L'horoscope du 24 février 2017

publié le 24/02/2017 à 06:16

Bélier

Certes, il y a un gros désordre planétaire qui provoque de fortes de tensions au 3e décan, mais vous serez amicalement entouré et conseillé aujourd'hui. En tout cas, vous serez prêt à accepter qu'on vous aide, ce qui n'est jamais très facile pour l'orgueilleux Bélier, qui aime prétendre qu'il n'a besoin de personne, ce qui est faux ! Né autour du 1er avril, normalement vous devriez passer une délicieuse journée, agrémentée d'une sympathique rencontre.

Taureau

À ceux qui ne changent jamais d'opinion, il incombe particulièrement de bien juger du premier coup, a dit Jane Austen. Pensez-y avant de vous exprimer aujourd'hui. Vous êtes souvent très sûr de vous, de vos idées, vous êtes construit sur des certitudes que rien ne doit remettre en cause. Mais comment évoluer, grandir, se développer sans se remettre en question et repenser ses opinions ? Si vous ne le faites pas, c'est un travail que la vie vous obligera à faire en 2018 (1er décan), et même peut-être avant.

Gémeaux

Alors là, c'est une chouette journée, promis ! Vous saurez créer une bonne ambiance, très conviviale, parce que vous serez positif et que votre humour créera du lien. Vous serez donc très bien entouré, on sera attiré par vous comme par un aimant. Et il y a une mention spéciale aujourd'hui pour ceux qui sont nés autour du 2 juin et qui sont les favoris de Vénus en ce moment : amitiés, projets, espoirs, sont valorisés, ils vous apportent ou vont vous apporter ce que vous en attendez.

Cancer

La vie n'est pas un jardin de roses ces jours-ci si vous êtes né après le 13 juillet. C'est tempétueux, ça secoue dans tous les sens, comme vous l'aviez anticipé. Vous savez très bien que ce qui se passe était prévisible, mais peut-être que vous avez remis le problème à plus tard, ou que vous n'avez pas voulu écouter vos intuitions. En revanche, si vous êtes né autour du 3 juillet, il se passe quelque chose d'important en ce moment concernant votre entreprise, votre boss ou un parent.

Lion

Les autres seront votre essentiel, alors ne faites pas cavalier seul et si on vous demande de l'aide n'ayez pas l'air débordé. Au contraire, proposez un coup de main. Vous en retirerez beaucoup plus de satisfactions que vous ne le pensez.. En outre, si vous êtes né vers les 3, 4 août, le bon aspect que vous envoie Vénus sera activé par la Lune et vous vous sentirez amoureux ; et pas que d'une seule personne, de la vie en général et des petits coups de chance qu'elle vous propose.

Vierge

Votre force, votre puissance sont le plus souvent dans le travail, le domaine où vous vous épanouissez le plus. Ne cherchez pas le bonheur ailleurs. Bien sûr que vous pouvez être heureux sur le plan personnel, rencontrer l'amour, fonder une famille et tout ça... Mais le travail est le fil conducteur de votre vie, c'est lui qui vous permet d'être totalement vous-même, et non comme les autres aimeraient que vous soyez.

Balance

Comme les autres signes d'Air, vous apprécierez cette fin de semaine où règnera une forme de liberté, celle que certains ont chèrement conquise. 1er et 2e décan, les leçons que la vie vous a données ces dernières années portent peut-être leurs fruits et vous vous accordez plus d'autonomie : vous dépendez moins des autres et surtout moins de l'autre. Du coup, vous développez certains traits de votre caractère à la vitesse de la lumière.

Scorpion

Vous serez de mauvaise humeur et alors ? Nous avons tous nos bons et mauvais jours et n'en rendons pas forcément les autres responsables. Parce que le problème est là : si vous gardiez vos humeurs pour vous, en vous demandant avec objectivité ce qui les motive, tout se passerait très bien. Mais non, vous avez besoin de trouver un responsable à l'extérieur de vous, quelqu'un ou quelque chose à blâmer... C'est humain, cela dit.

Sagittaire

Une harmonie Lune/Vénus va vous faire du bien aujourd'hui, surtout si vous êtes de début décembre. Vous vous sentirez bien entouré et accepté. Et c'est quelque chose de très important pour le Sagittaire qui a un besoin vital d'être entouré de personnes qui le considèrent. Or, les récentes dissonances de Saturne ont probablement provoqué le contraire : vous étiez dans un univers hostile, et la vie elle-même pouvait se montrer hostile.

Capricorne

Les bons moments ne sont pas nombreux en ce moment, surtout 3e décan, mais ne vous laissez pas déborder et offrez-vous un petit plaisir aujourd'hui. Quand les choses ne vont pas comme vous le voulez, il faut réagir et si vous n'avez pas de pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur, vous avez au moins du pouvoir sur vous : celui de vous offrir des bonnes choses et de compenser les méchancetés de la vie. C'est une question d'équilibre des forces à rétablir.

Verseau

Vous allez pouvoir jouer les nababs aujourd'hui et faire la preuve de votre générosité. Mais veillez à ce que cela ne fasse pas des autres vos obligés. Vous aurez une légère tendance à la supériorité, tout en étant parfaitement conscient que c'est illusoire et peu durable. Mais bon, vous profitez de bons influx et vous avez raison : on n'en a jamais assez ! Les mieux servis seront incontestablement ceux de début février ; amours, délices et... tout ce que vous voulez.

Poissons

Vous chercherez à trop bien faire, alors n'oubliez pas que le plus petit geste est toujours mieux que la plus grande des attentions, c'est plus touchant. Mais vous n'êtes pas souvent de ceux qui sont dans la mesure, je vous ai dit à plusieurs reprises que vous manquiez de limites et c'est probablement ce qui se passera aujourd'hui. Vous vous sentirez libre de faire comme vous l'entendez, mais demandez-vous avant si ce que vous faites est juste.