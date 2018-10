L'horoscope du 26 juin 2018

publié le 26/06/2018 à 06:28

Bélier

Lune et Vénus vont éclairer votre journée, 2e décan, vous enverrez des ondes positives autour de vous qui désarmeront ceux qui veulent s'opposer à vous. Vous dégagerez beaucoup de chaleur et de séduction aussi. Mais peut-être que vous chercherez à plaire à quelqu'un qui vous a tapé dans l’œil ? Côté boulot, votre charme vous servira à désarmer ceux qui vous cherchent querelle pour vos idées ou pour la façon dont vous les exprimez. Vous resterez tout souriant !

Taureau

Jupiter est en vedette aujourd'hui et la planète s'oppose à vous, 2e décan, surtout né autour des 4, 5 mai. Problème de couple ou au contraire rencontre marquante ? Vous le savez peut-être, Jupiter est à double face et peut autant vous apporter réussite, succès, que créer des situations où la justice doit jouer un rôle, comme un divorce par exemple. Vous pouvez aussi avoir certains problèmes avec un associé professionnel ou à cause d'un concurrent professionnel.

Gémeaux

Un peu de tendresse dans un monde de brute, c'est la mission de l'accord entre Lune et Vénus qui sera actif pour le 2e décan. Sachez autant recevoir que donner. C'est encore plus valable pour ceux qui sont nés entre le 5 et le 8 juin, et qui reçoivent aussi la dissonance de Neptune. Il est donc possible qu'on vous donne des conseils, qui ne seront pas du tout désintéressés et qui pourraient même viser à vous faire faire des erreurs. Il faudrait que vous fassiez la part des choses.

Cancer

La mésentente entre Soleil et Saturne est exacte, mais elle ne sera plus active très longtemps. 1er décan, vous tenez le bon bout, vous allez pouvoir lâcher prise. C'est exactement ce que vous demande Saturne, pour que les bons aspects d'Uranus puissent se manifester et vous entraîner à faire du neuf. Peut-être reviendrez-vous vers quelque chose d'ancien, mais ce sera sous une forme très différente, novatrice. 3e décan, si vous avez quelque chose à dire, vous ne prendrez pas de gants !

Lion

Vous serez très sensible à l'harmonie Lune/Vénus 2e décan, Vénus étant chez vous. Mais vous aurez tendance à trop en faire pour plaire ou obtenir un accord. Restez normal, ne jouez pas à celui/celle qui est hyper-content, vous seriez excessif et cela ne plairait pas, alors que vous recherchez l'inverse. Né début août, je me répète mais l'opposition de Mars perdure ; elle rétrogradera à partir de jeudi et peut-être qu'elle vous lâchera provisoirement (jusqu'en septembre).

Vierge

Vous avez des plans en tête, 3e décan, mais ne faites pas les choses dans votre coin, parlez-en à vos proches et même demandez un conseil à un spécialiste. Il peut s'agir d'un projet que vous pensez terminer à la rentrée, mais pour l'instant les choses n'avancent pas. Préparez sagement votre affaire et attendez que Jupiter se mette en action à la rentrée : tout vous sera alors facilité et si votre projet a des racines solides, vous n'aurez aucun problème pour le faire fonctionner.

Balance

Saturne commence à se faire plus discrète, aussi profitez de l'entente entre Lune et Vénus, surtout 2e décan. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle, une visite, un courrier, quelque chose qui vous fera très plaisir, surtout né autour des 7 et 8 octobre. Et si vous avez un message à faire passer à quelqu'un qui vous plaît, c'est le bon moment. Mais vous pouvez aussi vous préparer à partir en vacances puisque le 1er juillet est au bout de cette semaine ; si c'est le cas, c'est avec plaisir que vous les anticipez.

Scorpion

Né début novembre, vous êtes toujours très contrarié par Mars, qu'il soit question d'un conflit familial, de travaux, de déménagement, cela vous dérange beaucoup. Des émotions fortes peuvent aussi vous assaillir, à cause d'un parent, ou d'un enfant. En outre, certains peuvent avoir une page à tourner, ce qui n'est jamais facile pour le Scorpion, un signe fixe et qui n'aime pas le changement. Vous êtes parfois même très obstiné et le refusez de toutes vos forces.

Sagittaire

La Lune est en visite chez vous et s'accorde avec Vénus, prévoyez une bonne journée 2e décan, peut-être parce que les vacances ne sont pas loin ? Si vous faites partie des juillettistes, c'est ce week-end que vous pourrez partir et rien qu'à cette pensée, votre cœur de soulève de joie. Partir est toujours la meilleure des choses pour vous, changer de cadre, contempler de nouveaux paysages, voilà qui réjouit le vrai Sagittaire, un voyageur dans l'âme.

Capricorne

Soleil et Saturne sont encore actifs sur votre 1er décan, mais ne voyez pas tout en noir car dès demain, jeudi au plus tard, la vie vous semblera moins lourde. Il est vrai que Saturne est souvent un poids sur notre conscience, elle recèle pas mal de culpabilité pour certains, alors que pour d'autres elle accentue de beaucoup leurs ambitions. Mais la crainte de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur est telle, que vous pouvez très bien échouer par peur et non par incompétence.

Verseau

Un petit coin de ciel bleu, surtout pour ceux du 2e décan. Vous pourriez obtenir un accord, un feu vert, ou encore trouver un partenaire pour l'un de vos projets. C'est une bonne journée, il faut en profiter et solliciter les autres : les réponses que vous obtiendrez seront positives, quelles que soient les demandes. En revanche, ceux du 1er décan sont toujours dans le stress, à des degrés divers, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que cela passe. Mars rétrograde à partir de demain, c'est déjà ça !

Poissons

2e décan, né autour du 4 mars, Jupiter s'est arrêtée et vous envoie de bons influx. Si vous aviez des problèmes avec l'administration, cela va s'arranger d'ici peu. En revanche, si vous êtes né vers le 7, il faut que vous continuiez à rester vigilant et à ne pas accorder votre confiance trop facilement. Vous l'avez peut-être déjà fait et aujourd'hui vous vous posez des questions sur votre choix (qui peut dater de plusieurs années en arrière). Mais vous pouvez aussi avoir un problème de dépendance, comme nous l'avons déjà évoqué.