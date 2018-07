L'horoscope du 25 février 2018

publié le 25/02/2018 à 06:34

Poissons

Un bon dimanche pour vous, la Lune est en harmonie, ce qui veut dire que vous vous acceptez, vous vous aimez davantage. Du coup, les autres font tout pareil. Il est vrai que Mercure, le Soleil, Vénus, Neptune occupent votre signe et vous envoient mille signaux qui éclairent votre vie, grâce aux influx à la fois lunaires et solaires (les deux planètes les plus importantes, les deux luminaires). Seuls certains, nés autour du 8 mars pourront se plaindre d'un parent ou d'un conjoint de mauvaise humeur.

Bélier

Des hauts et des bas de l'humeur pour un dimanche où vous resterez chez vous, en famille, alors que vous auriez envie de partir loin, de prendre la clé des champs. Mais peut-être le ferez-vous ? Après tout, il y a les vacances pour les zones B et C ! Toutefois, vous ne serez pas très nombreux à pouvoir partir, les vacances de février pouvant se révéler onéreuses, surtout si vous aimez aller au ski ! De toute façon, les planètes en Poissons, en ce moment, sont plus dans la réflexion que dans l'action.

Taureau

Vous aussi, vous aimerez ce dimanche où vous pourrez vous occuper comme vous le désirez, sans aucune contrainte à supporter. Peut-être partez-vous en vacances ? En tout cas, vous aurez besoin de bouger et si vous ne partez pas, vous aurez rendez-vous avez des amis ou ferez mille choses chez vous, voire une grande promenade en solitaire ou à deux au sein de la nature, l'endroit au monde où vous vous sentez le mieux. A l'exception des bras de votre chéri/e.

Gémeaux

Un petit conseil pour ceux qui sont nés vers le 4 juin, Mercure est conjointe à Neptune, surtout vérifiez ce qui est écrit et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. L'erreur peut autant venir des autres que de vous, et il peut aussi y avoir une volonté de la part d'un proche (un enfant adolescent ?) de vous manipuler. Il faudrait vous montrer très ferme, mais c'est peut-être une chose que vous ne savez pas faire ? Né autour du 9 juin, il y a un sacré orage dans l'air.

Cancer

La Lune passe ce dimanche chez vous et fait de bons aspects : vous serez d'une humeur de rêve et votre imagination, votre créativité n'auront aucune limite. Tout ce que vous ressentirez sera décuplé par la conjoncture, la Lune représentant précisément votre vécu. Cela n'exclut pas, comme à chaque fois que l'astre lunaire passe par votre signe (tous les mois), des hauts et des bas de l'humeur dus à des maux de ventre ou une mauvaise digestion.

Lion

Vous serez à la fois présent et absent, perdu dans vos pensées, donc inattentif à vos proches et, encore une fois, vous vous en voudrez de ne pas être parfait. Cette volonté d'être le meilleur, de correspondre en tout point à ce que vous croyez que les autres attendent de vous est commune à tous les membres du signe. D'un côté c'est positif pour la vie sociale, mais dans la vie intime cela peut créer des rapports parfois difficiles avec ceux que vous aimez, qui ne vous en demandent pas tant.

Vierge

L'amitié sera votre roue de secours aujourd'hui, les astres n'étant toujours pas en phase avec vous. Mais dites-vous bien que c'est transitoire, ça ne durera pas. Né autour du 6 septembre, c'est Mercure et Neptune conjointes qui vous empoisonnent la vie depuis deux ou trois jours car vous ne savez pas quoi penser de ce qu'on vous a dit ou de ce que vous avez entendu. Mais vous aurez quelqu'un près de vous en ce dimanche et il/elle peut vous éclairer par ses explications ou ses conseils.

Balance

Je dois, il faut, c'est mon devoir, voilà le langage que vous vous tiendrez aujourd'hui. Vous vous créerez des obligations que vous pourriez très bien reporter. Mais vous vous direz que c'est une question de temps, qu'aujourd'hui vous en avez alors que ce n'est pas le cas les autres jours. Cela dit, vous pouvez aussi avoir à prendre de l'avance dans un travail parce que vous allez partir en vacances... A moins que vous n'emportiez ce travail avec vous en vacances.

Scorpion

Un bon dimanche pour vous aussi, la Lune occupant le Cancer un secteur de voyages, vous allez forcément pouvoir vous échapper, réellement ou en pensées. Vous changer les idées, c'est pile ce dont vous avez besoin même si la conjoncture est très bienveillante à votre égard pendant la période Poissons. Attention cependant à ne pas vous montrer exagérément flatteur avec l'un de vos proches : il ne vous croirait pas et prendrait cela, au contraire, pour une moquerie.

Sagittaire

Vous ne saurez pas pourquoi, parce que ce n'est pas dans votre nature, mais vous serez vaguement inquiet ; cela restera à l'arrière-plan, mais ce sera là. Peut-être que ce sont des mouvements financiers qui vous préoccuperont, le fait que vous ayez dû sortir une grosse somme ou que vous allez la sortir... Cela vous ennuiera peut-être aussi demain, mais après vous n'y penserez plus ! Sauf si vous avez un impayé : trouvez un arrangement pour retrouver la paix de l'esprit.

Capricorne

Saturne est activée par l'opposition de la Lune et si vous êtes de décembre, vos humeurs seront moroses, mais vous trouverez le moyen de penser à autre chose. C'est ce qu'il y a de mieux à faire quand on est assiégé par des pensées pessimistes ou quand on a un gros problème à régler. Autre solution, qui soulage parfois énormément : lâcher prise. Vous dire que vous ferez ce qu'il y a à faire, quoi qu'il vous en coûte, moralement ou matériellement.

Verseau

Ce n'est pas une journée très reposante, ni très cool car vous aurez tendance à vous énerver pour des broutilles, des détails que vous monterez en épingle. Mais si vous êtes aussi nerveux c'est peut-être parce que vous partez en vacances ou que vous venez d'arriver sur votre lieu de vacances et que vous êtes pressé de prendre du bon temps. Mais vos proches ne sont peut-être pas aussi impatients que vous et ils traînent : cela a et a toujours eu le don de vous agacer...