L'horoscope du 26 juillet 2017

publié le 26/07/2017 à 07:00

Lion

Attention si vous faites vos comptes, si vous négociez ou achetez quelque chose, il y risque d'y avoir une erreur dans les chiffres et pas toujours à votre avantage. Il est d'ailleurs rare que ce soit le contraire. Mais je ne me fais pas trop de souci pour vous, vous serez vigilant comme le montrent Lune et Mercure en Vierge. Vous protègerez farouchement vos intérêts, quitte à passer pour quelqu'un de pinailleur ; mais tout vaudra mieux que de vous faire avoir.

Bélier

Vous avez la niaque, natif de mars, la volonté de gagner, de dépasser tout le monde, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous retient de mettre toute la gomme. C'est peut-être une tactique, surtout s'il s'agit de quelque chose de sportif, ou d'un travail à démarrer : on vous conseille d'économiser votre énergie de manière à en avoir sur un plus long terme. Et ce n'est pas idiot car le Bélier est du genre à brûler ses cartouches très rapidement, sans se préoccuper de la suite.

Taureau

Vous n'êtes pas du genre à vous plaindre, vous avez une endurance à toute épreuve, mais la conjoncture dit que vous n'en avez pas besoin en ce moment, alors relax ! Cela signifie que tout va bien, en tout cas concernant votre signe solaire (et sauf pour ceux d'avril). Maintenant, il faut consulter les prévisions pour votre ascendant, il est aussi important sinon plus que votre signe solaire. Né en avril, vous essayez de passer en force, mais est-ce vraiment la bonne solution ?

Gémeaux

Votre tendance naturelle à vous disperser est accentuée aujourd'hui, notamment pour le 2e décan qui ne parvient pas, depuis des mois, à stabiliser sa situation. Cela ne tient pas qu'aux circonstances extérieures, vous avez vous aussi votre part de responsabilité, nous en avons déjà parlé. Mais comme cela se représente et qu'il va y en avoir pour jusqu'au 13 août, vous devez essayer de comprendre ce qui vous pousse à ne pas pouvoir/vouloir vous ancrer quelque part.

Cancer

Le Lion est favorable au repos et à un max de confort matériel et moral. Mais Mars change la donne cette année et vous oblige à vous battre pour conserver un acquis. Même si Saturne a reculé et n'est plus pour l'instant opposée à vous (né en juin essentiellement), vous savez que vous allez devoir prendre une ou même des décisions qui n'iront pas dans le sens de votre désir. Vous allez être, ou vous êtes déjà, dans la frustration mais vous ne pouvez pas faire autrement.

Vierge

Vous aussi, soyez attentif aux oublis, aux erreurs, aux petites faiblesses vis-à-vis d'une personne proche, le tout étant lié à l'opposition de Neptune, natif du 2e décan. Certes, elle se reproduit régulièrement cette dissonance (une fois par semaine a minima) mais elle prend encore plus de relief quand une autre planète que la Lune est prise dans la conjoncture et là c'est Mercure qui va s'y coller. D'où aussi les erreurs de lecture, d'écriture, les lapsus etc.

Balance

Vous ne serez pas communicatif, ce qui est rare chez la vraie Balance, mais il semble que trop de pensée encombreront votre tête et ça ne sera pas la liste de vos envies ! Plutôt la longue liste de ce que vous devez obligatoirement faire, par exemple. Toutefois, n'y accordez qu'une importance relative, svp, car ce sont des planètes rapides qui sont responsables de votre état d'esprit et demain ou après-demain, elles ne vous ennuieront plus (1er décan).

Scorpion

A l'exception du 1er décan, très préoccupé par le qu'en dira-t-on, vous passerez tous une bonne journée, où des perspectives à court terme vous occuperont l'esprit. Vous ne serez pas forcément investi dans le moment présent, mais dans un moment à venir prochainement et qui peut vous exciter à l'avance. N'oublions pas que Vénus va se trouver en harmonie avec vous à partir de dimanche, et que cela agrémentera de beaucoup vos vacances et toute forme de voyage.

Sagittaire

Il y a une espèce de bataille en vous en ce moment, surtout 1er décan, entre l'envie de n'en faire qu'à votre tête, de prendre des risques, et ce que vous dicte votre raison. Celle-ci semblant prendre l'avantage ces jours-ci grâce à la présence de Mercure en Vierge. En revanche, la raison aura très peu de poids pour le 2e décan, et notamment pour ceux qui reçoivent l'aspect déstabilisant de Neptune (nés vers les 4/5 décembre. Cela dit, vous le connaissez par cœur cet aspect, il va bientôt se terminer.

Capricorne

L'idée de partir, de vous dépayser, d'être dans un autre univers vous plaira beaucoup et aujourd'hui vous aurez un peu la tête ailleurs, ce qui vous arrive rarement. Mais vous avez certainement besoin de décompresser, vous mettez tellement d'énergie dans votre travail et dans votre volonté de réussir, que vous ne vous rendez pas toujours compte de la fatigue et de l'usure que cela engendre. Cela dit, Uranus étant passée par là ces dernières années, beaucoup ont accepté de ralentir.

Verseau

Le 3e décan pourrait avoir une agréable surprise dans les prochains jours, mais les natifs de janvier sont toujours face à un dilemme, voire à un ennuyeux conflit. La conjonction du Soleil et de Mars face à eux est toujours active et crée de l'hostilité entre vous et un partenaire (de travail ou autre). Apparemment, vous n'êtes pas responsable, vous ne faites que réagir à une situation où on vous met des bâtons dans les roues. Mais pas de panique, c'est très provisoire.



Poissons

Né en février, si Mercure ne vous incitait pas au compromis, il y aurait de la castagne avec l'un de vos collègues ou un proche qui cherche à vous imposer sa loi. Or vous êtes doux et gentil en apparence, mais il ne faut quand même pas trop vous chercher et cela pourrait être le cas ces jours-ci et jusqu'à samedi prochain (le 5 août). Né début mars (autour du 4) vous aurez encore un signe aujourd'hui, quelque chose qui vous démontrera que vous avez fait un mauvais choix.