L'horoscope du 25 août 2018

publié le 25/08/2018 à 08:07

Bélier

Si vous êtes natif du 3ème décan, vous avez certainement un projet en tête, même mineur. Or, Mars vous envoie une dissonance qui risque de contrarier vos plans. Il peut s'agir d'une soirée annulée, d'un ami qui se décommande, et comme vous le constatez ce n'est pas d'une importance capitale. Mais pour certains d'entre vous, cela peut correspondre à un questionnement par rapport à votre avenir professionnel, et à une difficulté à vous entendre avec votre hiérarchie.

Taureau

Un petit stress, mais juste pour ceux qui sont nés après le 6 mai. Vous vous imposerez une obligation et du coup, votre journée ne sera pas très plaisante. Il faudra peut-être rendre des comptes à quelqu'un, ce que vous détestez faire, ou encore vous occuper d'une personne qui vous a demandé de l'aide avec insistance ; or, plus on vous demande, moins vous avez envie de faire ! Il faut que ce soit vous qui décidiez et là, ce n'est plus du tout une contrainte.

Gémeaux

Vous surfez toujours sur la bonne vague, 3e décan aujourd'hui, et même si vous êtes sur la route du retour, vous aurez envie de profiter de chaque instant. Mais le 2ème décan n'est pas mal non plus, grâce au bon aspect entre Vénus et Mercure ses pensées sont très agréables et parfois même un peu trop par rapport à la réalité ! Né autour du 7 juin, la dissonance déstabilisante de Neptune est toujours là et elle est accentuée par Jupiter. Difficile de trouver votre voie dans tout ça...

Cancer

Le 3e décan est sensible à l'opposition de Mars qui lui met des bâtons dans les roues. Rien n'avance, mais cela va vite s'améliorer après le 11 septembre. Essayez de ne pas faire monter la sauce, surtout s'il y a un rapport de force avec quelqu'un. Il vaudrait mieux, dans votre intérêt, que vous trouviez un terrain d'entente, et si vous avez une petite concession à faire, n'hésitez pas trop. Vous finirez par vous rattraper d'une autre manière.

Lion

C'est une journée que vous devez consacrer aux autres : soyez à leur écoute et surtout faites un petit effort pour ménager la susceptibilité de vos proches. Souvent vous n'y faites pas très attention, tout préoccupé que vous êtes de faire passer votre message ou de prouver à l'autre que vous avez raison. Normalement cela ne devrait concerner que le 3ème décan, le 2ème étant toujours sous les bons influx de Vénus et de Mercure. Quant au 1er, rien ne progresse pour le moment.

Vierge

Vous serez persuadé que tout est urgent et vous mettrez vos nerfs à rude épreuve en vous précipitant pour faire des rangements ou mettre votre courrier à jour. Votre but sera que rien ne traîne pour que vous puissiez ensuite vous reposer ; mais êtes-vous vraiment capable de vous reposer et le ferez-vous ? Pas sûr ! Il faut en fait que quelqu'un vous y oblige, et ce sera le cas demain. Mais aujourd'hui, vous ne pourrez rien laisser au hasard, tout devra être nickel.

Balance

Au tour du 3ème décan de se sentir en beauté et de séduire tout le monde. Sauf né les 22, 23 octobre : une dissonance de Mars vous voit fiévreux ou furieux. Fiévreux parce que vous aurez attrapé un petit virus qui a eu la mauvaise idée d'être résistant aux traitements et furieux parce que vous pouvez avoir des raisons d'en vouloir à un membre de votre entourage qui se permet d'empiéter sur votre territoire d'une manière très sans-gêne.

Scorpion

3e décan, Mars reprendra une marche directe autour du 28 août, ceux de la fin du signe pourront alors démarrer un petit job, du temporaire qui peut être définitif. Vous pouvez en effet être engagé pour un travail intérimaire qui se terminera en proposition de contrat car on aura apprécié votre sérieux et vos compétences. Il se peut aussi qu'un petit déplacement que vous êtes obligé de remettre puisse se faire après cette date (né autour des 21, 22 novembre surtout).

Sagittaire

Vous êtes peut-être de ceux qui bougent ce week-end, mais pas que physiquement. Ça peut aussi bouger dans votre tête où vous aurez mille idées à l'heure. Vous disposerez aussi d'une sorte de don d'observation qui vous sera très utile pour détecter et anticiper les problèmes, que ce soit sur la route si vous conduisez, ou dans vos relations avec vos proches. Il y en a un, notamment, qui est particulièrement sensible et susceptible et vous devez le/la ménager.

Capricorne

Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de calcaire si vous êtes né en fin de signe. Vous vous sentez égratigné par une blessure d'orgueil, que vous avez du mal à digérer. En effet, c'est le fait de Mars qui est toujours rétrograde et ce jusqu'au 28 août et qui est donc active, mais de manière souterraine. Et comme elle se trouve dans votre signe, c'est vous qui êtes directement concerné par ce que vous vivez comme une agression et vous ne savez pas comment vous en défendre.

Verseau

La Lune est encore chez vous, elle accentue votre perfectionnisme, votre tendance à vouloir tout contrôler. Mais c'est une manière d'évacuer vos angoisses. Car ne le niez pas, vous êtes un signe qui s'angoisse facilement, voire qui a des attaques de panique incompréhensibles. Et il est vrai qu'en contrôlant le monde extérieur on peut légitimement penser qu'on contrôle aussi son monde intérieur, mais ce n'est hélas pas toujours le cas et les angoisses sont là malgré tout !

Poissons

Gare à la distraction et aux actes manqués aujourd'hui, vous n'aurez pas tout à fait la tête sur les épaules et vous risquez d'égarer voire de perdre quelque chose. Vous ferez des efforts pour être attentif puisque vous voilà prévenu et avec un peu de chance il n'y aura pas de problème. Mais vous pouvez aussi oublier quelque chose à la maison en partant au travail, ou même si vous quittez votre lieu de vacances. Mais vous retrouverez très vite ce qui vous manque.