui sait s'apprécier ! 2e décan, l'ambiance est très différente, mais il y a aussi pour vous une belle évolution personnelle ou professionnelle. 3e décan, si une relation démarre, posez vos limites dès à présent.