L'horoscope du 24 juillet 2018

publié le 24/07/2018 à 07:37

Bélier

Le 3ème décan, notamment ceux qui sont nés après le 14 avril, se reconstruit après presque 2 ans de troubles et d'instabilité. Une proposition peut être dans l'air pour ceux qui sont nés autour du 14 précisément et qui ont longuement reçu la visite d'Uranus. Nous en avons souvent parlé, vous avez espéré voir votre vie changer grâce à un projet et il est possible que vous ayez dû renoncer. Mais votre vie a repris son cours et il y a de bonnes choses à venir.

Taureau

Écoutez la voix de la raison, 1er décan et ne prenez aucun risque sur le plan professionnel, sauf si vous avez envie de vivre une aventure totalement inédite. Ce n'est pas dans votre tempérament, vous êtes généralement à la recherche d'une stabilité et d'une sécurité. Mais si vous êtes encore jeune, vous pourriez être tenté de prendre votre indépendance et de créer votre propre entreprise, par exemple. Et si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais.

Gémeaux

3ème décan, il est possible qu'on vous ait fait ou qu'on vous fasse une proposition concernant votre travail, mais il va falloir y réfléchir pendant un certain temps. Né autour des 14, 15 juin, vous avez déjà eu envie de bouger l'année dernière mais cela n'a pas pu se faire. A présent, ce qu'on vous offre peut évidemment beaucoup plus vous intéresser et comporter des avantages à la fois financiers et de progression dans votre carrière (à partir de septembre).

Cancer

En dépit des vacances, vos affaires prennent un bel essor et c'est grâce à la bonne réputation que vous vous êtes faite depuis quelques mois. Et ça continue ! Vous serez sous la bienveillante protection de Jupiter jusqu'en septembre, et même si vous êtes loin, vous mènerez vos affaires de main de maître. 3e décan, né autour du 16 juillet, une discussion sans fin pourrait finir par vous énerver. A moins que vous ne soyez en stage quelque part et qu'il y ait un petit souci à gérer.

Lion

Dans votre signe, le Soleil et Uranus sont fâchés, il y a de la rébellion dans l'air. Vous devriez éviter de sortir de vos gonds, ce n'est pas bon pour votre santé. Même si on vous provoque (1er décan, né ces jours-ci), l'idéal serait de rester le plus zen possible, sinon vous allez faire grimper votre tension, ou accentuer les tensions extérieures qui sont déjà là. 3e décan, une harmonie Lune/Mercure est favorable à d'agréables relations avec vos proches ou vos enfants ados.

Vierge

Méfiez-vous de la dissonance Vénus/Neptune jusqu'à vendredi si vous êtes du 2e décan. Autant sur le plan amoureux que du côté des finances, restez prudent. Vous devez être objectif si vous ne voulez pas vous " faire avoir " et être dans la désillusion. Vous avez peut-être attribué beaucoup de qualités à quelqu'un et vous vous apercevez qu'il ou elle n'en a aucune. Et pire, cette personne profite et abuse même de vous. Notamment né autour du 9 septembre.

Balance

Les remous créés par le Soleil et Uranus ne semblent pas vous atteindre, sauf si un ami est pris dans ces remous 2e décan et qu'il/elle fait appel à vous. Vous serez rempli de compassion et votre besoin de vous occuper de l'autre et même de le soigner étant accentué par la conjoncture (opposition Vénus/Neptune), vous serez là si on a besoin de vous. Cette tendance est mise en avant ces jours-ci, mais ce sera la tonalité générale pendant la période Lion.

Scorpion

La dissonance Soleil/Uranus s'adresse à vous 1er décan et crée situation aléatoire que vous avez du mal à supporter. Cela se passe dans le domaine relationnel. Votre couple peut être sujet à une importante remise en question, à moins que vous n'ayez des signaux très clairs qui indiquent que quelque chose ne va pas. Surtout ne les ignorez pas et allez au-devant d'une explication avec votre partenaire, et cela même s'il s'agit d'un partenaire professionnel.

Sagittaire

Les rayons solaires, teintés de révolte, sont en harmonie avec vous et vous donnent envie, plus que jamais, de vous libérer de toute forme de contrainte. Il peut être question d'une contrainte liée à une relation mais aussi, le Soleil étant en dissonance avec Uranus, d'un traitement dont vous ne voulez plus. Ne prenez aucune décision sans avoir consulté votre médecin et quel que soit votre état de santé n'arrêtez aucun traitement sans avis médical. Même si on vous " vend " quelque chose de supposé plus naturel.

Capricorne

Avis à ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne, Uranus s'active ces jours-ci et vous laisse entrevoir ce que vous pouvez espérer obtenir d'ici quelque temps. Certes Saturne peut immobiliser certains d'entre vous, leur donner le sentiment un peu désespérant que rien ne bouge. Mais Uranus, qui représente vos progressions va peu à peu changer la donne. Il va y avoir du nouveau et même si c'est un peu aléatoire, vous serez content de votre évolution.

Verseau

Avis à ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne, Uranus s'active ces jours-ci et vous laisse entrevoir ce que vous pouvez espérer obtenir d'ici quelque temps. Certes Saturne peut immobiliser certains d'entre vous, leur donner le sentiment un peu désespérant que rien ne bouge. Mais Uranus, qui représente vos progressions va peu à peu changer la donne. Il va y avoir du nouveau et même si c'est un peu aléatoire, vous serez content de votre évolution.

Poissons

2e décan, né avant le 7 mars, vous avez la cote en ce moment ! Vos vacances sont réussies pour les uns, vos affaires prennent de l'ampleur pour les autres. Né autour du 4 mars surtout, vous avez la chance avec vous et il faut en profiter, saisir les occasions qui passent et qui ne reviendront pas. Il se peut que vous gagniez mieux votre vie, alors ne dépensez pas votre argent, mettez-en de côté pour les périodes moins fastes ; faites la fourmi, pas la cigale !