L'horoscope du 25 février 2020

publié le 25/02/2020 à 05:30

Bélier

Né après le 9 avril, c'est vous qui recevez Vénus à présent, chez vous, mais elle est en dissonance avec Pluton et vous pourriez souffrir de l'insensibilité de votre partenaire. Ou c'est vous qui serez, provisoirement, inaffectif et froid avec l'autre, ou alors très jaloux et possessif. Vous serez excessif mais c'est peut-être parce qu'il ou elle vous aura provoqué. En réalité, vous réagirez trop vite, sans analyser ni critiquer ce que vous ressentez et qui devrait l'être.

Taureau

Né entre le 8 et le 12 mai, un bon aspect de Jupiter et Neptune pourrait vous avoir offert une occasion quasi-inespérée de prendre la place de quelqu'un qui est parti. Je pense que ça se passe au travail, évidemment, et il peut ne s'agir que d'un remplacement provisoire. Il n'empêche que vous êtes satisfait car c'est le signe qu'on vous trouve compétent et que vous avez bonne presse auprès de vos supérieurs. Mais côté argent, pas sûr que vous obteniez quelque chose en plus.

Gémeaux

A votre tour, si vous êtes né après le 10 juin, de recevoir de rapides bons influx de Vénus qui disent que vous pourrez bénéficier d'une aide, ou que vous-même rendrez service. Dans ce cas, ne vous attendez pas à un retour, en tout cas pas dans l'immédiat : Vénus en Bélier a tendance à l'égoïsme et la personne à qui, éventuellement vous rendrez service, pensera que c'est naturel et que ça lui est dû. La prochaine fois, vous lui direz non.

Cancer

Le 3ème décan est concerné cette semaine par une dissonance entre Vénus et Pluton, qui pourrait générer de la jalousie de la part d'un collègue ou de l'un de vos proches. Vous en serez un peu estomaqué car cette personne n'a aucune raison de vous envier de la sorte. Cela dit, vous-même pourriez avoir des élans de jalousie auxquels vous accorderez trop d'importance : ne vous focalisez pas sur ce que vous pensez être des preuves de trahison : vous pouvez vous tromper.

Lion

Si le 3ème décan est le favori de la semaine, le 1er est moins bien servi, mais ne le prenez pas mal. Vous pouvez changer les choses en vous montrant un peu plus consensuel. Avec Mars dans votre secteur du travail et du quotidien, vous êtes un peu trop entier et parfois exigeant, ce qui peut gêner vos relations avec ceux qui vous entourent, autant au travail d'ailleurs que dans la vie privée. Si vous parvenez à prendre la sensibilité de vos interlocuteurs en compte, vous procéderez autrement.

Vierge

Le Soleil, Mars et Uranus sont en phase avec vous, 1er décan, alors la rétrogradation de Mercure peut vous être utile parce qu'elle vous empêche d'aller trop vite en besogne. Par exemple, vous pourriez brûler les étapes sur un projet alors qu'il faut peut-être y réfléchir davantage et y apporter un petit changement qui fera toute la différence entre un projet qui marche et un projet qui marche à moitié. Mais vous y verrez plus clair après le 16 mars.

Balance

Né après le 12 octobre, la dissonance qui se prépare entre Vénus et Pluton pourrait faire remonter des sentiments que vous aviez refoulés parce que vous les jugiez négatifs. Ou, si vous avez un schéma relationnel répétitif, il n'est pas exclu que vous en ayez une manifestation cette semaine, mais ce sera très rapide et passager. Il pourrait aussi être question de jalousie, de possessivité et même de manipulation dans certains cas, tout cela venant d'un partenaire affectif ou professionnel.

Scorpion

Né en octobre, Mars et Mercure sont en phase avec vous : vous avez des choses à dire. Le problème c'est que Mercure est rétrograde et qu'il ne faut pas parler maintenant. Pour une raison ou pour une autre, vous êtes contraint de garder ce que vous avez sur le coeur, parce que vous savez que ça peut provoquer des réactions peu souhaitables. Mercure ne sera plus rétrograde après le 10 mars, si vous pouvez attendre jusque-là, ce serait bien !

Sagittaire

Né en novembre, vous vous sentez plus vulnérable en ce moment, mais ne réagissez pas en vous endurcissant trop, vous paraîtriez totalement insensible et sans empathie. C'est une réaction de défense appropriée, bien sûr, mais comme vous ne faites rien à moitié et même que vous en faites généralement un peu trop, ça ne sera peut-être pas bien vécu par ceux qui vous entourent. Donc, accordez-vous le droit de vous sentir un peu plus fragile que d'habitude.

Capricorne

Né après le 13 janvier, la présence chez vous de Pluton et Saturne peut vous obliger à changer totalement un système de valeurs auquel vous étes attaché depuis toujours. C'est une conjoncture qui va se défaire provisoirement à partir du 22 mars avec l'entrée de Saturne en Verseau, mais elle reviendra chez vous de juillet à décembre, peut-être parce que vous aurez encore besoin de temps pour effectuer ce changement, particulièrement difficile pour certains.

Verseau

A partir d'aujourd'hui, Vénus sera en harmonie avec votre 3ème décan, tous vos échanges devraient être positifs ; il peut s'agir d'échanges amoureux ou de transaction financière. C'est-à-dire que certains vont envoyer/recevoir des SMS excitants, alors que d'autres pourraient toucher rapidement une petite somme qui serait le fruit d'une transaction commerciale. Mais Mercure étant toujours rétrograde, il se peut qu'on ait oublié une partie de la somme.

Poissons

1er décan, Mercure rétrograde vous contrarie, mais vous recevez aussi un bon aspect de Mars qui vous dit de solliciter un ami, une relation, voire un spécialiste pour vous aider. Quelle que soit la question qui vous tracasse, cette personne vous incitera à ne pas trop vous fixer dessus et à accepter qu'il y ait un délai. Par ailleurs, 3e décan, les influx de Vénus sont pour vous (né avant le 16/3) et vous pourriez recevoir de l'argent ou faire un achat.