L'horoscope du 25 mai 2020

publié le 25/05/2020 à 05:30

Bélier

Vous ne disposerez pas de votre énergie habituelle si vous êtes né entre le 29 mars et le 4 avril, cela risque de vraiment vous énerver et ce sont vos proches qui prendront ! On vous connaît, il faut que tout le monde autour de vous soit au courant de ce que vous vivez et compatisse... Et si personne ne fait attention à vos " malheurs " cela peut provoquer en vous de la colère. Évitez de vous attarder sur des détails non essentiels.

Taureau

2e décan, Mars entame un bon aspect avec vous et vous dit que c'est le moment de mettre un projet en route, mais quelle que soit sa nature il y aura des efforts à faire. Pas forcément pendant longtemps, quelques jours pour la plupart d'entre vous où vous vous sentirez un peu débordés, mais vous pourrez demander de l'aide ; surtout n'hésitez pas car grâce à cette aide vous avancerez plus rapidement.

Gémeaux

Une semaine orageuse, dans le ciel et sur la terre. Le Soleil et Mars ne s'entendent pas et quel que soit votre décan les problèmes avec l'autorité seront d'actualité. Certains seront parfois en colère face à des décisions à prendre ou à accepter, surtout 1er décan et natifs de début juin. Essayez de diriger cette énergie qu'est la colère vers quelque chose de positif : des activités physiques par exemple.

Cancer

Vous accueillerez Mercure dans votre signe à partir de vendredi, d'ici là écoutez vos intuitions, votre nature empathique et proposez aide et soutien autour de vous. Parfois une présence, de simples mots de réconfort suffiront à celui ou celle à qui vous les adresserez. 2e décan, Mars vous en verra de bons influx à partir de mercredi et vous aurez envie de vous dépasser, d'en faire encore plus pour ceux qui ont besoin d'aide.

Lion

Cette semaine risque de vous demander des efforts, pas pour vous mais pour vos proches ; ils auront besoin de vos conseils, surtout sur le plan psychologique. Vous aurez tendance à les brusquer un peu, mais ce sera pour mieux éveiller les consciences et les faire réagir. 2e décan, Vénus reforme un aspect harmonieux avec vous, mais elle est rétrograde ; vous ne pourrez pas toujours aider les amis que vous voulez aider.

Vierge

Vous serez sensible aux orages de la semaine, mais ce n'est pas vous qui serez mal luné, c'est plutôt l'un de vos enfants ou votre conjoint qui sera d'une humeur de dogue. Et vous devrez subir ses râleries et autres formes d'agression qui, même sous le couvert de l'humour, sont toujours désagréables à entendre. Mais Mars est rapide et si vous êtes né entre le 1er et le 7, ce sera juste deux ou trois jours dans la semaine.

Balance

Il me semble que vous passez au travers des gouttes, seule la dissonance Mars/Soleil peut vous ennuyer car vous vous imposerez un peu trop d'activités, surtout 2e décan. Cela dit, Vénus revenant former un bon aspect avec vous (mais en marche rétrograde), vous aurez probablement quelqu'un pour vous seconder et alléger ainsi votre charge de travail. Mais le problème sanitaire peut encore vous tracasser (prévisions écrites le 16 mars).

Scorpion

Évidemment, Mars étant votre maître, vous serez sensible à sa dissonance avec le Soleil, 2e décan, comme je vous l'ai dit hier certains ont une crise intérieure à gérer. Qu'elle soit personnelle ou non, elle vous demande de faire appel à vos ressources, à toutes vos ressources et cela peut évidemment être un peu épuisant. Mais vous êtes fort, résistant, et déterminé à vous battre ; vous avez de bonnes chances d'atteindre vos objectifs.

Sagittaire

Pour vous aussi le ciel semble être en colère, 2e décan à présent, il va falloir tenter de vous contenir car si vous vous lâchez vous risquez d'être un peu trop agressif. Cela dit, vous avez peut-être des raisons d'en vouloir à quelqu'un, ou d'être furieux contre vous-même ou contre une situation sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Né entre le 30 novembre et le 7 décembre, c'est vous qui serez le plus sensible à cette conjoncture.

Capricorne

Vous aurez encore droit aux fortes énergies de Mars et Uranus jusqu'à jeudi, surtout né fin décembre. Vous pourrez prendre des décisions sans avoir de comptes à rendre et c'est ce qui vous plaira le plus dans cette conjoncture, qui n'est pas très facile par ailleurs. Il y a en effet toute la semaine une dissonance entre le Soleil et Mars qui crée de la colère, alors ce n'est peut-être pas vous qui serez en colère mais les personnes avec qui vous travaillez, par exemple.

Verseau

Les colères du ciel ne semblent pas trop retomber sur vous, mais voyez ce que dit votre ascendant. En tout cas, il semble que vous tirez profit de la situation, à votre manière. C'est ce qu'indique Mars, planète d'action, actuellement située dans votre secteur des gains et acquisitions. Cela dit, il y a quand même une contrariété dans la mesure où quelqu'un ne sera pas d'accord avec votre façon d'agir, avec les moyens que vous emploierez.

Poissons

Né entre le 28 février et le 5 mars, vous recevez Mars chez vous, et sa mésentente avec le Soleil peut avoir un impact sur votre vitalité. Essayez de vous économiser davantage. On a l'impression que cette conjonction de Mars vous incite à considérer que tout est urgent et que vous ne devez pas ménager votre peine. Ne vous mettez pas en situation d'épuiser votre énergie, mais mobilisez-vous pour vous défendre, vous protéger.