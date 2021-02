L'horoscope du 25 février 2021

publié le 25/02/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus se cache dans l'ombre de votre signe jusqu'au 21 mars, mais sa conjonction avec le Soleil devrait vous plaire car vous pourrez vivre des amours tranquilles, peut-être pas très passionnées mais en tout cas il y aura des tonnes de sentiments. Évidemment, cela se passant en secteur 12, il est possible que ces amours soient virtuelles, que vous vous fassiez un film dans votre tête, mais cela n'empêchera pas votre coeur de battre la chamade pendant quelques jours.

Taureau

Faites des projets avec votre chéri/e, c'est le bon moment, vous ne pourrez que vibrer tous les deux aux idées qui seront mises sur la table. Quelle que soit la nature de ce projet, il vous rapprochera. Mais l'amitié aura aussi une très bonne place pendant les deux ou trois jours où Vénus sera en harmonie avec vous : elle sera une bonne compensation pour ceux qui ont des problèmes avec leur conjoint, ou pour ceux qui se retrouvent seuls (une possibilité pour le 1er décan).

Gémeaux

Dans votre secteur de réussite, Vénus va vous être très utile si vous avez besoin d'un accord avec un client, avec votre boss, ou encore si vous voulez qu'on vous signe un contrat. Mais attention aux promesses qui sont trop belles pour être honnêtes, il se peut qu'on vous manipule dans ce sens pour que vous vous taisiez, que vous ne demandiez rien de plus. Côté coeur, il faudra être un soutien pour ceux que vous aimez, être là s'ils ont besoin de vous, votre présence sera une façon de montrer vos sentiments.

Cancer

Une conjoncture vraiment très agréable pour vous, pour votre 1er décan pour l'instant. Le Soleil et Vénus vous envoient de tendres, doux et romantiques influx. Si vous êtes à deux, la confiance sera là et vous permettra d'épanouir vos sentiments, de les vivre et les partager pleinement. Mais est-ce que cela ne sera pas seulement un rêve ? On peut se le demander, en tout cas pour les célibataires : vous aurez un imaginaire amoureux très développé, vous pouvez donc vous faire un film, mais cela vous aidera à affronter votre solitude.

Lion

C'est probablement l'aspect financier de Vénus qui sera mis en avant par sa présence en Poissons, la situation pourrait redevenir favorable dans ce domaine. Maintenant ou dans peu de temps, vous pourrez éventuellement rattraper un retard dû aux consignes restrictives qui étaient en cours. Mais peu à peu la conjoncture évolue positivement et la pleine Lune qui aura lieu samedi vous en donnera certainement des nouvelles qui vous réjouiront, tout en vous laissant un doute.

Vierge

Vénus et le Soleil se rejoignent en Poissons, le signe qui vous fait face sur la roue du zodiaque et qui représente vos relations avec les autres, vos rencontres, vos unions. Il est donc très possible, 1er décan pour le moment, que vous vous rapprochiez de votre partenaire et que vous viviez des moments chaleureux, où l'amour circulera. Et si vous êtes célibataire, acceptez les invitations qui pourraient vous être faites, même virtuelles, les possibilités de faire des rencontres étant accentuées.

Balance

Votre planète, Vénus, occupe à présent le même signe/secteur que le Soleil, et si les Poissons sont romantiques, le secteur 6 ne l'est pas. Il représente le quotidien, le travail, vos horaires et la façon dont vous remplissez vos journées si vous ne travaillez pas. Il semble malgré tout qu'avec Vénus dans ce secteur, votre quotidien devrait être agréable, et si vous travaillez vous devriez être content de vos résultats, surtout dans le domaine financier. Côté coeur, essayez de ne pas trop analyser vos sentiments et ceux de l'autre, vous serez un peu trop critique.

Scorpion

Après toutes les méchancetés que le ciel vous a imposées depuis le début de l'année, voici une période où tout va vous réussir, l'amour comme les créations et autres réalisations artistiques. Vous vous sentirez à l'aise, en phase avec les autres et peut-être avec quelqu'un en particulier. Vous pouvez être amoureux et ne pas le cacher (comme vous le faites souvent), mais il est aussi possible que vous ayez des joies particulières grâce à l'un de vos enfants. 1er décan en tout cas, tout baigne, les dissonances s'éloignent peu à peu.

Sagittaire

Vénus en Poissons risque d'accentuer votre désir de plaire à tout le monde, sans pouvoir plaire à quelqu'un en particulier. Il semble que vous voudrez trop bien faire ou que vous idéaliserez ceux et celles que vous rencontrez, au risque d'être déçu par la suite. Mais rien de très important si vous êtes du 1er décan et même du 2ème. Les plus sensibles à Vénus Poissons sont ceux nés autour du 12 décembre car la semaine du 8 Vénus rencontrera Neptune et vous risquez de faire un mauvais choix.

Capricorne

1er décan, vous recevrez un aspect très léger de Vénus jusqu'au 6 mars, il peut raviver vos sentiments pour votre partenaire ou ami, vous aider à retrouver votre complicité. Mais cette Vénus peut aussi être positive pour vos affaires et surtout pour vos négociations : vous serez convaincant et on ne pourra pas vous dire non si vous avez quelque chose à proposer. Lors d'une vente, par exemple, vous saurez vous y prendre pour que l'on accepte le prix que vous avez décidé.

Verseau

Vénus vous quitte pour votre voisin Poissons, une configuration qui peut se révéler étrange pour vous. En effet, vous aurez besoin d'affection, de preuves d'amour, vous qui semblez toujours assez détaché de toute démonstration. Cela dit, c'est peut-être votre partenaire qui aura des " besoins " que vous devrez combler. Toutefois, cette conjoncture peut aussi être favorable à vos finances et vous voir recevoir une somme sur laquelle vous comptez pour effectuer un achat ou un paiement en attente.

Poissons

Il y a une semaine, le Soleil entrait dans votre signe, aujourd'hui c'est Vénus et bientôt ce sera Jupiter. Votre 1er décan est très gâté par les astres cette année à moins que votre Soleil de naissance ne reçoive des aspects difficiles, et encore. Avec Vénus chez vous, vous rechercherez l'amour partout où vous pouvez le trouver, autant chez les humains que chez les animaux ou dans la religion. Vous donnerez cependant plus que vous ne recevrez ; c'est en tout cas l'impression que vous aurez.