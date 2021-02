L'horoscope du 26 février 2021

publié le 26/02/2021 à 05:30

Bélier

La rencontre entre Mercure et Jupiter s'éternise, vous en avez pour jusqu'au 10 mars, et pour vous elle est positive. En tout cas pour tout ce qui concerne vos projets ; il semble que l'un d'eux pourrait bientôt se concrétiser parce que vous retrouverez une forme de liberté (2ème décan, notamment). Des discussions au sommet sont en train d'avoir lieu et des décisions seront bientôt prises. Mais difficile, pour vous Bélier, de faire preuve de patience !

Taureau

Les deux astres qui ne se quittent pas en ce moment, Mercure et Jupiter, siègent dans votre secteur de carrière. Votre direction qui pourrait être en train de discuter de l'avenir des employés. Et si vous êtes indépendant, vous vous demandez si vous allez continuer à payer certaines personnes parce que vous ne le pouvez pas. Cela dit, patientez quelques jours car l'activité pourrait bientôt reprendre. Si vous ne travaillez pas, un problème administratif devra être discuté.

Gémeaux

Certains natifs du 1er décan doivent déjà sentir que Mars s'approche d'eux, ils s'énervent facilement ou se sentent très agités à cause de certains événements. Il se pourrait que vous soyez sensible aux informations parfois contradictoires qui circulent en ce moment et qu'en même temps vous ne puissiez pas vous empêcher d'espérer retrouver une liberté de mouvement. Cela semble en effet être possible le mois prochain, entre le 10 et le 13 mars et même peut-être avant !

Cancer

Tout baigne pour le 1er décan, alors que pour le 2ème des discussions concernant de l'argent qu'on vous doit commencent à vous énerver sérieusement. Il n'a pas été versé à la date prévue, ou pas dans sa totalité et vous en êtes à passer votre temps au téléphone ou à envoyer des courriers pour récupérer ce qu'on vous doit et dont vous avez vraiment besoin. Probablement, pour beaucoup, une aide financière de l'état, qui vous permettrait de sortir la tête de l'eau. Il va falloir patienter encore quelques jours.

Lion

La conjoncture se tient face à vous, c'est donc avec un partenaire professionnel ou affectif que vous devez discuter. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un ou à un organisme qui est de mauvaise foi, mais vous pouvez l'être autant qu'eux, n'hésitez pas à dire ce qui vous vient à l'esprit pour prouver que vous avez raison. Mais il y a des chances pour que vous ayez à affronter plus fort que vous ! Surtout si vous êtes en rapport avec l'administration. Cela concerne le 2ème décan mais aussi le 1er qui pourrait être face à un mur d'incompréhension.

Vierge

La Lune aborde votre signe ce soir et s'oppose à Vénus, vous serez donc le jouet de sentiments contradictoires. Quelqu'un semblera très attiré par vous, apparemment, mais vous ne réagirez pas aux signaux qu'il ou elle vous envoie, probablement parce que cette personne ne vous plaît pas, tout simplement. Cela dit, ça durera le temps de la soirée, ce qui signifie qu'il s'agit peut-être d'un rendez-vous virtuel, une discussion par ordinateur interposé et dont vous vous lasserez rapidement.

Balance

Vous ne pouvez que tirer profit de la conjoncture qui réunit Mercure et Jupiter, surtout 2ème décan du signe. Une discussion tournera en votre faveur, vous obtiendrez ce que vous voulez et même si ce n'est pas pour tout de suite, vous ferez confiance aux personnes qui vous font des promesses. Toutefois, cela peut aussi être quelque chose que vous entendrez à la radio ou que vous lirez dans le journal et qui vous fera espérer qu'un de vos voeux se réalise prochainement.

Scorpion

2ème décan, vous continuez à devoir vous justifier, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un de la famille ou de l'administration. Pas de panique, la situation évoluera la semaine prochaine. Cela dit, si vous êtes né autour des 4, 5, 6 novembre, il se peut qu'un problème durable s'installe pour quelque temps et qu'il vous oblige, à terme, à tourner une page, à renoncer à un projet ou encore à déménager, voire à tourner le dos à certains amis. Quelque chose du passé peut revenir dans le présent et bouleverser un peu votre vie : 1er décan pour l'instant, mais ce sera bientôt pour le 2ème.

Sagittaire

3ème décan, si vous préparez un projet vous pourrez compter sur un meilleur contexte au moins de mars En effet, Jupiter vous enverra enfin de bons influx à partir du 14 (ça a déjà plus ou moins commencé), vous verrez des portes s'ouvrir et vous pourrez démultiplier vos activités, faire parler de vous et de ce que vous faites. Certains pourront de nouveau faire des petits déplacements ou vendre leurs produits dans un plus large périmètre. Il faut juste être encore un peu patient.

Capricorne

Les discussions concernant un placement ou un achat important continuent mais semblent plus positives depuis quelques jours. Il y a des chances qu'elles aboutissent la semaine prochaine et que vous puissiez donc disposer des fonds dont vous avez besoin. Même chose si vous avez demandé une aide sociale, une fois la paperasserie réglée, vous obtiendrez ce que vous demandez. Ou en tout cas, vous saurez qu'avec un peu de patience, il n'y aura pas de blocage.

Verseau

Je vous avais parlé lundi de la conjonction entre Mercure et Jupiter qui se fait dans votre 2ème décan. Sachez qu'elle sera active jusqu'au 10 mars et que vos discussions se feront de plus en plus intensives, peut-être parce que vous aurez affaire à des interlocuteurs de mauvaise foi. Cependant, les choses pourraient se décoincer la semaine prochaine et cela vous permettrait d'ouvrir quelques portes. Mais avec l'arrivée de Saturne chez vous (semaine du 15), il y aura de nouveau des freins.

Poissons

Je vous rappelle que Mercure et Jupiter sont conjointes et le resteront jusqu'au 10 mars. Des promesses vous seront faites auxquelles vous ne croirez qu'à moitié. Ces deux planètes sont en effet en Verseau, c'est le signe de l'espoir, aussi vous fera-t-on miroiter quelque chose, en rapport avec une libération. Des discussions sont en cours, elles trainent et ont du mal à aboutir. Ou alors, autre interprétation : il se passe quelque chose dont tout le monde parle en ce moment.