L'Horoscope du 24 février 2021

publié le 24/02/2021 à 05:30

Bélier

De bien meilleure humeur qu'hier, vous ferez tout pour qu'on le remarque. Vous essayerez de communique votre optimisme mais ceux qui vous entourent ne seront pas sur la même longueur d'ondes. Vous ne verrez que des mines renfrognées ou exaspérées autour de vous et j'espère que cela ne douchera pas votre volonté d'être positif. Cela dit, avec le Soleil en Poissons, signe d'Eau, vous trouverez les autres trop sensibles et manipulables ! Seul le 2ème décan peut avoir une satisfaction amicale ou entretenir un espoir.

Taureau

Une vieille connaissance pourrait vous faire un petit coucou mais il n'est pas sûr que cela vous fasse plaisir. Des souvenirs peu agréables semblent être reliés à cette personne. A moins que d'avoir de ses nouvelles ne vous perturbe parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu des moments que vous n'avez pas oubliés. Cela concerne surtout ceux du 1e décan, qui peuvent aussi être remués parce qu'une situation qu'ils connaissent bien se répète : quelque chose qu'ils appréhendent.

Gémeaux

Une bonne journée se profile, vous recevrez des informations qui vous intéresseront beaucoup et qui seront même enthousiasmantes pour ceux du 2ème décan. C'est encore une fois la rencontre positive entre Mercure et Jupiter qui est en question, elle est activée par la Lune en Lion qui lui envoie des ondes dynamiques. Il peut aussi, éventuellement, s'agir d'une bonne nouvelle générale, sur la situation du pays et son évolution, par exemple. Les dissonances s'éloignent et l'ambiance s'allège.

Cancer

Si vous vous sentez seul et que vous avez grand besoin de chaleur humaine, n'oubliez pas qu'il existe des associations, ou des groupes auxquels vous pourriez adhérer et qui combleraient une partie de votre solitude. Mais cela dépend de votre âge, bien sûr et de votre situation conjugale : vous pouvez être avec quelqu'un et vous sentir seul parce qu'il ou elle ne comble pas vos besoins et semble même les ignorer. Essayez de trouver refuge dans l'amitié, ne comptez pas que sur une seule personne pour vous donner ce dont vous avez besoin, et comptez sur vous aussi.

Lion

Dans votre 1er décan aujourd'hui, la Lune s'oppose à Saturne et se heurte à Uranus. Vous serez donc particulièrement sensible aux courants très opposés qui traversent la société depuis quelque temps. Ces querelles entre ceux qui sont optimistes et ceux qui sont pessimistes sont tellement inutiles à vos yeux ! En outre, vous pourriez vous-même être victime d'un autre genre de querelle au sein de votre entreprise, la direction ayant pris une décision qui divise tout le monde.

Vierge

La discrétion est une de vos principales qualités, on peut se confier à vous sans crainte, vous savez garder les secrets. Mais il vous arrive d'être trop discret, c'est-à-dire qu'on ne fait même plus attention à vous, tellement vous vous faites tout petit. Ce n'est pas une bonne stratégie, autant dans la vie professionnelle que dans la vie privée car on remarque ceux qui se font mousser et pas seulement, comme vous, par la qualité de leur travail. Essayez de vous imposer davantage.

Balance

Une petite chance à saisir aujourd'hui, à moins qu'elle ne vous tombe dessus sans que vous n'ayez rien demandé. Le plus souvent, justement, c'est quand on n'attend rien que les choses arrivent...Toutefois, c'est difficile de ne rien attendre, surtout lorsque les planètes sont en Verseau comme cette année (il y en a encore 4). C'est le signe qui gère précisément l'attente, l'espoir, les projets, mais parfois la vie a de l'humour et ce qui peut arriver de bien ne fait pas partie de ce que vous espérez.

Scorpion

Vous emploierez votre technique habituelle de séduction et il se trouve que cela plaira autour de vous. De toute façon, quelle que soit votre attitude, avec le Soleil en Poissons, vous ne pouvez que séduire (1er décan). Toutefois, cela ne marchera pas avec tout le monde, malheureusement ! En effet, celui ou celle à qui vous tenez le plus ne sera pas sensible à votre charme, votre méthode de séduction ne plaira pas, peut-être parce que, quoi que vous fassiez, il ou elle n'est pas en phase avec vous.

Sagittaire

Au contraire d'hier, vous serez très expansif et extérioriserez tout. Il est vrai que quelque chose vous mettra d'excellente humeur, peut-être que vous aurez eu une bonne nouvelle, ou que vous aurez reçu un document ou une confirmation que vous attendiez. La rencontre entre Mercure et Jupiter est toujours active et de plus en plus même ! Par ailleurs, si cela est possible, vous pourriez être convié quelque part pour retrouver des amis ou des collègues. Mais, selon la situation, cela peut être virtuel...

Capricorne

Il se peut que vous soyez en pleine négociation, soit pour une vente, soit pour un achat (cela dépend de votre ascendant) et si cela a trainé pendant quelque temps, il semble qu'à présent les choses s'accélèrent ; en tout cas si vous êtes du 2ème décan. Ceux de décembre risquent d'être encore ralentis, plus pour très longtemps mais il faut quand même attendre la mi-mars que Saturne ait quitté le 1er décan du Verseau, votre signe voisin qui gère tout ce qui touche à l'argent. Ce sera beaucoup plus rapide alors.

Verseau

Si le 2ème décan a une belle occasion à saisir dans les dix prochains jours, le 1er décan n'est pas à la fête aujourd'hui. Quelque chose crée de l'anxiété en vous et certains peuvent même être angoissés (nés après le 28 janvier), mais il semble que ce sera très passager, quelques heures à peine. 3ème décan, Mars est encore en aspect dynamique avec vous et vous avez le sentiment qu'il faut agir, ou prendre une décision rapide. Mais n'allez pas trop vite en besogne, même si quelqu'un vous pousse à vous décider rapidement.

Poissons

Vous connaissez l'adage : chassez le naturel, il revient au galop ! Et vous aurez beau vous dire que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous serez celui/celle qui volera au secours des autres aujourd'hui, et de vos proches avant tout. 1er décan, cela semble normal quand on voit que Vénus entrera demain dans votre signe : elle est déjà active pour vous, vous incite à aimer tout le monde et à matérialiser cet amour en vous dévouant, en soignant, en étant au service...