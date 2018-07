L'horoscope du 26 juillet 2018

publié le 26/07/2018 à 06:37

Bélier

Ça sera mieux qu'hier 1er décan, et le week-end vous promet un sentiment de libération. Sature s'éloigne peu à peu, seul le tout début du signe en pâtit. C'est-à-dire né entre le 20 et le 26 mars. Le problème qui lui appartient prend du recul, vous le rangez dans un coin de votre tête, avant de vous y affronter de nouveau à partir de septembre, et pour la dernière fois. 2e décan, il n'est pas impossible que vous obteniez un avantage dans votre travail, ou un genre de satisfecit.

Taureau

Lune et Vénus flattent votre ego ; on vous renverra une bonne image de vous, 2e décan, et si vous voulez plaire, vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire. Votre gentillesse s'exprimera tout naturellement, votre douceur aussi, et on ne pourra que vous aimer, en particulier né autour du 7 mai : vous avez l'art et la manière de séduire en ce moment, ou de vous laisser séduire par d'autres. Certains auront besoin de donner de l'amour à des plus démunis...

Gémeaux

A priori, vous savez ce que vous devez faire 2e décan pour vous sortir des embrouilles et repartir du bon pied, mais bizarrement vous attendez. Vous attendez quoi ? Que cela se fasse tout seul, miraculeusement ? Vous devriez vous prendre en main et mettre de l'ordre, autant dans le domaine professionnel que personnel. Mais avant tout, c'est dans votre tête qu'il faut éclaircir les choses, sinon l'extérieur ne bougera pas d'un poil.

Cancer

Lune et Vénus mettront de l'huile dans vos rouages, natif du 2e décan. Vous serez prêt au dialogue et vos interlocuteurs seront totalement en phase avec vous. Avec vos proches, il n'y aura aucune anicroche et quel que soit le sujet de vos échanges, il n'engendrera pas de conflit. Il se pourrait aussi que vos affaires commerciales marchent mieux que jamais, surtout si vous êtes né autour des 8 et 9 juillet. Il faut dire que chance et prospérité sont avec vous en ce moment.

Lion

La conjoncture est nettement plus agréable qu'hier, la Lune et Vénus s'accordent pour créer un climat plus chaleureux et sympathique, surtout au bureau. Ou sur votre lieu de travail, quel qu'il soit. Et si en plus vous êtes souriant, que vous ne faites pas trop de remarques désagréables, tout ira comme sur des roulettes. Sauf, bien sûr, pour ceux d'entre vous qui reçoivent l'opposition de Mars, c'est-à-dire le 1er décan ; un conflit, un désaccord, une rupture de contrat vous voient toujours furieux.

Vierge

Aujourd'hui plus qu'hier, vous aurez de bonnes raisons d'être content de vous, même si votre modestie naturelle vous empêche de vous en vanter, 2e décan. Cela dit, attention aux déceptions causées par la fin de la dissonance entre Vénus et Neptune ; vous avez pu croire à quelque chose, un genre de promesse, et vous vous apercevez que ça ne tiendra pas (né autour du 7 septembre). Mais en même temps, de manière paradoxale, vous êtes satisfait de quelque chose.

Balance

Vos humeurs ne seront pas au diapason, surtout 2e décan, vous vous poserez trop de questions le plus souvent inutiles. 3e décan, une réponse va se faire attendre. Vous avez postulé pour un job, ou fait une demande quelconque ? Mercure entame une marche rétrograde aujourd'hui et cela va durer jusqu'au 19 août ; Mercure ne retrouvera son harmonie avec votre décan que fin août, alors il va falloir essayer de penser à autre chose, surtout si vous êtes né autour du 17 octobre.

Scorpion

Lune et Vénus donneront du relief à vos émotions et sentiments si vous êtes du 2ème décan. Votre conjoint ou l'un de vos parents se montrera plus affectueux. A tel point que vous vous demanderez si ce n'est pas intéressé... Par ailleurs, l'un de vos amis a pu vous faire défaut dernièrement et ne pas être là alors que vous comptiez sur lui (elle). Ne lui en voulez pas trop, il est très possible qu'il ou elle n'ait pas pu faire autrement ; mais vous ne croyez pas ce qu'il/elle vous dit.

Sagittaire

Vénus s'éloigne de Neptune et le 2e décan sera moins troublé, moins déstabilisé par la répétition d'une situation dans laquelle il a sa part de responsabilité. Si, par exemple, vous constatez que vous n'avez rien construit depuis longtemps, et qu'en dépit de vos efforts vous n'y arrivez toujours pas, ce n'est pas la faute des autres. Soit vous faites les mauvais choix, soit dans votre for intérieur, vous n'avez pas envie de vous sentir en sécurité dans une vie plus construite.

Capricorne

Chez vous, la Lune s'accorde avec Vénus et si vous êtes du 2e décan vous aurez l'occasion d'éprouver des sentiments qui vous sembleront des plus nobles. Nous avons déjà vu que, grâce à une autre planète (Neptune) vous aviez besoin de relations plus pures, qui vous ouvrent sur l'extérieur et ne vous referment pas sur vous-même. C'est ce que vous aurez l'occasion de ressentir aujourd'hui, peut-être grâce à l'un de vos enfants ou petits-enfants.

Verseau

L'opposition du Soleil et de Mars est active jusqu'à la semaine prochaine et produit toujours un climat très tendu, très orageux pour le 1er décan. Né entre le 20 et le 25 janvier, c'est vous qui êtes dans le collimateur de ces deux planètes et d'autres interprétations sont possibles : vous avez attrapé un virus et vous avez de la fièvre (par exemple), ou alors vous devez canaliser votre ressentiment face à une personne que vous ne pouvez pas bousculer. Ou vous avez un choix à faire.

Poissons

La conjoncture est ambivalente pour le 2e décan. D'un côté elle vous assure de sentiments sincères et durables, de l'autre elle vous engage à être méfiant. Vénus et Neptune sont encore en dissonance et provoquent des déceptions, des désillusions, alors que l'harmonie Lune/Vénus vous incitent à croire dur comme fer à ce que vous ressentez. Vous faites tout pour oublier les mauvais côtés de l'histoire, afin de ne garder que ce qui vous arrange.