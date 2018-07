L'horoscope du 26 février 2017

publié le 26/02/2017 à 08:35

Bélier

Ce n'est pas rien, ce qui se passe dans votre 3e décan, il y a de quoi être bien secoué. Mais Saturne veille et vos réactions montrent que vous avez tout compris. Même si la situation n'est pas encore stabilisée ! Mais on peut aussi penser qu'une fois cette configuration éteinte, vous aurez passé un cap (surtout né autour des 11, 12 avril) et que vous ne reviendrez pas en arrière. Par ailleurs, né autour du 2 avril, c'est tout le contraire, il y a de l'harmonie dans l'air.

Taureau

La nouvelle Lune a de la sympathie pour vous et donne du relief à l'un de vos projets, ou à une amitié. 1er décan, vous êtes si positif que c'est en bonne voie. Vous êtes enclin même à un certain optimisme et cela crée des conditions favorables. On ne le dira jamais assez, plus nous sommes positifs plus nous attirons à nous le positif. Cela dit, les autres décans ne sont pas malheureux (sauf ascendant mal luné), pas de dissonance sur votre signe en général.

Gémeaux

Essayez de ne pas trop vous disperser sous cette lunaison Poissons. De toute évidence vous entreprendrez trop de choses à la fois et rien ne pourra aboutir. C'est surtout le 1er décan qui est sous l'influence de la nouvelle Lune, mais je pense que tout le signe en aura quelques échos. En revanche, c'est vraiment chaud pour le 3e décan qui a une belle opportunité à saisir mais qui peut hésiter, par peur du changement ou parce qu'on le lui déconseille.

Cancer

1er décan si vous êtes amoureux, ce n'est pas du trompe l’œil. Neptune ne joue plus aucun rôle, vous pouvez donc y croire, vous ne risquez pas d'erreur de jugement. Longtemps, quand vous rencontriez quelqu'un, vous ne voyiez que la surface, les aspects les plus positifs de la personne, sans écouter ce que vous soufflaient vos petites voix intérieures qui pourtant, elles, y voyaient clair. Mais c'est terminé et votre intuition s'est drôlement affûtée.

Lion

La nouvelle Lune n'est pas mémorable, en revanche ce qui se passe pour le 3e décan est important et il n'est pas exclu que votre vie change du tout au tout. C'est en marche depuis plusieurs mois, mais les aspects que certains reçoivent en ce moment (nés les 14, 15, 16) vont dans le sens d'une progression plus rapide, d'une réalisation, de projets qui marchent et vous ouvrent des horizons. Avec un bon aspect de Saturne pour vous calmer et satisfaire vos ambitions.

Vierge

Ne vous trompez pas de combat et surtout pas de combattant. Né début septembre, on vous veut du bien, contrairement à ce que vous pensez. Pas de parano svp ! Vous pourriez vous croire revenu en arrière, à une période où vous avez été trompé, trahi, et où vous aviez fait de très mauvais choix. Mais non, cette période est derrière vous à présent et si vous savez écouter les conseils, vous ne risquez plus de vous retrouver en mauvaise posture.

Balance

La nouvelle Lune peut embrouiller ceux qui ont un choix à faire ces jours-ci, ils risquent de baigner dans l'incertitude et d'être trop sensibles aux influences. Et ce n'est pas bon du tout pour vous, il faudrait que vous puissiez vous déterminer sans les conseils plus ou moins objectifs des uns et des autres. Cela s'adresse aux natifs de début octobre, autant qu'à ceux qui sont nés après le 14 octobre et qui sont face à une situation qui semble leur échapper complètement.

Scorpion

Elle est du tonnerre cette lunaison, surtout pour ceux de début novembre. Vous pouvez vous exposer, partager idées et concepts, on admirera votre créativité. Vous êtes comme branché sur un courant porteur et surtout en phase avec les autres et ce qu'ils aiment. Vous avez capté l'air du temps... Mais vous pouvez aussi faire un pari, vous montrer joueur, vous avez toutes les chances de gagner. Mais attention, cela ne durera pas au-delà de mardi qui vient...



Sagittaire

La semaine a été pourrie pour le 2e décan, et la nouvelle Lune déconcerte ceux de novembre. N'écoutez surtout pas ces conseilleurs qui ne sont jamais les payeurs. Mais inutile de vous le dire, de toute façon vous n'écoutez pas souvent les conseils, ce n'est pas dans votre manière de fonctionner ; même si parfois on vous donne vraiment de bons conseils. 3e décan, vous êtes un peu à part des autres, vous préparez quelque chose dans votre coin qui devrait étonner tout le monde.

Capricorne

Contrairement à d'autres, vous serez bien servi par la nouvelle Lune, surtout côté relations et communication. Si vous avez à négocier, vous serez très convaincant. Vous aurez des arguments qui ne seront pas forcément des arguments choc, mais qui s'insinueront peu à peu dans la tête de vos interlocuteurs et feront leur chemin. Et comme vous savez qu'en bon Capricorne le temps joue en votre faveur...

Verseau

La conjoncture pourrait se montrer généreuse du côté des finances, c'est le sujet sensible en ce moment, certains semblent en passe de gagner beaucoup plus. En effet, Neptune se place depuis quelque temps dans votre secteur d'argent (2e décan en ce moment) et autant elle peut indiquer que votre pouvoir d'achat a diminué, autant elle peut aussi donner la preuve du contraire. Ne pas oublier que Neptune est en Poissons, signe " double " par excellence. Donc, une chose et son contraire...

Poissons

Libre de toute dissonance, la nouvelle Lune éclaire votre 1er décan et lui promet un renouveau dans les mois à venir, mais il faudra y mettre un peu du vôtre. Ne pas attendre passivement que les choses vous tombent du ciel ou remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Mercure est entrée chez vous hier, elle vous donne des idées, essayez de les mettre en application le plus vite possible.