L'horoscope du 26 mai 2018

publié le 26/05/2018 à 07:03

Bélier

Le Soleil en Gémeaux active votre besoin de vous exprimer et vous devez dire ce que vous avez sur le coeur, 1er décan mais vous en craignez les conséquences. Que ce soit professionnel ou privé, vous avez peur de commettre un impair et d'empirer la situation (né fin mars). Cela dit, il se peut aussi que quelqu'un s'en aille, quitte le foyer (un enfant ?) et que même si ce n'est pas pour aujourd'hui, cela vous fasse de la peine car ça arrivera très probablement.

Taureau

Une fin de semaine électrique pour ceux du mois d'avril, qui se sentent très entravés dans leur liberté d'action. La situation peut vous exaspérer ! Surtout né fin avril ; il se peut aussi que vous ayez eu un choc, qu'il vous soit difficile de vous en remettre et cela se fera en plusieurs étapes, cette fin de semaine en étant une. Mais, étant donné qu'il y a une certaine violence dans l'air, vous pouvez aussi être le spectateur d'événements qui vous effraient beaucoup.

Gémeaux

Vous ne serez pas libre de faire ce que vous voulez ce week-end, vous aurez peut-être du travail ou alors vous vous serez engagé à rendre service à un proche. Et vous le regrettez, ou tout du moins vous vous direz que vous avez parlé trop vite. A côté de cela, la planète dominante étant Mars et Mars étant toujours en dissonance avec Uranus, on peut craindre que les tensions amoureuses pour le 1er décan ou un climat de violence ne s'apaisent pas pour l'instant.

Cancer

Encore un peu de patience et la dissonance Vénus/Saturne, qui touche ceux de fin juin, début juillet, se terminera. D'ici là, ne vous isolez pas trop des autres. Quelle que soit la situation que vous devez gérer, il n'est pas bon de vous isoler car cela fait le lit de la déprime. Au contraire, parlez de ce qui vous ennuie à un proche et essayez d'analyser la situation de manière objective pour voir quelle leçon vous pouvez en tirer pour l'avenir. C'est le rôle de Saturne que de nous apprendre...

Lion

Un max de tensions aujourd'hui pour le 1er décan car la Lune active la dissonance Mars-Uranus. Il se pourrait qu'un projet ou une relation soient explosifs. C'est probablement dans l'air depuis un certain temps, mais la conjoncture semble accélérer les choses. Cependant, c'est peut-être une situation limite violente sur le plan politique, national ou international, qui peut avoir des répercussions sur tout un chacun. Un krach financier qui ferait suite aux événements de mai ?

Vierge

Un week-end qui serait intéressant et ludique s'il n'y avait pas un arrière-plan inquiétant. Mais vous serez bien entouré et tirerez profit de vos échanges. Vos analyses ne seront pas forcément très positives car vous serez réaliste et ce sont les bons influx que vous envoie Saturne qui vous inciteront à voir la réalité telle qu'elle est. Surtout si vous êtes né début septembre ; vous ne laisserez pas l'affectif, les émotions, interférer dans votre façon de voir les choses.

Balance

La conjoncture vous dit de ne pas trop vous préoccuper de l'avenir mais plutôt de vivre à fond le moment présent ; votre situation évolue rapidement 1er décan. Certes Vénus et Saturne vous jouent des tours, mais il y a aussi des éléments positifs dans votre thème, surtout né début octobre et vous pourriez décider que, finalement, il faut laisser l'autre se débrouiller seul. En effet, plus vous vous impliquerez dans un certain problème, plus vous en aurez des retombées négatives.

Scorpion

La Lune s'invite chez vous, mais forme des dissonances qui risquent d'accentuer les conditions difficiles dans lesquelles le 1er décan est en train de se débattre. Il s'agit toujours du même problème, relationnel pour la plupart, et d'un choc que vous avez ressenti à cause de cette personne. Pour certains, le problème vient de loin dans le registre professionnel et il peut y avoir eu une sorte de " burn out " qui vous a obligé à vous mettre au repos prolongé.

Sagittaire

Même pour vous, la situation peut être stressante et vous devriez profiter de ce week-end pour recharger vos batteries. Ne programmez rien à l'avance. Laissez-vous vivre si vous le pouvez, ne vous imposez aucune contrainte. Ce n'est pas que vous manquerez d'énergie (Mars est bien placée pour le 1er décan), mais justement vous en aurez trop et elle risque de se transformer en nervosité, en difficulté à ne pas vous disperser de tous côtés. Essayez de dormir davantage.

Capricorne

Ce week-end encore, le 2e décan a toutes les chances et tous les atouts en mains. Surtout né autour des 6, 7 janvier, une manne peut vous tomber du ciel. Matérielle ou autre, c'est quelque chose qui arrivera au bon moment et qui est même peut-être déjà arrivé car vous recevez un aspect de Neptune, décuplé par Jupiter, et qui peut durer un certain temps. Il semble que vos projets peuvent faire de l'or, ou se révéler très positifs pour votre image et votre réputation.

Verseau

Soit c'est vous qui avez une décision à prendre, soit on vous l'a imposée et cela ne vous arrange pas du tout 1er décan car il faut changer toute votre organisation. Ce sont parfois les bases de votre vie qui sont fragilisées par une conjoncture qui peut créer un " avant, après " et qui est active depuis avril ou mai. Mais bien d'autres situations pourraient être représentées par la conjoncture, des situations qui peuvent concerner tout le monde comme un krach financier, par exemple.

Poissons

Vous semblerez indifférent et vivrez dans un monde à vous, un monde qui sera évidemment bien plus agréable et facile à vivre que le chaos du monde réel. C'est votre façon à vous de vous protéger des remous et après tout, pourquoi pas ? Vous avez cette capacité en vous, celle d'oublier la réalité et d'en vivre une autre qui correspond beaucoup plus à ce que vous désirez. Et il faut dire que cela vous fera du bien de pouvoir ainsi vous mettre à distance des événements.