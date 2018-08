L'horoscope du 26 août 2018

publié le 26/08/2018 à 08:58

Bélier

1er décan, vous avez peut-être eu des problèmes de santé cette année, des douleurs dentaires ou osseuses. Et c'est encore d'actualité mais plus pour longtemps. C'est en tout cas ce que vous dit la pleine Lune d'aujourd'hui, qui met l'accent sur la dimension de soin. Cela dit, il est très possible aussi que ce soit vous qui ayez eu quelqu'un à soigner, qu'il ait fallu vous dévouer et cela a probablement beaucoup impacté votre travail. Surtout ne songez pas un instant à arrêter de bosser !

Taureau

Une bonne pleine Lune, même si les influx d'Uranus créent toujours du stress pour le début du signe. N'anticipez pas le pire, comme vous le savez, il n'est jamais sûr. Il est vrai que cette période est mouvementée, peut-être parce que quelqu'un ou quelque chose vous échappe, ou vous rejette. Certains pourraient avoir carrément été " virés " de leur job, à moins qu'ils ne doivent supporter un petit chef qui veut absolument établir son pouvoir sur tout le monde.

Gémeaux

Né en mai, la pleine Lune est importante et éclaire des secteurs opposés ; celui de vos ambitions et celui de votre vie familiale. Vous êtes partagé entre les deux. D'un côté vous aimeriez bien exister davantage dans le monde du travail, avoir plus de poids, mais de l'autre votre investissement dans votre vie intime est tout aussi important et vous vous demandez quel domaine vous devez faire passer en premier. Le mieux serait de trouver un équilibre entre les deux.

Cancer

Cette pleine Lune devrait vous aider, 1er décan, à prendre une décision à laquelle vous pensez depuis longtemps. Vous avez encore jusqu'au 6 septembre. Puis Saturne reprendra une marche directe et il faudra alors que vous soyez sûr de votre choix, même s'il vous semble qu'aucun de ces choix n'est vraiment le bon. D'un côté, vous vous sentez un peu inutile dans votre emploi actuel, de l'autre le futur, le changement qui se présente, vous angoisse parce que c'est l'inconnu.

Lion

La conjoncture pourrait vous inciter à vous polariser sur une question d'argent, parce que vous avez une importante dépense ou un placement à faire. La période Vierge est toujours marquée par des questions d'argent, parfois très différentes selon les années, et il se trouve (1er décan surtout) que votre situation financière a probablement beaucoup changé en quelques mois. Certains ont perdu un job et ils se demandent à présent comment ils vont pouvoir le remplacer.

Vierge

La pleine Lune vous éclaire, 1er décan, elle agit comme un puissant miroir de vos progressions et de tout ce que vous avez pu apprendre de la vie cette année. Et il y a de quoi avoir le vertige, tellement Saturne et Uranus vont ont aidé à basculer dans une nouvelle vie, tout en tenant compte des leçons du passé. Mais ce n'est probablement pas précisément aujourd'hui que vous en prenez conscience, cela se fait petit à petit depuis quelque temps et vous avez encore jusqu'en décembre.

Balance

Une pleine Lune dans l'ombre de votre signe, qui met en avant une certaine forme de dépendance dont vous voulez vous défaire, mais cela vous coûte beaucoup. Il vous faut en effet " abandonner ", renoncer à un schéma, à une relation, et c'est très difficile pour vous. Concernant cette situation, vous êtes obligé d'accepter une décision, 1er décan, une décision qui a été prise et qui va être mise en oeuvre très prochainement ; ou qui peut l'être à la faveur de cette pleine Lune !

Scorpion

Vous pouvez attendre et espérer de cette pleine Lune, 1er décan, elle oppose des secteurs positifs et créatifs de votre zodiaque. Soyez optimiste, pour une fois ! Vous avez toutes les raisons de croire en une réussite, et même si votre objectif est mineur, sans importance aux yeux des autres, vous serez content de pouvoir l'atteindre. Et surtout vous n'attendrez pas et n'espérerez pas en vain ! Néanmoins, il n'est pas sûr que ce qui vous satisfera soit durable (opposition d'Uranus).

Sagittaire

Est-ce que c'est parce que vous rentrez ce week-end ? En tout cas, vous ne serez pas content, vous aurez envie de bouder, mais vous finirez par vous adapter. Comme les Gémeaux, vous ne vous accrochez pas désespérément quand vous constatez que de toute façon c'est inéluctable. Et dans ce cas, ce qui est inéluctable c'est la fin des vacances et une nouvelle année de boulot qui démarre. Avec un projet qui va prendre forme très vite pour le 1er décan.

Capricorne

Une agréable pleine Lune pour votre 1er décan qui doit cependant supporter la présence de Saturne. Mais celle-ci est très constructive pour vous ces jours-ci. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir et si vous avez traversé des mauvais moments à cause de Saturne, la pleine Lune (pleine conscience) pourrait vous laisser entrevoir momentanément les points positifs à retirer de ce passage de Saturne qui n'a lieu, heureusement, que tous les 28, 29 ans.

Verseau

Comme nous l'indique la pleine Lune, vous pourriez trouver une solution ces jours-ci à un problème qui ne cesse de vous occuper l'esprit, 1er décan. Cette solution vous viendra, ne forcez pas les choses, car c'est votre intuition qui sera à la manoeuvre. Surtout n'essayez pas d'expliquer ce que vos petites voix intérieures vous souffleront : écoutez-les, c'est la meilleure chose à faire. Pour certains, c'est une question d'argent, d'investissement, qui les travaille.

Poissons

La pleine Lune est très éclairante pour vous aussi, 1er décan, elle donne plus d'espace à votre vie sociale. Comme si la conjoncture vous aidait à vous déplier, à être plus sociable, et, finalement, à vous faire de bonnes relations. Nous avons déjà envisagé le problème que peut vous causer Saturne : un vide à cause d'un manque d'amis ou de relations dans le travail. Mais Uranus vous aide à remédier à ce problème et si vous êtes né autour du 26 août et il n'y aura plus d'obstacle à vos relations et à vos projets après décembre.