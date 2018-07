L'horoscope du 25 juillet 2018

publié le 25/07/2018 à 07:36

Bélier

Vous aussi vous serez très mécontent à cause de Saturne aujourd'hui, 1er décan notamment. Certains réagissent très mal à une situation d'échec ou de perte. Ce qui est probablement normal si on considère ce qui s'est passé, mais chez vous il y a toujours de l'excès et votre réaction à la situation est excessive. Vous y voyez un mauvais karma, vous ne pensez qu'à vos échecs passés en oubliant que vous avez eu aussi des réussites et probablement bien plus que des échecs.

Taureau

Votre meilleur atout c'est Saturne, elle tempère habilement le sentiment d'instabilité que génère la dissonance d'Uranus. Faites-vous confiance, 1er décan. Cela dit, à un moment ou à un autre vous serez bien obligé d'accepter ce qu'Uranus vous impose, que vous vivez comme une contrainte parfois insupportable parce que vous détestez toute forme de changement. Mais qui vous dit que ce sera négatif et que vous ne tirerez pas votre épingle du jeu ?

Gémeaux

Vous n'êtes pas assez productif, vous gagnez moins et c'est le gros souci du moment, surtout depuis que Saturne est entrée en Capricorne fin 2017. A priori cela ne concerne que les natifs de mai, nonobstant le fait que tout Gémeaux normalement constitué est un peu dépensier et se retrouve souvent avec des difficultés financières. Et cela pourrait aussi être le cas du 2e décan, en particulier si vous êtes né autour du 7 juin.

Cancer

Né en juin, la conjonction Lune-Saturne vous rappelle que vous avez fait un choix que vous regrettez, ou que vous devez en faire un impliquant un renoncement. Ce n'est pas facile, il y a toujours 3 passages de Saturne, comme pour bien vous faire comprendre ce qui vous est demandé. Cela dépend de votre thème personnel, bien sûr, mais l'aspect en lui-même comporte toujours une notion de renoncement, voire de perte, mais pour plus de force intérieure par la suite.

Lion

Conjointe à Saturne, la Lune vous met d'humeur morose et critique. Vous ne serez pas satisfait de vous-même, ni des autres que vous trouverez peu sérieux. Surtout si vous êtes au travail ; vos collaborateurs vous sembleront bâcler le boulot, ne pas être aussi consciencieux que vous ! Mais tout le monde n'a pas Saturne dans son secteur du travail et il est clair que vous demandez beaucoup, que vous attendez une perfection qui, bien entendu, n'existe pas.

Vierge

Une bonne journée pour vous, et au contraire du Lion vous serez fier de vous, en phase avec le monde qui vous entoure, même si vous avez beaucoup à faire. Vous ne resterez pas inoccupé, c'est sûr, même si vous êtes en vacances. Vous vous trouverez mille choses à faire et cela satisfera votre besoin d'être à la tâche, de ne pas rester sans rien faire. Si vous n'êtes pas encore en vacances et que vous partez en fin de semaine, vous commencerez à préparer vos valises...

Balance

A cause de la rencontre Lune/Saturne, ceux de septembre n'auront pas le sourire. C'est toujours le même problème familial ou professionnel qui est en cause. Mais il sera l'objet de vos réflexions, il occupera votre esprit car il ne sera pas vraiment actif dans la réalité puisque Saturne rétrograde. Vous continuerez d'y penser jusqu'à ce qu'elle redevienne directe, le 6 septembre et vous règlerez ensuite le problème de manière progressive, Saturne passant à autre chose en décembre.

Scorpion

Le 1er décan est hors concours, les dissonances étant toujours actives. En revanche, tout va bien pour le 2e décan qui pourrait avoir une bonne surprise. Quant au 3e décan, notamment né autour des 15, 16 novembre, il devra gérer une discussion où personne n'aura raison ou tort. Vous tenterez d'imposer votre point de vue mais l'autre aura des arguments difficiles à contrer. Cela dit, vous pouvez aussi surveiller quelqu'un de près, l'un de vos ados par exemple.

Sagittaire

Un manque peut se faire sentir, pour les natifs de novembre surtout, mais plus un manque matériel qu'un manque affectif. Vous saurez très bien le combler ! Mais attention, ne le comblez pas avec n'importe quoi : il faut surveiller un excès de gourmandise, canaliser une demande d'affection exagérée, (si ce n'est pas matériel) et ne pas vouloir engranger toujours plus. Ce manque peut en effet générer une forme d'avidité destinée à vous le faire oublier.

Capricorne

Chez vous, la Lune et Saturne sont conjointes, vos humeurs risquent d'en pâtir pendant quelques heures. Essayez de ne pas voir que le négatif, 1er décan. Vous serez en effet très pessimiste, ce qui est en rapport avec Saturne, mais vos ambitions sont également accentuées sous cette conjoncture. Et si elles ne sont pas satisfaites, vous en concevez de l'amertume, vous en voulez à la terre entière. En revanche, tout baigne pour les autres décans, rien à signaler.

Verseau

On se plaindra de votre distraction, il se peut même qu'on l'interprète comme une volonté d'ignorer les autres, de faire comme s'ils étaient transparents. Il est vrai que vous êtes parfois tellement absorbé par vos pensées que vous ne regardez pas ceux qui vous entourent, pas plus que vous ne les écoutez. Ce sera le cas aujourd'hui et surtout pour le 1er décan. Vous pourriez cependant être sensible aux problèmes que rencontre l'un de vos proches (un enfant ?).

Poissons

Vos liens affectifs, amicaux en particulier, vous paraîtront plus solides que jamais. Cela vous rassurera car, plus que tout, vous craignez qu'on ne vous aime pas. Vous êtes né ainsi, avec cette soif d'amour inconditionnel que personne (à part votre mère peut-être) ne peut vous donner. Votre demande est toujours la même et vous cherchez inlassablement la personne qui peut y répondre. Mais elle n'existe pas et vous détestez l'idée même qu'elle n'existe pas.