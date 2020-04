L'horoscope du 24 avril 2020

publié le 24/04/2020 à 05:30

Bélier

Mercure étant chez vous, 3ème décan, ça va chauffer ce week-end. Veillez à ne pas dire des choses définitives, vous prendriez le risque que cela se retourne contre vous. Mercure est quand même en dissonance avec Pluton, la grande spécialiste des coups fourrés. Vous serez enclin à vous laisser aller à la colère et, ce faisant, à dire des choses qui peuvent faire mal parce qu'elles seront exagérées. Parfois, cela peut même être des " on dit " que vous reprendrez à votre compte, ce qui serait très imprudent.

Taureau

Mercure va embêter tout le monde ce week-end et vous autant que les autres. Vous aurez beau répéter certaines choses à vos proches, personne ne vous écoutera. Ce sera comme si vous parliez dans le vide et si vous envoyez des messages qui demandent une réponse, vous ne les aurez pas. En effet, Mercure se heurte à la fois à Pluton (la négation de tout) et à Jupiter et ce 2ème aspect pourrait vous mettre en colère intérieurement.



Gémeaux

Heureusement que Mercure est en phase avec vous, mais il n'empêche que vous aurez affaire à un ou des interlocuteurs qui n'auront aucune considération pour vous. On vous refusera ce que vous demandez sans même vous donner de raison : vous serez face à un mur. Cela concerne surtout ceux du 3e décan, alors que le 2ème doit toujours se méfier de ses emballements amoureux : il se pourrait que vous soyez tombé sur une planche pourrie.



Cancer

Vous êtes très sensible à la conjoncture du jour si vous êtes du 3ème décan. Active jusqu'à dimanche, elle vous expose à des interlocuteurs qui chercheront la bagarre. Ou c'est peut-être vous qui la chercherez, mais sans en être vraiment conscient... vous ne vous en rendrez compte qu'après avoir vécu ce moment de crise ; en tout cas, vous serez fortement sur la défensive. Cette configuration va durer jusqu'à dimanche et sera assez puissante, mais dès lundi Mercure sera partie ailleurs.



Lion

Il faudra probablement faire la morale à un proche ou à l'un de vos enfants, hélas ce que vous direz rentrera par une oreille et sortira par l'autre, 3ème décan surtout. Vous risquez aussi de ne pas pouvoir joindre quelqu'un à qui vous auriez absolument besoin de parler pour des questions de boulot. Et cela continuera tout le week-end, vous finirez d'ailleurs par ressentir de la colère tant il y aura de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi face à vous !



Vierge

Ce sera volontaire de la part de vos interlocuteurs, ils transformeront tout ce que vous direz et l'interprèteront de travers. Vous trouverez qu'ils se fichent un peu de vous ! Ils resteront fixés sur leurs idées, leurs convictions et rien ne les fera changer d'avis, pas la peine de dépenser votre énergie pour rien. Si une négociation est au programme, votre intérêt sera peut-être de les provoquer, de créer une petite situation de crise, et peut-être que vous obtiendrez ce que vous voulez.



Balance

Votre intérêt, 3ème décan, serait de fuir toute discussion parce que vous aurez beau vous expliquer et être rationnel, on fera exprès de ne pas vouloir entendre vos propos. Vous pourriez autant vous adresser à un frère, une soeur, qu'à l'un de vos enfants en pleine puberté rebelle. Il faut dire quand même que cette année, il se passe des choses en famille qui ne sont pas faciles à vivre et qui provoquent en vous des émotions fortes, déjà ressenties lorsque vous-même étiez ado.

Scorpion

Vous aurez beau chercher une réponse à un problème existentiel, ou demander des conseils autour du vous pour savoir ce qu'on en pense, vous n'en saurez pas plus. Il faut dire que vous tournerez en rond dans votre tête, peut-être même que cette question vous tourmentera, vous créera des angoisses. Mais bon, il est possible aussi que vous exagériez, que vous vous mettiez la tête à l'envers pour quelque chose qui n'a pas de réponse.





Sagittaire

Vous ne devriez pas être sensible à la conjoncture dans la mesure où vous n'en aurez rien à cirer des commentaires que l'on peut faire sur vous et qu'on vous rapportera. Ce messager ne sera pas quelqu'un de bien intentionné et il est donc possible qu'il ne transmette pas les bonnes informations. N'écoutez personne, cela vaut mieux, ainsi vous passerez un bon week-end, surtout 2ème décan. Mais c'est le 3ème qui pourrait être " victime " de ragots un peu ridicules.



Capricorne

Toujours pas de souci pour le 1er décan, très favorisé, mais en revanche le 3ème ne sera pas bien avec lui-même et des pensées négatives agiront sur leur moral, forcément. Essayez de ne pas leur laisser le champ libre et n'écoutez pas les commentaires de la famille sur la situation que vous vivez. Vous avez besoin de vous protéger, même de ceux que vous côtoyez tous les jours. Restez dans votre habituelle tour d'ivoire jusqu'à dimanche.



Verseau

3ème décan, évitez de révéler des informations trop rapidement, vous ne pourrez pas avoir la certitude qu'on vous dit la vérité ; dans ce cas, mieux vaut vous taire. Si jamais ce qu'on vous a dit est faux, cela peut se retourner contre vous et vous supporterez mal d'avoir l'air ridicule. Cela dit, il est possible que l'actualité réserve des surprises et des révélations que vous ne pourrez pas vous empêcher de commenter avec vos proches. Mais n'affirmez rien, restez au conditionnel pour le moment.



Poissons

3ème décan, ne demandez rien ces jours-ci, on vous répondrait immédiatement par la négative. Surtout si votre demande porte sur l'argent, ce sera un non définitif. Peut-être avez-vous abusé de la gentillesse et même des largesses de vos proches ? En tout cas, reculez pour le moment et vous verrez bien comment les choses évoluent. En tout cas, ce n'est pas ce week-end qu'on sera attentif à vos besoins et qu'on vous fera des petits cadeaux, n'attendez rien.