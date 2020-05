L'horoscope du 23 mai 2020

publié le 23/05/2020 à 05:30

Bélier

1er décan, vous avez peut-être dépassé vos limites, reposez-vous. Mais 2ème décan, tout vous semble intéressant et prometteur en ce moment, surtout côté sentiments. Je vous en ai déjà parlé, il semble qu'une relation complice s'est installée et vous aviez du mal à y voir clair ces derniers temps. C'est encore le cas puisque Vénus est toujours en dissonance avec Neptune, mais cette dissonance disparaîtra la semaine prochaine.

Taureau

Si vous êtes né fin avril, c'est peut-être ce week-end que vous allez prendre une décision drastique concernant votre avenir, que ce soit personnel ou professionnel. Mars active Uranus, laquelle est conjointe à votre Soleil et ce n'est pas toujours facile à vivre, cela dépend de votre thème natal et de votre ascendant. Toujours est-il que vous avez peut-être besoin de prendre ou de reprendre une liberté qui vous a été confisquée.

Gémeaux

Vénus est de retour dans votre 2e décan, toujours en dissonance troublante avec Neptune et si vous avez un choix à faire, ce n'est pas du gâteau. Patience jusqu'à jeudi. Vénus sera toujours rétro, mais ne sera plus en dissonance avec Neptune, ce qui ne vous empêchera pas de bien réfléchir et même parfois de vous prendre la tête sur ce choix que vous avez à faire. Vous pourrez le faire à partir de juillet.

Cancer

À une petite chose l'inquiétude donne une grande ombre dit un proverbe suédois, aussi essayez de calmer votre imagination, la réalité est déjà bien assez contrariante, surtout 3ème décan. Deux planètes s'opposent à vous, mais Saturne rétrograde va bientôt les rejoindre et vous savez très bien que le ou les problèmes que vous avez eus en début d'année ne sont pas résolus ; ils vont se représenter bientôt et c'est en fin d'année que vous y verrez plus clair, voire début 2021.

Lion

Ce week-end donne la priorité à l'amitié et à l'entraide, on vous sollicitera peut-être. Mais il se peut aussi que vous soyez créatif, surtout pour distraire vos proches. Par ailleurs, vous adorez jouer à tout, même aux jeux d'argent, et souvent vous gagnez car vous êtes un bon stratège. Parfois, certaines de vos relations se font autour du jeu : pétanque, dés, tarot, tout vous plaît et s'il y a un intérêt financier vous ne dites pas non.

Vierge

1er décan, le Soleil et Mars sont encore en dissonance, vous risquez d'être de mauvaise humeur, irritable, nerveux et trop réactif. Mais votre force est de savoir vous contrôler, c'est un des " pouvoirs " de votre signe. Vous en avez d'autres, bien sûr, mais celui-ci est parmi les plus importants ! Cela dit, parfois cela vous demande de gros efforts, comme c'est le cas en ce moment car la colère pourrait quand même déborder malgré vous.

Balance

C'est encore la joie pour le 1er et le 2e décan, vous profitez d'une période où vous vous sentez allégé de vos soucis habituels. Mais c'est moins facile pour le 3ème décan. Jupiter et Pluton sont en train de se rejoindre en Capricorne, un signe qui a tendance à amplifier vos inquiétudes, voire vos angoisses de toujours. Les soucis familiaux sont également au centre de vos préoccupations pour certains, mais cela fait déjà plusieurs mois.

Scorpion

Lune, Soleil et Mars étaient en désaccord cette nuit, vous avez du mal dormir et cela se répercute sur votre humeur. Mais ne reportez pas vos états d'âme sur les autres. C'est souvent ce que le vrai Scorpion a tendance à faire, de manière à se débarrasser à bon compte de ce qui le dérange : vous attribuez toute responsabilité aux autres, à moins qu'avec l'âge et l'expérience vous n'ayez compris que ça ne marchait pas comme ça.

Sagittaire

Par je ne sais quelle magie dont vous avez le secret, vous avez réussi à mettre l'un de vos proches ou votre conjoint très en colère. Et ne faites pas l'innocent, s'il vous plaît ! Ne vous étonnez pas de ses réactions, vous y êtes pour quelque chose et vous le savez très bien. Mais peut-être que cela vous amuse ? En cette période où les Gémeaux dominent, l'envie de jouer avec les autres, avec leurs sentiments parfois, vous reprend.

Capricorne

Encore imprégné de la nouvelle Lune, vous privilégierez le travail ce week-end, peut-être que ce sera un travail agréable, dans la maison ou dans votre jardin, par exemple. Si vous en avez un... Il y a aussi, dans la configuration actuelle, une notion de soin : auriez-vous à vous soigner vous, ou à soigner quelqu'un de votre entourage ? Vous pouvez apporter votre aide en tout cas, sur le plan pratique ou même psychologique.

Verseau

Un agréable week-end se profile, le seul problème c'est que vous serez hyper-actif, surtout né en janvier, et ce sera peut-être pour oublier quelque chose, ou quelqu'un, suivant l'importance de Saturne sur votre décan. Il est possible que vous soyez en train de tourner la page sur de longues années de travail dans une entreprise, ou sur une relation qui a elle aussi duré longtemps, et cela concerne presque tout votre décan. Mais les plus " touchés " sont ceux du 21 au 26 janvier.

Poissons

1er décan, né les derniers jours de février, vous êtes probablement en plein boum ! Vous progressez très vite, vous avez un beau projet mais il ne plaît pas à tout le monde. Certaines personnes de votre entourage n'apprécient pas que vous preniez des décisions, alors que d'habitude ce sont elles qui les prennent pour vous... Mais vous avez la ferme intention de prendre votre vie en main et de ne plus laisser personne décider à votre place.