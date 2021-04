L'horoscope du 25 avril 2021

publié le 25/04/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si vous devez vous décider concernant un achat ou un placement, la pleine Lune est le bon moment pour le faire car elle vous invite à réfléchir avant d'agir. Je vous l'ai déjà dit, il vous arrive d'agir impulsivement, à l'instinct, et ça peut vous réussir. Mais pas quand il s'agit d'une importante somme d'argent. Vous pourriez par exemple avoir à vous séparer d'un bien et l'avoir mis en vente. Un acheteur peut donc s'être présenté et il va falloir lui donner une réponse par rapport à son offre...

Taureau

C'est une semaine spéciale, avec une pleine Lune demain qui n'est pas du genre à calmer les esprits. Elle est même plutôt du genre à les agiter sérieusement. C'est-à-dire que certaines promesses qui vous tenaient à coeur pourraient ne pas être tenues, ou reportées sine die, et cela vous déstabilisera complètement, surtout si vous êtes du 2ème décan. Vous en serez tout révolté mais en même temps, vous vous direz que cela ne sert à rien, qu'il faut trouver d'autres solutions.

Gémeaux

Vous ne serez pas très impacté par la conjoncture de cette semaine, vous serez plus dans l'observation que dans l'action, peut-être par manque de moyen d'action. C'est en tout cas ce que vous penserez, que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour ceux qui sont furieux ou révoltés par un événement qui est peut-être assez banal pour vous. Vous les comprendrez, vous serez en empathie avec eux (surtout 2ème décan jusqu'à jeudi), et ça vous pouvez le leur dire, éventuellement.

Cancer

2ème décan, vous êtes mis en avant par la conjoncture cette semaine et surtout par la pleine Lune de demain qui vous donne de l'espoir, contrairement à d'autres signes. Certes, vous serez peut-être également sujet à la révolte, vous crierez votre besoin de liberté, mais en même temps vous constaterez que pour vous, ça ne va pas si mal que ça et que si vous êtes patient, si vous savez attendre, vous y gagnerez. Et c'est en effet ce qui va se passer très bientôt, une proposition inattendue peut vous être faite.

Lion

Ce n'est pas la pleine Lune de demain qui va remettre de l'ordre dans votre vie, 2ème décan. Cependant, il n'y a pas non plus de quoi désespérer, soyez patient. Il semble que des promesses ne sont pas tenues, mais ce n'est que partie remise... Cependant, le temps presse semble-t-il, certains se sentent acculés, en particulier nés début août. La pleine Lune vous invite à trouver une idée, une sorte de plan B, pour ne plus avoir à subir les décisions changeantes de vos supérieurs ou de l'exécutif.

Vierge

Il y a de l'imprévu dans votre vie cette semaine si vous êtes du 2ème décan. Et de l'imprévu qui ne vous dérangera pas car il vous ouvrira de nouveaux horizons. C'est déjà en cours depuis quelque temps, ce n'est peut-être pas nouveau pour vous (surtout né autour des 2, 3 septembre), mais justement il peut y avoir du nouveau à travers une information que vous entendrez ou qu'un proche vous donnera et qui sera plutôt douce à votre oreille. Ne cherchez pas à contrôler les choses, laissez la vie prendre le volant.

Balance

La pleine Lune de demain, déjà active aujourd'hui, devrait concerner vos finances, et l'instabilité dans laquelle vous êtes dans ce domaine, surtout 2ème décan. Il semble que l'économie du pays en général ne se porte pas bien pour les raisons qu'on connaît, et il semble aussi que cela vous retombe dessus... Mais ce sont peut-être des projections que vous faites dans votre tête, des projections négatives et rien ne permet d'affirmer que vous avez raison d'envisager la situation de cette manière.

Scorpion

La Lune, dans votre signe, se trouvera demain opposée au Soleil et à d'autres astres. Appuyez-vous sur votre formidable force de résistance pour ne pas lâcher prise. Maintenant, est-ce dans votre intérêt de résister ? Je m'adresse au 2ème décan en particulier qui se trouve dans une situation instable sur le plan relationnel et qui se demande ce qu'il doit faire. Normalement, le but de la pleine Lune c'est de vous éclairer, de vous voir plus conscient et lucide, mais cela ne vous arrange pas !

Sagittaire

Les choses bougent dans votre milieu professionnel, les méthodes changent, vous pouvez avoir une sensation de désordre, mais vous saurez vous y adapter, c'est votre force. Cependant, la conjoncture et surtout la nouvelle Lune sont un peu raides et vous vous poserez beaucoup de questions, vous ne saurez pas trop quoi penser ni quoi faire. En tout cas, évitez de vous tirer une balle dans le pied en voulant trop bien faire, ce qui serait le cas pour le 2ème décan.

Capricorne

En ce qui vous concerne, la future pleine Lune est un bon cru, surtout pour le 2ème décan. Vous êtes entré dans un processus qui vous conduit vers un renouveau, et vous en aurez des indices, voire des preuves, avec la PL. C'est comme une locomotive qui met du temps à accélérer, aussi ne vous attendez pas à une évolution soudaine, mais à quelque chose de très progressif, avec des moments où ça avance vite et des moments de stagnation qui ne doivent pas vous inquiéter.

Verseau

Cette pleine Lune de demain ne sera pas mémorable, elle met l'accent sur un schéma répétitif, et sur une dépendance dont vous devez vous débarrasser. C'est quelque chose que vous avez hérité du passé, des manques qui ont été les vôtres et que vous aviez un peu oubliés parce que la vie vous a permis de les combler pendant longtemps. Vous n'avez pas été en manque de sécurité et de stabilité intérieure, mais il semble que c'est revenu, notamment pour ceux de début février.

Poissons

D'intéressants contacts sont au menu ces jours-ci pour ceux nés début mars. Vous avez un projet en tête ? C'est le moment d'en parler et de faire bouger les choses. Si vous attendez que cela se fasse tout seul, vous n'avez aucune chance. La PL vous dit de vous remuer, de vous renseigner ou de faire les papiers nécessaires. Il est possible que vous songiez à changer de région, à aller voir ailleurs comment ça se passe, et ça pourrait être une bonne idée si vous cherchez du boulot, par exemple.