L'horoscope du 24 janvier 2021

publié le 24/01/2021 à 05:30

Bélier

Le Soleil, Saturne et Jupiter, plus la Lune, vous envoient de bons aspects, notamment natif de mars. Vous êtes en marche pour concrétiser vos projets, et si vous n'en avez pas encore ça ne devrait pas tarder. Quoiqu'il ne vous reste que la semaine prochaine, 1er décan, pour vous saisir des occasions que Jupiter sème sur sa route. A partir du 1er février, ce sera au tour du 2e décan d'en profiter, mais je suis sûre que vous sentez déjà ses influx chanceux et très amicaux.

Taureau

3e décan, il a été question de Mercure hier, aujourd'hui c'est Vénus qui s'installe en bon aspect avec vous. Vous réussirez tous vos rendez-vous, n'ayez aucune crainte. On a vu qu'avec Mercure vous pouviez aussi avoir une sorte d'examen à passer, ou quelque chose d'officiel à demander, et les influx de Vénus aidant, vous ne pouvez pas passer à côté et rater quoi que ce soit. Vénus vous donne confiance et c'est grâce à cette confiance que vous réussirez.

Gémeaux

La Lune étant encore chez vous, 2e décan, il se peut que vous soyez bien entouré, que vous puissiez profiter de l'instant présent et de tous les plaisirs de la vie. Ne pensez pas à l'avenir, sauf s'il est prometteur, et amusez-vous sans arrière-pensée, ou discutez avec vos proches des sujets qui vous tiennent à coeur. Et comme vous êtes de ceux qui s'intéressent à tout, il n'y a aucun sujet sur lequel vous ne trouverez rien à dire. Parfois, vos connaissances peuvent épater les autres.

Cancer

Dès aujourd'hui et jusqu'au 1er février, Vénus s'oppose à vous et va à la rencontre de Pluton. 3e décan, vous serez sous le charme d'une très forte personnalité. Quelqu'un qui a du pouvoir sur vous et qui en abuse peut-être... Une histoire qui dure, malgré les difficultés qu'elle vous cause. Mais il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un à qui vous ne pourrez pas résister et à qui vous donnerez trop de pouvoir. Prenez le temps de bien le/la connaître avant d'aller plus loin.

Lion

Jusqu'au 29 janvier, Mars et Jupiter vous regardent de travers et si vous êtes né début août, vous êtes injustement traité par un partenaire, affectif ou professionnel. Vous êtes en colère, ou on est en colère contre vous et vous ne pouvez pas l'ignorer car cela fait du bruit ! Vous avez besoin de faire respecter vos droits, vos volontés, et il y a beaucoup de personnes de mauvaise foi autour de vous. Par ailleurs, 3ème décan, Mercure vous propose une tentative de conciliation jusqu'à samedi prochain.

Vierge

3e décan, vous pourriez être sensible aux bons influx que Vénus vous envoie jusqu'au 1er février. Ils sont rapides, mais ils seront valorisants et même flatteurs. On vous fera des compliments qui vous toucheront, ou alors vous lirez dans le regard des autres qu'ils vous apprécient, voire vous envient ! Les relations avec les enfants sont également au 1er plan avec Vénus, vous sentirez davantage qu'ils vous aiment ou c'est vous qui serez plus affectueux avec eux.

Balance

Alors que vous avez été tellement défavorisé ces dernières années, voilà que votre heure est venue et que vous allez manger votre pain blanc, comme on dit. Le 1er décan est en plein dedans et cela va durer toute l'année, le 2e décan commence à sentir le vent tourner en sa faveur et, en dépit de la dissonance de Pluton qui restera à l'arrière-plan, le 3e décan aura lui aussi droit à une période chanceuse, créative, où vous pourrez exprimer ce que vous avez de meilleur en vous (à partir du mois prochain).

Scorpion

3e décan, vous profiterez de Vénus jusqu'au 1er février. Vous serez charmeur et très " flirt ", certains ayant besoin de retrouver des sensations de leur adolescence. Mais même si cela vous amuse, la réalité reprendra rapidement le dessus et vous serez conscient des responsabilités qui sont les vôtres vis-à-vis de vos proches. Vous avez voulu les oublier un jour ou deux, mais pour beaucoup d'entre vous l'adolescence est loin et la faire revivre n'est peut-être pas une si bonne idée que ça...

Sagittaire

Vous n'êtes pas toujours facile à vivre dans l'intimité, mais quand vous êtes en société vous êtes l'être le plus charmant et le plus communicatif qui soit. Et ce sera le cas aujourd'hui, vous saurez distraire ceux qui seront en votre compagnie ! Ce qu'on peut vous reprocher dans l'intimité, vous savez très bien de quoi il s'agit : on peut compter sur vous jusqu'à un certain point, ou pendant un certain temps... En revanche, briller en société, vous saurez le faire toute votre vie.

Capricorne

3e décan, si Mercure accentue votre esprit critique, Vénus arrive chez vous et atténue votre mordant. Elle dit aussi que vous serez aimé si vous faites preuve de plus de douceur et d'attention vis-à-vis de ceux qui vous entourent. Toutefois, selon votre thème de naissance, vous pouvez aussi voir un schéma que vous connaissez bien se répéter : la peur de l'abandon peut vous inciter à faire une erreur, et votre orgueil aussi. Ne les laissez pas gâcher votre relation à l'autre.

Verseau

A partir de mardi, Mars ne sera plus en dissonance avec vous, ça fait une de moins et surtout, vous aurez le sentiment que la vie au quotidien est moins difficile. Vous vous irriterez moins et serez moins sensible à l'agressivité des autres. Jupiter sera conjointe à ceux de la fin du décan (28, 29, 30 janvier) qui pourraient avoir une belle opportunité à saisir, une chance de réussite ; mais il est possible que cela soit déjà arrivé. N'empêche que vous en êtes encore très content

Poissons

Bonne nouvelle pour le 3e décan, ceux nés après le 10 mars, Vénus vous envoie de très amicaux influx, et il en sera de même la semaine prochaine. Des retrouvailles ? Un ou une vieille amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait se manifester, à moins que vous n'ayez prévu de vous revoir. En tout cas, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas appelé l'un de vos proches depuis longtemps, prenez de ses nouvelles, n'attendez pas que ce soit lui/elle qui le fasse.