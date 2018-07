L'horoscope du 26 décembre 2017

publié le 26/12/2017 à 08:30

Bélier

La Lune s'est installée chez vous jusqu'à jeudi, mais le 1er décan sera dans une ambiance contrariante aujourd'hui ; rien n'ira dans le sens de son désir. En outre, votre imagination vous fera voir les choses pires qu'elles ne sont, alors restez sur la réserve et ne croyez pas en toutes les images qui vous passent par la tête. 2e décan, mêmes bonnes vibrations qu'hier concernant vos échanges (né vers le 4/4). 3e décan né après le 14/4, vous êtes encore très déstabilisé par la conjonction d'Uranus.

Taureau

2e décan, j'ai l'impression que vous en voulez à quelqu'un que vous soupçonnez de vouloir semer la pagaille, ou qui cherche à vous pousser à bout. Ne réagissez pas. Réfléchissez avant de riposter, de manière à ce que la riposte soit adaptée ; il ne faut pas que vos émotions prennent les commandes, elles sont trop en vrac. 1er décan, vous pesterez intérieurement mais cela n'aura rien à voir avec ce qui se passe pour le 2e décan. Vous serez juste énervé. 3e décan, né le 11/5, vous vous renforcez.

Gémeaux

Vous serez amical et vous sentirez apte à donner de bons conseils, 2e décan. Mais dites ce que vous pensez et non ce que votre interlocuteur a envie d'entendre. Il se peut aussi, si vous êtes né les 4 ou 5 juin, que vous puissiez conclure une affaire, ou qu'on vous fasse une offre. Un échange peut aussi rétablir une bonne communication avec un proche. 1er décan, une question amoureuse pourrait vous préoccuper deux ou trois jours. 3e décan, Saturne partie, votre baraka revient.

Cancer

Vous n'êtes pas gâté 1er décan. Ne prenez pas les choses trop à coeur parce que vous n'avez pas fini de vous prendre la tête avec le ou les choix que vous avez à faire. C'est compliqué, tout est compliqué d'ailleurs quand on ne veut rien lâcher. Il s'agit de lâcher prise par rapport à quelque chose d'ancien que vous ne pouvez plus garder. 2e décan, né avant le 7/7, vous avez envie d'agir, de foncer, et peu importe ce qu'on pense de vous. 3e décan, Jupiter doit déjà vous avoir offert un petit cadeau...

Lion

Vous avez besoin d'exprimer votre colère, votre insatisfaction 2e décan, mais cela ne concerne que vous, pas les autres. Débrouillez-vous pour épargner vos proches. Et même vos collègues de travail, à moins que l'un d'entre eux ne soit responsable ; dans ce cas, parlez-lui mais n'appliquez pas vous-même la justice immanente. 1er décan, auriez-vous changé d'environnement ? On dirait que vous cherchez à vous faire accepter de certaines personnes. 3e décan, continuez à espérer.

Vierge

Vous vous ferez des noeuds au cerveau sur votre budget, professionnel ou personnel, mais ne vous en faites pas trop, vous n'aurez aucun mal à resserrer les coûts. Saturne, Vénus et le Soleil sont en harmonie (1er décan) et font ressortir ce qu'il y a de plus raisonnable (et parfois restrictif) en vous. Faites-vous confiance. 2e décan, un petit déplacement peut être au programme, quelqu'un pourrait séjourner chez vous quelques jours. 3e décan, né le 13/9, Pluton commence à vous donner du pouvoir.

Balance

Ce n'est pas le meilleur jour de la semaine, vous serez morose mais quelque chose de bien est en train de se faire malgré vous : vous allez pouvoir tourner une page. 1er décan, cela peut passer par des moments un peu difficiles mais de toute manière votre vie va prendre une autre dimension, surtout né vers 1973, 74. 2e décan, né autour du 7/10, un échange vous ouvrira les yeux sur quelqu'un de proche. 3e décan, il y a encore des tensions relationnelles si vous êtes né après le 18/10.

Scorpion

En vacances ou au travail, vous ne serez pas facile à vivre car vous chercherez querelle à votre entourage, parfois sans en être tout à fait conscient. C'est votre nature combative et entêtée qui s'exprimera malgré vous et vous vous accrocherez parfois à cause de détails insignifiants auxquels personne ne ferait attention. 2e décan né le 9/11, Jupiter est chez vous et va être dynamisée par Mars ; c'est tout bon, ou tout mauvais ! 3e décan, quelques troubles à cause d'excès de nourriture ?

Sagittaire

Il faudra à tout prix que vous disiez ce que vous pensez, tout ce que vous pensez 2e décan, mais essayez de prendre des gants, de ne pas heurter les sensibilités. Que ce soit au travail ou dans votre vie privée, pourquoi vous mettre les gens à dos en parlant trop fort et en leur disant des vérités qu'ils n'ont pas envie d'entendre ? 1er décan, vous serez audacieux, courageux, mais la réalité ne sera pas d'accord et risque de freiner votre enthousiasme. 3e décan, aucune dissonance à l'horizon.

Capricorne

Vous ne serez pas d'une humeur de rêve, vous en voudrez à quelqu'un ou même à vous, 1er décan, parce que vous avez eu une réaction que vous jugez inadaptée. Vous êtes trop critique envers vous-même et il vous arrive d'être très injuste. Si vous avez fait quelque chose de " pas bien ", acceptez-le et passez à autre chose. 2e décan Mars soutient vos projets mais il faut malgré tout vous battre pour imposer une idée. 3e décan, né avant le 15/1, les tensions sont derrière vous.

Verseau

La période Capricorne vous demande de prendre le temps de décider ou d'agir, mais aujourd'hui vous serez pressé et donc irrité parce que vous ne serez pas en phase. Cela touchera surtout le 1er décan, qui est toujours marqué par la triple conjonction Soleil, Vénus, Saturne. Mais Soleil et Vénus vont se détacher de Saturne. 2e décan, l'aspect dynamique de Mars peut aussi vous donner un surplus de travail ou contrarier l'un de vos objectifs. 3e décan, Uranus booste vos connaissances.

Poissons

La conjoncture est contraignante mais elle vous sert de garde-fou. Vous aurez envie de dépenser sans réfléchir mais une petite voix dans votre tête vous arrêtera. C'est la raisonnable Saturne, bien disposée vis-à-vis du 1er décan qui le rend plus pondéré, moins sujet aux coups de tête sur le plan financier et même amoureux ! 2e décan, prenez des décisions, soyez audacieux, vous réussirez tout ce que vous entreprenez : vous avez la foi ! 3e décan, toujours de l'instabilité côté finances.